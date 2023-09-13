Общество

53 минуты назад

Евгения Уваркина потребовала очную ставку

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#Евгения Уваркина #микрорайон «Взлетный» #детский сад
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Евгения Уваркина потребовала очную ставку

Во время инспекционной проверки самой главной городской стройки главе Липецка пожаловались на кучи мусора. Мэр попросила городской департамент градостроительства и архитектуры собрать руководителей всех строительных организаций и выяснить, кому из них убирать за собой.

Сегодня глава Липецка побывала на огромной строительной площадке в районе Опытной станции, которая уже к концу года станет новым микрорайоном под названием «Взлетный». На достаточно небольшом клочке земли тут строят самую большую в городе школу на 1500 учеников, детский сад на 350 малышей и сразу несколько многоэтажных домов. И возле каждого объекта — строительные краны, трактора, бульдозеры и десятки рабочих. Рокот техники, виз отрезных машинок, брызги искр из-под электродов сварочных аппаратов, шум, пыль, груды строительных материалов и кучи строительного мусора...

Глава Липецка в модных туфлях смело пошла по песку и пыли к сердцу нового микрорайона, стройплощадке, на которой воронежская компания «ГСС» строит котельную и канализационную насосную станцию. По пути мэр обратила внимание на огромные кучи земли, стволы и корневища деревьев, наваленных между строящимися жилыми домами и будущей школой. Как выяснилось, этот мусор мешает тянуть к объектам строительства коммунальные сети. Один из сопровождающих Евгению Уваркину мужчин в касках сказал, что все это — результат работы липецкого домостроительного комбината, который строит четыре многоэтажки. Представитель ДСК, в свою очередь, заявил, что свой мусор они уже убрали.

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Начавшееся было препирательство взмахом руки прекращает глава города:

— Так быть не должно. Даю неделю сроку, чтобы во всем разобраться! Это не дело. Соберите руководителей всех строительных организаций, проведите им очную ставку. Пусть выяснят, где чей мусор и кому его убирать! — дала указание своим подчиненным Евгения Уваркина.

У будущей котельной представитель компании «ГСС» сообщает мэру, что уже на днях здание начнут обшивать сандвич-панелями, что уже куплено и получено почти все оборудование, что сейчас идет обвязка коллекторов больших диаметров и что на следующей неделе начнется монтаж канализационной насосной станции.

— К 15 октября выйдем на пуско-наладочные работы котельной. После этого через две недели тепло можно будет подать в новостройки и в новый детский садик, — рапортует энергетик.

— Пока молодцы! — хвалит подрядчика мэр.

Начальник ОБУ «Управление капитального строительства Липецкой области» Сергей Алпатов объясняет Евгении Уваркиной, что не видит никаких рисков и по строительству КНС, тем более, что до начала следующего года никаких сливов в новую канализацию не будет, ведь до этого времени еще никто из жильцов новостроек не получит ключей от квартир. У заказчика есть время до 15 декабря, чтобы ввести в строй новый канализационный коллектор, который тянут сюда с улицы Циолковского. По словам Сергея Алпатова, все технические трудности сложности уже позади (коллектор тянут через проколы в дорогах, из-за чего выезд из Липецка по Лебедянскому шоссе с недавних пор стал сплошной пробкой). Заказчик обещает мэру, что к середине декабря строители заасфальтируют все дороги в месте прокладки трубы.

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Что до воды, то во «Взлетном» уже готовы все коммуникации и ее можно подать в дома и детский сад хоть сегодня.

А вот гендиректор воронежская компания «ЖБИ-Капстрой» Юрий Лопатин, который строит тут детский сад, такого оптимизма не разделяет.

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— У меня есть серьезные опасения по техприсоединениям. Все свои сети мы протянули. Но кто нам откроет задвижки и пустит воду и тепло? Я волнуюсь, что садик останется без отопления, — говорит строитель.

— Задвижки мы вам откроем. У нас и перчатки для этого есть специальные! — пытается шутить Сергей Алпатов.

