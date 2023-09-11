Общество
сегодня, 15:18
Ростом цен на топливо заинтересовались в УФАС
Будет проанализирована цепочка формирования цен от закупки до реализации потребителю.
На минувшей неделе липецких водителей взбудоражил заметный рост цен на топливо и периодическое отсутствие солярки. Кое-где цена на дизельное топливо шокировала — 69 рублей за литр. «Кусались» и цены на бензин: 65 рублей за АИ-95 и 59 — за АИ-92. Но такие цены были далеко не везде. Тем не менее, ситуацией с ценами на топливо заинтересовались в антимонопольной службе.
Липецкое УФАС России проводит ежедневные и еженедельные мониторинги розничных цен на бензин. Как сообщили GOROD48 в антимонопольной службе, с начала этого года средневзвешенные розничные цены у компании «Тамбовнефтепродукт» («Роснефть»), по данным Липецкого УФАС России, занимающей доминирующее положение на рынке розничной продажи автомобильного бензина марки АИ-92 и дизельного топлива на территории Липецкой области, повысились на 5% и 9% соответственно.
Повышение розничных цен связано с ростом входных цен. По данным ФАС России, закупочные цены на топливо растут с середины апреля 2023 года в связи с дефицитом предложения и ростом спроса в рознице на фоне начала высокого сезона потребления.
«В Минэнерго России сообщили, что в рамках сдерживания роста биржевых цен на бензин рассматривают возможность введения списка экспортеров нефтепродуктов для пресечения схем «серого экспорта» (когда за пределы России вывозятся нефтепродукты, купленные на внутреннем рынке и за которые из бюджета страны заплачен топливный демпфер). Данное предложение по итогам совещания 24 июля поддержал вице-премьер России Александр Новак. Кроме того, он поручил ФАС и Минэнерго продолжить работу с нефтяными компаниями по увеличению объемов продаж моторного топлива, в том числе на бирже. В свою очередь, ФАС России сообщила, что направила в Правительство России проект постановления об увеличении нормативов продаж нефтепродуктов на оптовом рынке: для бензинов – с текущих 12% от производства до 13%, для дизельного топлива – с 8,5% до 9,5%. Предполагается, что требования будут распространяться на все нефтяные компании, которые получают выплаты по демпферу. Динамика изменения розничных и закупочных цен на топливо с начала 2023 года свидетельствует о проведении политики сдерживания розничных цен в регионе и опережающем росте цены закупки», – прокомментировали предпринимаемые меры по сдерживанию цен на топливо в Липецком УФАС России.
По еженедельно представляемым данным АО «Тамбовнефтепродукт» («Роснефть»), ООО «Лукойл-Центрнефтепродукт», ООО «Газпром сеть АЗС» («Газпром») остатков топлива в нефтехранилищах на территории Липецкой области достаточно, предпосылок для сдерживания реализации нет.
Сейчас Липецкое УФАС России проверяет возможность манипуляции в мелкооптовой реализации бензина и дизтоплива. Такое поручение направлено центральным аппаратом антимонопольной службы.
«Липецкое УФАС России проверит экономическую обоснованность стоимости мелкооптовой реализации топлива с нефтебаз, а также другие составляющие, которые включаются в конечные цены для потребителей, в том числе аграриев. Будет проанализирована цепочка формирования ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю. В случае выявления нарушений будут приняты меры антимонопольного реагирования», – говорится в комментарии управления за подписью руководителя Липецкого УФАС России Ирины Поткиной.
Липецкое УФАС России проводит ежедневные и еженедельные мониторинги розничных цен на бензин. Как сообщили GOROD48 в антимонопольной службе, с начала этого года средневзвешенные розничные цены у компании «Тамбовнефтепродукт» («Роснефть»), по данным Липецкого УФАС России, занимающей доминирующее положение на рынке розничной продажи автомобильного бензина марки АИ-92 и дизельного топлива на территории Липецкой области, повысились на 5% и 9% соответственно.
Повышение розничных цен связано с ростом входных цен. По данным ФАС России, закупочные цены на топливо растут с середины апреля 2023 года в связи с дефицитом предложения и ростом спроса в рознице на фоне начала высокого сезона потребления.
«В Минэнерго России сообщили, что в рамках сдерживания роста биржевых цен на бензин рассматривают возможность введения списка экспортеров нефтепродуктов для пресечения схем «серого экспорта» (когда за пределы России вывозятся нефтепродукты, купленные на внутреннем рынке и за которые из бюджета страны заплачен топливный демпфер). Данное предложение по итогам совещания 24 июля поддержал вице-премьер России Александр Новак. Кроме того, он поручил ФАС и Минэнерго продолжить работу с нефтяными компаниями по увеличению объемов продаж моторного топлива, в том числе на бирже. В свою очередь, ФАС России сообщила, что направила в Правительство России проект постановления об увеличении нормативов продаж нефтепродуктов на оптовом рынке: для бензинов – с текущих 12% от производства до 13%, для дизельного топлива – с 8,5% до 9,5%. Предполагается, что требования будут распространяться на все нефтяные компании, которые получают выплаты по демпферу. Динамика изменения розничных и закупочных цен на топливо с начала 2023 года свидетельствует о проведении политики сдерживания розничных цен в регионе и опережающем росте цены закупки», – прокомментировали предпринимаемые меры по сдерживанию цен на топливо в Липецком УФАС России.
По еженедельно представляемым данным АО «Тамбовнефтепродукт» («Роснефть»), ООО «Лукойл-Центрнефтепродукт», ООО «Газпром сеть АЗС» («Газпром») остатков топлива в нефтехранилищах на территории Липецкой области достаточно, предпосылок для сдерживания реализации нет.
Сейчас Липецкое УФАС России проверяет возможность манипуляции в мелкооптовой реализации бензина и дизтоплива. Такое поручение направлено центральным аппаратом антимонопольной службы.
«Липецкое УФАС России проверит экономическую обоснованность стоимости мелкооптовой реализации топлива с нефтебаз, а также другие составляющие, которые включаются в конечные цены для потребителей, в том числе аграриев. Будет проанализирована цепочка формирования ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю. В случае выявления нарушений будут приняты меры антимонопольного реагирования», – говорится в комментарии управления за подписью руководителя Липецкого УФАС России Ирины Поткиной.
Комментарии (14)
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Васёк
Местный
ded
ГОСТЬ53
Даа
Ну найдут ,
Гость
Бывалый
911
Вася