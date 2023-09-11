Пьяный водитель, которого сдал полиции аноним, пытался откупиться от инспектора ДПС взяткой в 100 000 рублей

Лейтенант взятку не взял и позвонил в дежурную часть, а в служебном автомобиле ДПС был установлен видеорегистратор, который сделал видео- и аудиозапись событий, происходивших как снаружи машины, так и внутри салона.

В Данковском районе передано в суд уголовное дело в отношении водителя, обвиняемого в покушении на дачу взятки сотруднику ГИБДД.

Вечером 20 мая этого года пьяного мужчину за рулём автомобиля «Шкода Октавиа» остановил инспектор ДПС на улице Дорожной села Новоникольское Данковского района.



Машину остановили целенаправленно: до этого в дежурную часть поступило сообщение от анонима о том, что из села Сугробы в сторону Данкова едет пьяный водитель на автомобиле «Шкода Октавиа». Как только нужную машину увидели сотрудники ГИБДД — инспекторы тут же включили проблесковые маячки и через громкоговоритель потребовали водителя остановиться. Изо рта водителя шёл запах спирта, а сам мужчина едва держался на ногах. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался, и был отстранён от управления машиной.



По версии следствия, находясь в салоне служебного автомобиля полиции, водитель неоднократно предлагал лейтенанту взятку в 100 тысяч рублей за сокрытие факта правонарушения по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Но инспектор отказался и сообщил обо всём в дежурную часть. А в служебном автомобиле был установлен видеорегистратор, который сделал видео- и аудиозапись событий, происходивших как снаружи, перед машиной ДПС, так и внутри салона.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, действия обвиняемого квалифицированы следствием по части 3 статьи 30, части 3 статьи 291 УК РФ — покушение на дачу взятки должностному лицу в значительном размере за совершение заведомо незаконного бездействия.



Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа до одного миллиона рублей, либо в размере до 60-кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, либо лишение свободы на срок до 8 лет со штрафом до 30-кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенный деятельностью на срок до 5 лет.