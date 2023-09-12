Общество

20 минут назад

Из-за подорожания солярки перевозчики обратятся за увеличением цены проезда в Липецке

2 211
#цены #АЗС #топливо
1
Из-за подорожания солярки перевозчики обратятся за увеличением цены проезда в Липецке

По их словам, они уже работают в ноль.

На некоторых липецких заправках дизтопливо достигает цены в 75 рублей за литр! Но, как сообщил GOROD48 сотрудник АЗС «Тебойл» на улице Циолковского, это еще не предел:

— К нам по ночам приезжают с цистернами и покупают сразу по пять тонн соляры. Не знаю для чего, перепродать или сделать запасы. Нам эти скупщики говорят, что скоро литр дизтоплива будет стоить более 80 рублей за литр.

a707a2bf-e7a3-4241-a048-20a1a237674b.jpg

На этой заправке литр солярки стоит 60 рублей с копейками. А на заправках ЛТК («Любимой топливной компании») — 68.90. И совершенно нет 95-го бензина. Здесь — ни одной машины. Скучающая операторша очевидно рада живому интересу к теме дорожающего горючего. По ее словам, собственники многих сетей АЗС скупают топливо на биржах. А там с середины лета значительно выросли отпускные цены.

— Мне известно, что часть топлива продают за рубеж, где бензин и солярка растут в цене. Соответственно, продавать горючее по прежним ценам в России не выгодно. Поэтому для отечественных потребителей производители топлива загнули цену. Чтобы не остановиться, хозяева нашей сети стали возить топливо в Липецк из Башкирии, с «Башнефти». А туда — больше тысячи километров, полторы суток сюда едет бензовоз. Вот отсюда и такая цена, что к нам мало кто заезжает.

Озадачив нас этой информацией, оператор повторяет мрачное предсказание коллеги с АЗС «Тебойл»:

— Нам по телевизору говорят одно, а мы видим совершенно другое. Видели цену на дизель у нас на заправке? Но это не предел. На заправках «Прогресс» в Липецке 92-й бензин уже стоит 62 рубля, 95-й — 65 рублей, а ДТ — 75! Те, кто едут с юга страны, с Ростова или Донецка, говорят, что у них солярка уже давно по 75 рублей. Более того, ее еще и нет в наличии!

ae164438-ae90-419d-adb6-049824d60420.jpg

А вот на заправках «Роснефти» полно машин. Потому что ценник тут еще демократичный. АИ-92 — 49.60, АИ-95 — 54.00, ДТ — 58.70. И здесь запрещено продавать больше ста литров одному покупателю.


— Цены тут нормальные относительно других заправок. На других все дороже. Причины мне не известны. Когда цены на нефть на мировых рынках падают, у нас растут цены на бензин, так как нам говорят, что это для того, чтобы не упали доходы производителей. Когда мировые цены растут, нам говорят, что это же рынок! Он растет — растут и цены! Что бы ни случалось — цены у нас растут постоянно, — ерничает один водитель.

Пожилой мужчина на старой «Ладе» признался, что на эту заправку приехал в первый раз. И несказанно рад, ведь на заправке «Прогресс» на Сырском Руднике литр 92-го бензина стоит 59 рублей! А тут 49. Выгодно!

— На десять рублей разница на один и тот же товар. Почему?

— Жадность! — отвечает на этот вопрос мужчина, заправляющийся со второй стороны бензоколонки.

Между тем частные перевозчики уже хотят подавать в региональное управление потребительского рынка и ценовой политики документы на увеличение тарифов на проезд в маршрутках.

— Пока пыхтим, но очень сложно. На день работы моим «Мереседесам» нужно 110-120 литров дизтоплива. А его цена растет как на дрожжах! И на заправках сейчас нет оптового отпуска топлива — сто литров в одну машину. У всех моих коллег все плохо. Будем выходить на власть и просить увеличить тариф на проезд пассажиров, — говорит GOROD48 предприниматель, обслуживающий несколько городских маршрутов.

Как выяснил GOROD48, таких заявок от бизнеса областное управление потребительского рынка и ценовой политики пока не получало.

Тем временем, как вчера сообщил GOROD48, ростом цен на топливо заинтересовался УФАС по Липецкой области.

2 211
#цены #АЗС #топливо
1

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Наблюдатель.

5 минут назад
А как там электробус поживает? Как скажется на нем повышение цены солярки?
ответить

Сергей

8 минут назад
Люди тоже живут, хорошо если в ноль, а так в минус. Так что хватит думать только о себе, и так только об этом разговоры.
ответить
«Ездить меньше не станем, но по семейному бюджету ударит ощутимо»
#цены #АЗС #топливо
186
«Ездить меньше не станем, но по семейному бюджету ударит ощутимо»
Общество

Еще в рубрике

Плитка с фасада дома по проспекту Победы падает ещё с апреля
#ЖКХ
Плитка с фасада дома по проспекту Победы падает ещё с апреля

8 минут назад

Общество
На выделенном под ремонт обуви месте торговали сигаретами
#торговля #сигареты
2
На выделенном под ремонт обуви месте торговали сигаретами

29 минут назад

Общество
В Липецке возможны перебои со связью
#сотовая связь
В Липецке возможны перебои со связью

31 минуту назад

Общество
Новый сокольский вокзал вызвал нарекания у инвалида
#автовокзал
3
Новый сокольский вокзал вызвал нарекания у инвалида

43 минуты назад

Общество
Памятник Александру Невскому забронзовел цитатой из Шамана
#Александр Невский #Шаман #СВО
10
Памятник Александру Невскому забронзовел цитатой из Шамана

сегодня, 14:16

Общество
Сегодня в Липецке: важную улицу перекроют, выставка самоучки и сколько занимает дорога в школу
#Сегодня в Липецке
15
Сегодня в Липецке: важную улицу перекроют, выставка самоучки и сколько занимает дорога в школу

сегодня, 07:00

Общество