30 минут назад
В Липецке фактически сорвана программа ремонта дорог во дворах и на внутриквартальных проездах
Подрядчик управления главного смотрителя мэрии, компания ООО «СМУ-5», не смог найти субподрядчика на выполнение 15-миллионного муниципального контракта.
В мэрии Липецка выражают глубокие опасения по поводу исполнения программы. Более того, говорят, что с большой вероятностью она будет сорвана. Причина — в действиях подрядчика, ООО «СМУ-5», с которым был заключен муниципальный контракт на ремонты.
Напомним, что на торгах «СМУ-5» сбил начальную цену контракта до 15,3 млн рублей. Бюрократические процедуры по его подписанию закончились 8 августа. На следующий день подрядчик должен был начать работу, а к 27 октября — ее закончить.
Подрядчик срезал старое покрытие во дворах домов на улицах Неделина, 15а, 15б и 15в, Котовского, 14 и 19, Механизаторов, 13, Плеханова 3 и 33б. И на этом свою миссию выполнил. Чем сильно встревожил заказчика. В начале сентября мэрия проинспектировала территории ремонтов, и констатировала: подрядчик крайне неохотно выходит на контакт.
Действительно, неохотно. GOROD48 связался с директором ООО «СМУ-5» Людмилой Черемисиной, которая заявила, что никаких комментариев не даст.
Тем временем управление главного смотрителя направило подрядчику уже не одну безответную претензию. Однажды в УГС Липецка пришли представители «СМУ-5» и сказали, что никак не могут найти субподрядчика на выполнение работ по муниципальному контракту (по данным бизнес-агрегаторов, среднесписочная численность работников компании — два человека).
На следующей неделе заказчик начнет процедуру расторжения контракта в одностороннем порядке, обратится в УФАС по Липецкой области с заявлением о внесении исполнителя работ в реестр недобросовестных поставщиков. Но эти процедуры займут время, и его не останется на объявления новых торгов и завершение ремонтов до заморозков. Меж тем в реестре липецких ям — 850 дыр во дворах и на внутриквартальных проездах.
Мэрии попался уникальный подрядчик, если посмотреть на учредителей ООО «СМУ-5». Один из них — Артак Мурадян, герой многочисленных публикаций GOROD48. В августе мы даже цитировали копию обращения в Следком по Липецкой области двух липчан и жителя Воронежа с требованием дать правовую оценку деятельности этого предпринимателя, которого они называют фактическим хозяином сразу четырех компаний — ООО «Дороги Черноземья», ООО «Арег», ООО «Артстрой» и ООО «Доминант» (компания с браком благоустроила сквер у Комсомольского пруда, и эта история стала основанием для возбуждения уголовного дела в отношении ее номинального руководства, - Прим. GOROD48). Это обращение начинается так: «Доводим до вашего сведения, что в Липецке на протяжении длительного времени группой лиц… под руководством Мурадяна Артака Робертовича… совершаются противоправные действия по выводу из подконтрольных ему предприятий денежных средств с причинением значительных убытков кредиторам данных организаций — физическим и юридическим лицам, а также бюджету».
Почти все эти компании уже мертвы. Но взамен них появился ряд новых. То же «СМУ-5», например. И к этой организации имеют претензии не только в Липецке. В Задонске эта компания выиграла торги на благоустройство берега реки Тешевка, но как оказалось, с нарушением закона.
Схема работы этой сетки такова: сбить цену на муниципальных торгах, подписать контракт, найти субподрядчика. А потом, как в описанном нами случае с «Дорогами Черноземья» и с «Доминантом», годами судиться с заказчиками и контрагентами…
Тендеры-зло.
Елена