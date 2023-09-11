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Пьяный водитель, которого сдал полиции аноним, пытался откупиться от инспектора ДПС взяткой в 100 000 рублей
Лейтенант взятку не взял и позвонил в дежурную часть, а в служебном автомобиле ДПС был установлен видеорегистратор, который сделал видео- и аудиозапись событий, происходивших как снаружи машины, так и внутри салона.
Вечером 20 мая этого года пьяного мужчину за рулём автомобиля «Шкода Октавиа» остановил инспектор ДПС на улице Дорожной села Новоникольское Данковского района.
Машину остановили целенаправленно: до этого в дежурную часть поступило сообщение от анонима о том, что из села Сугробы в сторону Данкова едет пьяный водитель на автомобиле «Шкода Октавиа». Как только нужную машину увидели сотрудники ГИБДД — инспекторы тут же включили проблесковые маячки и через громкоговоритель потребовали водителя остановиться. Изо рта водителя шёл запах спирта, а сам мужчина едва держался на ногах. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался, и был отстранён от управления машиной.
По версии следствия, находясь в салоне служебного автомобиля полиции, водитель неоднократно предлагал лейтенанту взятку в 100 тысяч рублей за сокрытие факта правонарушения по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Но инспектор отказался и сообщил обо всём в дежурную часть. А в служебном автомобиле был установлен видеорегистратор, который сделал видео- и аудиозапись событий, происходивших как снаружи, перед машиной ДПС, так и внутри салона.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, действия обвиняемого квалифицированы следствием по части 3 статьи 30, части 3 статьи 291 УК РФ — покушение на дачу взятки должностному лицу в значительном размере за совершение заведомо незаконного бездействия.
Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа до одного миллиона рублей, либо в размере до 60-кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, либо лишение свободы на срок до 8 лет со штрафом до 30-кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенный деятельностью на срок до 5 лет.
Одиночка
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КузьмичЬ