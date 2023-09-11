Общество

сегодня, 15:18

Ростом цен на топливо заинтересовались в УФАС

14 1483
#цены #АЗС #топливо
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Ростом цен на топливо заинтересовались в УФАС

Будет проанализирована цепочка формирования цен от закупки до реализации потребителю.

На минувшей неделе липецких водителей взбудоражил заметный рост цен на топливо и периодическое отсутствие солярки. Кое-где цена на дизельное топливо шокировала — 69 рублей за литр. «Кусались» и цены на бензин: 65 рублей за АИ-95 и 59 — за АИ-92. Но такие цены были далеко не везде. Тем не менее, ситуацией с ценами на топливо заинтересовались в антимонопольной службе.

Липецкое УФАС России проводит ежедневные и еженедельные мониторинги розничных цен на бензин. Как сообщили GOROD48 в антимонопольной службе, с начала этого года средневзвешенные розничные цены у компании «Тамбовнефтепродукт» («Роснефть»), по данным Липецкого УФАС России, занимающей доминирующее положение на рынке розничной продажи автомобильного бензина марки АИ-92 и дизельного топлива на территории Липецкой области, повысились на 5% и 9% соответственно.

Повышение розничных цен связано с ростом входных цен. По данным ФАС России, закупочные цены на топливо растут с середины апреля 2023 года в связи с дефицитом предложения и ростом спроса в рознице на фоне начала высокого сезона потребления.

«В Минэнерго России сообщили, что в рамках сдерживания роста биржевых цен на бензин рассматривают возможность введения списка экспортеров нефтепродуктов для пресечения схем «серого экспорта» (когда за пределы России вывозятся нефтепродукты, купленные на внутреннем рынке и за которые из бюджета страны заплачен топливный демпфер). Данное предложение по итогам совещания 24 июля поддержал вице-премьер России Александр Новак. Кроме того, он поручил ФАС и Минэнерго продолжить работу с нефтяными компаниями по увеличению объемов продаж моторного топлива, в том числе на бирже. В свою очередь, ФАС России сообщила, что направила в Правительство России проект постановления об увеличении нормативов продаж нефтепродуктов на оптовом рынке: для бензинов – с текущих 12% от производства до 13%, для дизельного топлива – с 8,5% до 9,5%. Предполагается, что требования будут распространяться на все нефтяные компании, которые получают выплаты по демпферу. Динамика изменения розничных и закупочных цен на топливо с начала 2023 года свидетельствует о проведении политики сдерживания розничных цен в регионе и опережающем росте цены закупки», – прокомментировали предпринимаемые меры по сдерживанию цен на топливо в Липецком УФАС России.

По еженедельно представляемым данным АО «Тамбовнефтепродукт» («Роснефть»), ООО «Лукойл-Центрнефтепродукт», ООО «Газпром сеть АЗС» («Газпром») остатков топлива в нефтехранилищах на территории Липецкой области достаточно, предпосылок для сдерживания реализации нет.

Сейчас Липецкое УФАС России проверяет возможность манипуляции в мелкооптовой реализации бензина и дизтоплива. Такое поручение направлено центральным аппаратом антимонопольной службы.

«Липецкое УФАС России проверит экономическую обоснованность стоимости мелкооптовой реализации топлива с нефтебаз, а также другие составляющие, которые включаются в конечные цены для потребителей, в том числе аграриев. Будет проанализирована цепочка формирования ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю. В случае выявления нарушений будут приняты меры антимонопольного реагирования», –  говорится в комментарии управления за подписью руководителя Липецкого УФАС России Ирины Поткиной.
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#цены #АЗС #топливо
4

Комментарии (14)

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Васёк

6 минут назад
Фас будет очень аккуратно интересоваться. А от если слишком глубоко заинтересуется начальство с работы снимут.
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Местный

12 минут назад
Интересна общая численность этого ведомства и его фонд оплаты труда.
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ded

25 минут назад
после выборов опустят ценник на рубль, дескать , во мы какие добродеятели .. а потом поднимут ещё на 10
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ГОСТЬ53

40 минут назад
с сахаром также было и тоже обещали разобраться, что это за сговор такой и кто разрешил и т.п. и т.д..... Разобрались????
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Даа

57 минут назад
В грязях и на матырском 3 заправки на ремонте. Это как?
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Ну найдут ,

сегодня, 16:01
а если эти господа находятся за границей ?
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Гость

сегодня, 16:00
"мы вам всё разъясним" Уши готовьте)))
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Бывалый

сегодня, 15:59
Сегодня заправлялся. А-92 4.90 руб.
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911

сегодня, 15:55
Значит, ещё цены вырастут. От УФАС же надо откупаться.
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Вася

сегодня, 15:55
Все интересуются, а цены повышаются. Не кому в стране кулаком по столу стукнуть. А уж у ФАС точно кулаков нет.
ответить
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