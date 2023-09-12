Политика

35 минут назад

Новым спикером областного Совета могут стать Герой России или 28-летний наследник короля батареек

7 409
#областной Совет #Дмитрий Аверов #Владимир Богодухов #Владимир Сериков
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Новым спикером областного Совета могут стать Герой России или 28-летний наследник короля батареек

18 сентября областной Совет определится с председателем.

Оставшееся пустым после избрания Дмитрия Аверова депутатом Госдумы кресло председателя областного Совета депутатов получит нового хозяина уже в следующий понедельник. 18 сентября пройдет сессия облсовета, на которой депутаты выберут нового председателя.

По данным GOROD48, кандидатов на место спикера двое. Первый —  62-летний военный летчик в запасе, Герой России, депутат Госдумы предыдущего созыва Владимир Богодухов — его имя называют в региональном отделении «Единой России».

Богодухов Владимир Иванович.jpg

Фото: сайт областного Совета

Наши источники в областном Совете говорят о другом вероятном спикере — 28-летнем генеральном директоре АО «Энергия» Владимире Серикове.

Сериков.jpg

Фото: сайт областного Совета

Владимир Сериков — внук старожила областного Совета председателя совета директоров АО «Энергия» Владимира Архипенко.

«Родился 06.01.1995 года в г. Елец Липецкой области. Окончил в 2018 году ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации», магистр со знанием иностранного языка по направлению подготовки «Менеджмент». Работал менеджером представительства ОАО «Энергия» в г. Москве, ведущим специалистом ООО «Объединенный центр исследований и разработок» (ООО «РН-ЦИР»). С августа 2020 по ноябрь 2022 года — коммерческий директор АО «Энергия», с ноября 2022 года — генеральный директор АО «Энергия».

19 сентября 2021 года избран депутатом Липецкого областного Совета депутатов седьмого созыва по избирательному округу №22. Член партии «Единая Россия», — так описывается биография Владимира Серикова на сайте облсовета.

В 2022 году Владимир Сериков задекларировал доход в 220 888 901 рублей, его жена — в 133 346 616 рублей.

Кто из этих двух человек станет спикером будет ясно утром 18 сентября: за час до начала сессии фракция «Единой России», имеющая абсолютное большинство в областном Совете, соберется на заседание.

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#областной Совет #Дмитрий Аверов #Владимир Богодухов #Владимир Сериков
2

Комментарии (7)

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2 минуты назад
Сериков 20 миллионов в месяц получает? И жена 10? И нафик они в облсовете нашем нужны? Какие проблемы они помогут решить? Очевидно же - космически, страшно далеки от простого народа, то есть нас. В Москву пускай едут.
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Гала

3 минуты назад
)))))))))))), это называется социальный лифт. Совку не понять.
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Гость.

6 минут назад
А где служба армейская проходила? ВЕДЬ У НАС КАЖЕТСЯ ЗАКОН ЕСТЬ?
ответить

))))))))))))

8 минут назад
а че не из дет сада внучка то?
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ворчиха

9 минут назад
Господи, куда же столько денег...
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Да

17 минут назад
Я за молодого! Может он трясину облсовета растащит
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Я

20 минут назад
Запасаемся попкорном. Хто победит: деньги или..... ЕР??? Моя ставка на Энерджайзера))) такими денжищами он всё адм выкупит)))
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