— Если Юрий Витальевич беспокоится, то и я начинаю беспокоится, — подключилась к беседе глава Липецка, тем более, что гендиректор компании «ЖБИ-Капстрой» сообщил, что у него нет еще даже проекта по подключению к электросетям.

— Сети вам постоят раньше, чем вы закончите благоустройство территории детского сада, —парирует начальник областного УКСа.

— Я вам за это руку пожму за это! — восклицает Юрий Лопатин.

Сам детский сад, по словам подрядчика, готов на 90%. Он обойдется мэрии в 353,7 млн рублей. Строители уже укладывают тротуарную плитку, собирают ограду. К 10 октября все уличные работы должны быть завершены. Юрий Лопатин даже обещает Евгении Уваркиной постелить рулонный газон, хотя он и дороже посевного. «Это будет подарок детям». Тогда же на территории установят беседки для малышей, уличную мебель и игровые комплексы.

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Плитку укладывают три строителя. Два — явно пенсионного возраста.

— Нам работать в удовольствие, — шутят они.

— Отдыхать на Кипре — вот удовольствие! — мрачно говорит их молодой коллега.

Отделочные работы в детсаду поражают вниманием к деталям. Например, качество шпаклевки проверяют электрической лампой: если между шпателем и стеной проходит свет — это неровность, брак. Такую работу не примет привередливый прораб.

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Все общестроительные и большинство отделочных работ уже закончены. Юрий Лопатин говорит мэру, что осталось всего ничего: вставить двери, установить сантехнику и отмыть стены и полы от пыли. После этого наступят самые приятные хлопоты: расстановка детского игрового и спортивного оборудования, кроваток, столов и иной мебели.

Евгения Уваркина поражена тем, что полы, на которых уже настелен линолеум, покрыты картоном.

— Не часто я вижу такую культуру работ! Липецкие застройщики разбираются, чей где провод, чья труба, чья куча земли. А воронежские строители показывают им пример!

Во «Взлетном» три дома для переселенцев из аварийного жилья строит ООО СЗ «Строймастер». Здания должны сдать в эксплуатацию в конце декабря. Сергей Алпатов говорит, что по одному дому есть отставание в три этажа, но даже в нем обои уже наклеены с первого по 12 этаж.

— Конечно, они у Артура Вячеславовича отваливаются порой. И он их переклеивает. Такое у него бывает, — говорит начальник областного УКСа мэру в присутствии того самого Артура Старых, технического директора строительной компании. И тут же хвалит подрядчика, говорит, что застройщик уже сдал эксплуатирующим организациям водяные и тепловые узлы.

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— Надо отдать подрядчику должное. Тут еще две недели назад кран стоял, а сейчас, видите, уже начато благоустройство территории, укладывают тротуарную плитку. Темпы он не сбавляет, а даже наращивает. Динамика не просто положительная, а сильно положительная! — и опять не понять, то ли шутит, то ли говорит всерьез весьма специфический Сергей Алпатов.

— Приеду сюда еще 15 октября. И все проверю, — грозит сразу двум строителям Евгения Уваркина.

А еще в новом микрорайоне строят коммерческое жилье. Два дома уже готовы к заселению, два сдадут в следующем году.

Глава Липецка довольна картиной:

— Сюда привлечены федеральные средства на строительство инженерных сетей и коммуникаций, на строительство жилья для переселенцев. Это первый район в городе, в котором одновременно строят и жилье, и социальные объекты. Синхронизировать все программы было сложно. Но областное управление капстроительства все держит на контроле, и это выводит строительство на качественно иной уровень.

Как только в этой части микрорайона завершаться работы, начнется массовая жилая застройка его второй очереди. К 2030 году во «Взлетном» построят еще более 200 тысяч кв м жилья, физкультурно-оздоровительный комплекс.
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#Евгения Уваркина #микрорайон «Взлетный» #детский сад
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Комментарии (1)

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злой

20 минут назад
обои уже отваливаются и этим все сказано
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«Ездить меньше не станем, но по семейному бюджету ударит ощутимо»
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