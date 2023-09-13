Евгения Уваркина потребовала очную ставку

Во время инспекционной проверки самой главной городской стройки главе Липецка пожаловались на кучи мусора. Мэр попросила городской департамент градостроительства и архитектуры собрать руководителей всех строительных организаций и выяснить, кому из них убирать за собой.





Глава Липецка в модных туфлях смело пошла по песку и пыли к сердцу нового микрорайона, стройплощадке, на которой воронежская компания «ГСС» строит котельную и канализационную насосную станцию. По пути мэр обратила внимание на огромные кучи земли, стволы и корневища деревьев, наваленных между строящимися жилыми домами и будущей школой. Как выяснилось, этот мусор мешает тянуть к объектам строительства коммунальные сети. Один из сопровождающих Евгению Уваркину мужчин в касках сказал, что все это — результат работы липецкого домостроительного комбината, который строит четыре многоэтажки. Представитель ДСК, в свою очередь, заявил, что свой мусор они уже убрали.







Начавшееся было препирательство взмахом руки прекращает глава города:



— Так быть не должно. Даю неделю сроку, чтобы во всем разобраться! Это не дело. Соберите руководителей всех строительных организаций, проведите им очную ставку. Пусть выяснят, где чей мусор и кому его убирать! — дала указание своим подчиненным Евгения Уваркина.



У будущей котельной представитель компании «ГСС» сообщает мэру, что уже на днях здание начнут обшивать сандвич-панелями, что уже куплено и получено почти все оборудование, что сейчас идет обвязка коллекторов больших диаметров и что на следующей неделе начнется монтаж канализационной насосной станции.



— К 15 октября выйдем на пуско-наладочные работы котельной. После этого через две недели тепло можно будет подать в новостройки и в новый детский садик, — рапортует энергетик.



— Пока молодцы! — хвалит подрядчика мэр.



Начальник ОБУ «Управление капитального строительства Липецкой области» Сергей Алпатов объясняет Евгении Уваркиной, что не видит никаких рисков и по строительству КНС, тем более, что до начала следующего года никаких сливов в новую канализацию не будет, ведь до этого времени еще никто из жильцов новостроек не получит ключей от квартир. У заказчика есть время до 15 декабря, чтобы ввести в строй новый канализационный коллектор, который тянут сюда с улицы Циолковского. По словам Сергея Алпатова, все технические трудности сложности уже позади (коллектор тянут через проколы в дорогах, из-за чего выезд из Липецка по Лебедянскому шоссе с недавних пор стал сплошной пробкой). Заказчик обещает мэру, что к середине декабря строители заасфальтируют все дороги в месте прокладки трубы.











Что до воды, то во «Взлетном» уже готовы все коммуникации и ее можно подать в дома и детский сад хоть сегодня.



А вот гендиректор воронежская компания «ЖБИ-Капстрой» Юрий Лопатин, который строит тут детский сад, такого оптимизма не разделяет.











— У меня есть серьезные опасения по техприсоединениям. Все свои сети мы протянули. Но кто нам откроет задвижки и пустит воду и тепло? Я волнуюсь, что садик останется без отопления, — говорит строитель.



— Задвижки мы вам откроем. У нас и перчатки для этого есть специальные! — пытается шутить Сергей Алпатов.



— Если Юрий Витальевич беспокоится, то и я начинаю беспокоится, — подключилась к беседе глава Липецка, тем более, что гендиректор компании «ЖБИ-Капстрой» сообщил, что у него нет еще даже проекта по подключению к электросетям.



— Сети вам постоят раньше, чем вы закончите благоустройство территории детского сада, —парирует начальник областного УКСа.



— Я вам за это руку пожму за это! — восклицает Юрий Лопатин.



Сам детский сад, по словам подрядчика, готов на 90%. Он обойдется мэрии в 353,7 млн рублей. Строители уже укладывают тротуарную плитку, собирают ограду. К 10 октября все уличные работы должны быть завершены. Юрий Лопатин даже обещает Евгении Уваркиной постелить рулонный газон, хотя он и дороже посевного. «Это будет подарок детям». Тогда же на территории установят беседки для малышей, уличную мебель и игровые комплексы.











Плитку укладывают три строителя. Два — явно пенсионного возраста.



— Нам работать в удовольствие, — шутят они.



— Отдыхать на Кипре — вот удовольствие! — мрачно говорит их молодой коллега.



Отделочные работы в детсаду поражают вниманием к деталям. Например, качество шпаклевки проверяют электрической лампой: если между шпателем и стеной проходит свет — это неровность, брак. Такую работу не примет привередливый прораб.











