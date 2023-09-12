Общество
20 минут назад
Из-за подорожания солярки перевозчики обратятся за увеличением цены проезда в Липецке
По их словам, они уже работают в ноль.
На некоторых липецких заправках дизтопливо достигает цены в 75 рублей за литр! Но, как сообщил GOROD48 сотрудник АЗС «Тебойл» на улице Циолковского, это еще не предел:
— К нам по ночам приезжают с цистернами и покупают сразу по пять тонн соляры. Не знаю для чего, перепродать или сделать запасы. Нам эти скупщики говорят, что скоро литр дизтоплива будет стоить более 80 рублей за литр.
На этой заправке литр солярки стоит 60 рублей с копейками. А на заправках ЛТК («Любимой топливной компании») — 68.90. И совершенно нет 95-го бензина. Здесь — ни одной машины. Скучающая операторша очевидно рада живому интересу к теме дорожающего горючего. По ее словам, собственники многих сетей АЗС скупают топливо на биржах. А там с середины лета значительно выросли отпускные цены.
— Мне известно, что часть топлива продают за рубеж, где бензин и солярка растут в цене. Соответственно, продавать горючее по прежним ценам в России не выгодно. Поэтому для отечественных потребителей производители топлива загнули цену. Чтобы не остановиться, хозяева нашей сети стали возить топливо в Липецк из Башкирии, с «Башнефти». А туда — больше тысячи километров, полторы суток сюда едет бензовоз. Вот отсюда и такая цена, что к нам мало кто заезжает.
Озадачив нас этой информацией, оператор повторяет мрачное предсказание коллеги с АЗС «Тебойл»:
— Нам по телевизору говорят одно, а мы видим совершенно другое. Видели цену на дизель у нас на заправке? Но это не предел. На заправках «Прогресс» в Липецке 92-й бензин уже стоит 62 рубля, 95-й — 65 рублей, а ДТ — 75! Те, кто едут с юга страны, с Ростова или Донецка, говорят, что у них солярка уже давно по 75 рублей. Более того, ее еще и нет в наличии!
А вот на заправках «Роснефти» полно машин. Потому что ценник тут еще демократичный. АИ-92 — 49.60, АИ-95 — 54.00, ДТ — 58.70. И здесь запрещено продавать больше ста литров одному покупателю.
— Цены тут нормальные относительно других заправок. На других все дороже. Причины мне не известны. Когда цены на нефть на мировых рынках падают, у нас растут цены на бензин, так как нам говорят, что это для того, чтобы не упали доходы производителей. Когда мировые цены растут, нам говорят, что это же рынок! Он растет — растут и цены! Что бы ни случалось — цены у нас растут постоянно, — ерничает один водитель.
Пожилой мужчина на старой «Ладе» признался, что на эту заправку приехал в первый раз. И несказанно рад, ведь на заправке «Прогресс» на Сырском Руднике литр 92-го бензина стоит 59 рублей! А тут 49. Выгодно!
— На десять рублей разница на один и тот же товар. Почему?
— Жадность! — отвечает на этот вопрос мужчина, заправляющийся со второй стороны бензоколонки.
Между тем частные перевозчики уже хотят подавать в региональное управление потребительского рынка и ценовой политики документы на увеличение тарифов на проезд в маршрутках.
— Пока пыхтим, но очень сложно. На день работы моим «Мереседесам» нужно 110-120 литров дизтоплива. А его цена растет как на дрожжах! И на заправках сейчас нет оптового отпуска топлива — сто литров в одну машину. У всех моих коллег все плохо. Будем выходить на власть и просить увеличить тариф на проезд пассажиров, — говорит GOROD48 предприниматель, обслуживающий несколько городских маршрутов.
Как выяснил GOROD48, таких заявок от бизнеса областное управление потребительского рынка и ценовой политики пока не получало.
Тем временем, как вчера сообщил GOROD48, ростом цен на топливо заинтересовался УФАС по Липецкой области.
— К нам по ночам приезжают с цистернами и покупают сразу по пять тонн соляры. Не знаю для чего, перепродать или сделать запасы. Нам эти скупщики говорят, что скоро литр дизтоплива будет стоить более 80 рублей за литр.
На этой заправке литр солярки стоит 60 рублей с копейками. А на заправках ЛТК («Любимой топливной компании») — 68.90. И совершенно нет 95-го бензина. Здесь — ни одной машины. Скучающая операторша очевидно рада живому интересу к теме дорожающего горючего. По ее словам, собственники многих сетей АЗС скупают топливо на биржах. А там с середины лета значительно выросли отпускные цены.
— Мне известно, что часть топлива продают за рубеж, где бензин и солярка растут в цене. Соответственно, продавать горючее по прежним ценам в России не выгодно. Поэтому для отечественных потребителей производители топлива загнули цену. Чтобы не остановиться, хозяева нашей сети стали возить топливо в Липецк из Башкирии, с «Башнефти». А туда — больше тысячи километров, полторы суток сюда едет бензовоз. Вот отсюда и такая цена, что к нам мало кто заезжает.
Озадачив нас этой информацией, оператор повторяет мрачное предсказание коллеги с АЗС «Тебойл»:
— Нам по телевизору говорят одно, а мы видим совершенно другое. Видели цену на дизель у нас на заправке? Но это не предел. На заправках «Прогресс» в Липецке 92-й бензин уже стоит 62 рубля, 95-й — 65 рублей, а ДТ — 75! Те, кто едут с юга страны, с Ростова или Донецка, говорят, что у них солярка уже давно по 75 рублей. Более того, ее еще и нет в наличии!
А вот на заправках «Роснефти» полно машин. Потому что ценник тут еще демократичный. АИ-92 — 49.60, АИ-95 — 54.00, ДТ — 58.70. И здесь запрещено продавать больше ста литров одному покупателю.
— Цены тут нормальные относительно других заправок. На других все дороже. Причины мне не известны. Когда цены на нефть на мировых рынках падают, у нас растут цены на бензин, так как нам говорят, что это для того, чтобы не упали доходы производителей. Когда мировые цены растут, нам говорят, что это же рынок! Он растет — растут и цены! Что бы ни случалось — цены у нас растут постоянно, — ерничает один водитель.
Пожилой мужчина на старой «Ладе» признался, что на эту заправку приехал в первый раз. И несказанно рад, ведь на заправке «Прогресс» на Сырском Руднике литр 92-го бензина стоит 59 рублей! А тут 49. Выгодно!
— На десять рублей разница на один и тот же товар. Почему?
— Жадность! — отвечает на этот вопрос мужчина, заправляющийся со второй стороны бензоколонки.
Между тем частные перевозчики уже хотят подавать в региональное управление потребительского рынка и ценовой политики документы на увеличение тарифов на проезд в маршрутках.
— Пока пыхтим, но очень сложно. На день работы моим «Мереседесам» нужно 110-120 литров дизтоплива. А его цена растет как на дрожжах! И на заправках сейчас нет оптового отпуска топлива — сто литров в одну машину. У всех моих коллег все плохо. Будем выходить на власть и просить увеличить тариф на проезд пассажиров, — говорит GOROD48 предприниматель, обслуживающий несколько городских маршрутов.
Как выяснил GOROD48, таких заявок от бизнеса областное управление потребительского рынка и ценовой политики пока не получало.
Тем временем, как вчера сообщил GOROD48, ростом цен на топливо заинтересовался УФАС по Липецкой области.
Наблюдатель.
Сергей