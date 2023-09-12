На следующий день после освобождения из колонии мужчина побил на вокзале полицейского

Дебошир арестован.

Правобережный районный суд Липецка арестовал уроженца Брянска, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти. Причём мужчина был задержан и арестован на следующий день после освобождения из мест лишения свободы.



Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, по версии следствия, 7 сентября в период с 23:40 до 00:00 часов пьяный обвиняемый в помещении дежурной части линейного отделения полиции на железнодорожной станции «Липецк» нанес исполняющему свои должностные обязанности полицейскому два удара: один — ногой в колено и один — рукой в лицо.



Ранее обвиняемый неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности, имеет неснятую и не погашенную судимость. До 7 сентября он отбывал наказание в исправительной колонии №2 УФСИН России по Липецкой области. Как полагает следствие, в первый же день после отбытия наказания мужчина успел совершить два административных правонарушения и одно уголовное.



Действия мужчины в отношении сотрудника линейного отделения полиции на станции «Липецк» Елецкого ЛО МВД России на транспорте квалифицированы следствием по части 1 статьи 318 УК РФ. Санкция этой статьи — до 5 лет лишения свободы.