Все общестроительные и большинство отделочных работ уже закончены. Юрий Лопатин говорит мэру, что осталось всего ничего: вставить двери, установить сантехнику и отмыть стены и полы от пыли. После этого наступят самые приятные хлопоты: расстановка детского игрового и спортивного оборудования, кроваток, столов и иной мебели.



Евгения Уваркина поражена тем, что полы, на которых уже настелен линолеум, покрыты картоном.



— Не часто я вижу такую культуру работ! Липецкие застройщики разбираются, чей где провод, чья труба, чья куча земли. А воронежские строители показывают им пример!



Во «Взлетном» три дома для переселенцев из аварийного жилья строит ООО СЗ «Строймастер». Здания должны сдать в эксплуатацию в конце декабря. Сергей Алпатов говорит, что по одному дому есть отставание в три этажа, но даже в нем обои уже наклеены с первого по 12 этаж.



— Конечно, они у Артура Вячеславовича отваливаются порой. И он их переклеивает. Такое у него бывает, — говорит начальник областного УКСа мэру в присутствии того самого Артура Старых, технического директора строительной компании. И тут же хвалит подрядчика, говорит, что застройщик уже сдал эксплуатирующим организациям водяные и тепловые узлы.















— Надо отдать подрядчику должное. Тут еще две недели назад кран стоял, а сейчас, видите, уже начато благоустройство территории, укладывают тротуарную плитку. Темпы он не сбавляет, а даже наращивает. Динамика не просто положительная, а сильно положительная! — и опять не понять, то ли шутит, то ли говорит всерьез весьма специфический Сергей Алпатов.



— Приеду сюда еще 15 октября. И все проверю, — грозит сразу двум строителям Евгения Уваркина.



А еще в новом микрорайоне строят коммерческое жилье. Два дома уже готовы к заселению, два сдадут в следующем году.



Глава Липецка довольна картиной:



— Сюда привлечены федеральные средства на строительство инженерных сетей и коммуникаций, на строительство жилья для переселенцев. Это первый район в городе, в котором одновременно строят и жилье, и социальные объекты. Синхронизировать все программы было сложно. Но областное управление капстроительства все держит на контроле, и это выводит строительство на качественно иной уровень.



