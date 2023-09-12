Политика
35 минут назад
Новым спикером областного Совета могут стать Герой России или 28-летний наследник короля батареек
18 сентября областной Совет определится с председателем.
Оставшееся пустым после избрания Дмитрия Аверова депутатом Госдумы кресло председателя областного Совета депутатов получит нового хозяина уже в следующий понедельник. 18 сентября пройдет сессия облсовета, на которой депутаты выберут нового председателя.
По данным GOROD48, кандидатов на место спикера двое. Первый — 62-летний военный летчик в запасе, Герой России, депутат Госдумы предыдущего созыва Владимир Богодухов — его имя называют в региональном отделении «Единой России».
Фото: сайт областного Совета
Наши источники в областном Совете говорят о другом вероятном спикере — 28-летнем генеральном директоре АО «Энергия» Владимире Серикове.
Фото: сайт областного Совета
Владимир Сериков — внук старожила областного Совета председателя совета директоров АО «Энергия» Владимира Архипенко.
«Родился 06.01.1995 года в г. Елец Липецкой области. Окончил в 2018 году ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации», магистр со знанием иностранного языка по направлению подготовки «Менеджмент». Работал менеджером представительства ОАО «Энергия» в г. Москве, ведущим специалистом ООО «Объединенный центр исследований и разработок» (ООО «РН-ЦИР»). С августа 2020 по ноябрь 2022 года — коммерческий директор АО «Энергия», с ноября 2022 года — генеральный директор АО «Энергия».
19 сентября 2021 года избран депутатом Липецкого областного Совета депутатов седьмого созыва по избирательному округу №22. Член партии «Единая Россия», — так описывается биография Владимира Серикова на сайте облсовета.
В 2022 году Владимир Сериков задекларировал доход в 220 888 901 рублей, его жена — в 133 346 616 рублей.
Кто из этих двух человек станет спикером будет ясно утром 18 сентября: за час до начала сессии фракция «Единой России», имеющая абсолютное большинство в областном Совете, соберется на заседание.
По данным GOROD48, кандидатов на место спикера двое. Первый — 62-летний военный летчик в запасе, Герой России, депутат Госдумы предыдущего созыва Владимир Богодухов — его имя называют в региональном отделении «Единой России».
Фото: сайт областного Совета
Наши источники в областном Совете говорят о другом вероятном спикере — 28-летнем генеральном директоре АО «Энергия» Владимире Серикове.
Фото: сайт областного Совета
Владимир Сериков — внук старожила областного Совета председателя совета директоров АО «Энергия» Владимира Архипенко.
«Родился 06.01.1995 года в г. Елец Липецкой области. Окончил в 2018 году ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации», магистр со знанием иностранного языка по направлению подготовки «Менеджмент». Работал менеджером представительства ОАО «Энергия» в г. Москве, ведущим специалистом ООО «Объединенный центр исследований и разработок» (ООО «РН-ЦИР»). С августа 2020 по ноябрь 2022 года — коммерческий директор АО «Энергия», с ноября 2022 года — генеральный директор АО «Энергия».
19 сентября 2021 года избран депутатом Липецкого областного Совета депутатов седьмого созыва по избирательному округу №22. Член партии «Единая Россия», — так описывается биография Владимира Серикова на сайте облсовета.
В 2022 году Владимир Сериков задекларировал доход в 220 888 901 рублей, его жена — в 133 346 616 рублей.
Кто из этих двух человек станет спикером будет ясно утром 18 сентября: за час до начала сессии фракция «Единой России», имеющая абсолютное большинство в областном Совете, соберется на заседание.
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08.09.2023 08:00Общество
Помогите посчитать
Гала
Гость.
))))))))))))
ворчиха
Да
Я