Как только в этой части микрорайона завершаться работы, начнется массовая жилая застройка его второй очереди. К 2030 году во «Взлетном» построят еще более 200 тысяч кв м жилья, физкультурно-оздоровительный комплекс. Сегодня глава Липецка побывала на огромной строительной площадке в районе Опытной станции, которая уже к концу года станет новым микрорайоном под названием «Взлетный» . На достаточно небольшом клочке земли тут строят самую большую в городе школу на 1500 учеников, детский сад на 350 малышей и сразу несколько многоэтажных домов. И возле каждого объекта — строительные краны, трактора, бульдозеры и десятки рабочих. Рокот техники, виз отрезных машинок, брызги искр из-под электродов сварочных аппаратов, шум, пыль, груды строительных материалов и кучи строительного мусора...Глава Липецка в модных туфлях смело пошла по песку и пыли к сердцу нового микрорайона, стройплощадке, на которой воронежская компания «ГСС» строит котельную и канализационную насосную станцию. По пути мэр обратила внимание на огромные кучи земли, стволы и корневища деревьев, наваленных между строящимися жилыми домами и будущей школой. Как выяснилось, этот мусор мешает тянуть к объектам строительства коммунальные сети. Один из сопровождающих Евгению Уваркину мужчин в касках сказал, что все это — результат работы липецкого домостроительного комбината, который строит четыре многоэтажки. Представитель ДСК, в свою очередь, заявил, что свой мусор они уже убрали.Начавшееся было препирательство взмахом руки прекращает глава города:— Так быть не должно. Даю неделю сроку, чтобы во всем разобраться! Это не дело. Соберите руководителей всех строительных организаций, проведите им очную ставку. Пусть выяснят, где чей мусор и кому его убирать! — дала указание своим подчиненным Евгения Уваркина.У будущей котельной представитель компании «ГСС» сообщает мэру, что уже на днях здание начнут обшивать сандвич-панелями, что уже куплено и получено почти все оборудование, что сейчас идет обвязка коллекторов больших диаметров и что на следующей неделе начнется монтаж канализационной насосной станции.— К 15 октября выйдем на пуско-наладочные работы котельной. После этого через две недели тепло можно будет подать в новостройки и в новый детский садик, — рапортует энергетик.— Пока молодцы! — хвалит подрядчика мэр.Начальник ОБУ «Управление капитального строительства Липецкой области» Сергей Алпатов объясняет Евгении Уваркиной, что не видит никаких рисков и по строительству КНС, тем более, что до начала следующего года никаких сливов в новую канализацию не будет, ведь до этого времени еще никто из жильцов новостроек не получит ключей от квартир. У заказчика есть время до 15 декабря, чтобы ввести в строй новый канализационный коллектор, который тянут сюда с улицы Циолковского. По словам Сергея Алпатова, все технические трудности сложности уже позади (коллектор тянут через проколы в дорогах, из-за чего выезд из Липецка по Лебедянскому шоссе с недавних пор стал сплошной пробкой). Заказчик обещает мэру, что к середине декабря строители заасфальтируют все дороги в месте прокладки трубы.Что до воды, то во «Взлетном» уже готовы все коммуникации и ее можно подать в дома и детский сад хоть сегодня.А вот гендиректор воронежская компания «ЖБИ-Капстрой» Юрий Лопатин, который строит тут детский сад, такого оптимизма не разделяет.— У меня есть серьезные опасения по техприсоединениям. Все свои сети мы протянули. Но кто нам откроет задвижки и пустит воду и тепло? Я волнуюсь, что садик останется без отопления, — говорит строитель.— Задвижки мы вам откроем. У нас и перчатки для этого есть специальные! — пытается шутить Сергей Алпатов.— Если Юрий Витальевич беспокоится, то и я начинаю беспокоится, — подключилась к беседе глава Липецка, тем более, что гендиректор компании «ЖБИ-Капстрой» сообщил, что у него нет еще даже проекта по подключению к электросетям.— Сети вам постоят раньше, чем вы закончите благоустройство территории детского сада, —парирует начальник областного УКСа.— Я вам за это руку пожму за это! — восклицает Юрий Лопатин.Сам детский сад, по словам подрядчика, готов на 90%. Он обойдется мэрии в 353,7 млн рублей. Строители уже укладывают тротуарную плитку, собирают ограду. К 10 октября все уличные работы должны быть завершены. Юрий Лопатин даже обещает Евгении Уваркиной постелить рулонный газон, хотя он и дороже посевного. «Это будет подарок детям». Тогда же на территории установят беседки для малышей, уличную мебель и игровые комплексы.Плитку укладывают три строителя. Два — явно пенсионного возраста.— Нам работать в удовольствие, — шутят они.— Отдыхать на Кипре — вот удовольствие! — мрачно говорит их молодой коллега.Отделочные работы в детсаду поражают вниманием к деталям. Например, качество шпаклевки проверяют электрической лампой: если между шпателем и стеной проходит свет — это неровность, брак. Такую работу не примет привередливый прораб.Все общестроительные и большинство отделочных работ уже закончены. Юрий Лопатин говорит мэру, что осталось всего ничего: вставить двери, установить сантехнику и отмыть стены и полы от пыли. После этого наступят самые приятные хлопоты: расстановка детского игрового и спортивного оборудования, кроваток, столов и иной мебели.Евгения Уваркина поражена тем, что полы, на которых уже настелен линолеум, покрыты картоном.— Не часто я вижу такую культуру работ! Липецкие застройщики разбираются, чей где провод, чья труба, чья куча земли. А воронежские строители показывают им пример!Во «Взлетном» три дома для переселенцев из аварийного жилья строит ООО СЗ «Строймастер». Здания должны сдать в эксплуатацию в конце декабря. Сергей Алпатов говорит, что по одному дому есть отставание в три этажа, но даже в нем обои уже наклеены с первого по 12 этаж.— Конечно, они у Артура Вячеславовича отваливаются порой. И он их переклеивает. Такое у него бывает, — говорит начальник областного УКСа мэру в присутствии того самого Артура Старых, технического директора строительной компании. И тут же хвалит подрядчика, говорит, что застройщик уже сдал эксплуатирующим организациям водяные и тепловые узлы.— Надо отдать подрядчику должное. Тут еще две недели назад кран стоял, а сейчас, видите, уже начато благоустройство территории, укладывают тротуарную плитку. Темпы он не сбавляет, а даже наращивает. Динамика не просто положительная, а сильно положительная! — и опять не понять, то ли шутит, то ли говорит всерьез весьма специфический Сергей Алпатов.— Приеду сюда еще 15 октября. И все проверю, — грозит сразу двум строителям Евгения Уваркина.А еще в новом микрорайоне строят коммерческое жилье. Два дома уже готовы к заселению, два сдадут в следующем году.Глава Липецка довольна картиной:— Сюда привлечены федеральные средства на строительство инженерных сетей и коммуникаций, на строительство жилья для переселенцев. Это первый район в городе, в котором одновременно строят и жилье, и социальные объекты. Синхронизировать все программы было сложно. Но областное управление капстроительства все держит на контроле, и это выводит строительство на качественно иной уровень.Как только в этой части микрорайона завершаться работы, начнется массовая жилая застройка его второй очереди. К 2030 году во «Взлетном» построят еще более 200 тысяч кв м жилья, физкультурно-оздоровительный комплекс.