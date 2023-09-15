Общество

28 минут назад

У ЦУМа водитель автобуса справил нужду прямо в салоне

5 878
#транспорт
3
У ЦУМа водитель автобуса справил нужду прямо в салоне

По его словам, он не смог дотерпеть до конечной на Сырском Руднике.

Наш читатель сообщил о случае, свидетелем которого стал сегодня утром в центре Липецка.

«Сегодня наблюдал возмутительное явление. Около 08:00 автобус №345 остановился напротив ЦУМа, включил аварийку...ну, думаю, сломался, с кем не бывает...Водитель подошел к задней пассажирской двери...достал свой орган и справил малую нужду прямо на дверь! Вот такое отношение к пассажирам (которых конечно не было на тот момент в автобусе, но от этого не легче)...»

Мы обратились к перевозчику за комментариями. И сообщение нашего читателя подтвердилось!

— Мы готовы провалиться от стыда за него (водителя, прим.ред) сквозь землю! Мы все в шоке от случившегося, — сказали в транспортной компании.

Пожилому водителю, который находится в компании на хорошем счету, как говорится, просто приспичило.

«Я бы не доехал до Сырского Рудника», — так объяснил свои действия директору компании водитель. — «Бутылки у меня не было. Поэтому постарался попасть в щелочку между полом автобуса и задними дверями».

Перевозчик сообщил, что автобус отмыли и снова выпустили на маршрут. А вот судьба проштрафившегося водителя будет решена после внутреннего расследования.
5 878
#транспорт
3

Комментарии (5)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Бувает,бувает...

1 минуту назад
Ну что ж,простите его.Что естественно ,то не безобразно,Туалетов днем с огнем не сыщешь Не в памперсах ездить,ведь.
ответить

Правда

1 минуту назад
А что тут такого,не в памперсах же ездить.Скажите,а где в центре можно на улице справить нужду.В администрацию не пустят же.
ответить

А что лучше

10 минут назад
Было бы , чтобы он в штаны сделал? Он виноват, что на маршрутах нет такой возможности сходить в туалет?
ответить

Взбесившийся троль

18 минут назад
Вот вам, господа, результат отсутствия инфраструктуры на маршрутах. Получите и распишитесь.
ответить

Эхо

23 минуты назад
А что, вот об этом никто и не думал... Биотуалетов в автобусе нет...
ответить
KIBERone: КиберШкола для резидентов из будущего
KIBERone: КиберШкола для резидентов из будущего
Бизнес

Еще в рубрике

Жителей трущоб из центра Липецка переселят в поселок ЛТЗ к Дню города следующего года
#аварийное жилье
4
Жителей трущоб из центра Липецка переселят в поселок ЛТЗ к Дню города следующего года

сегодня, 13:10

Общество
В села Троицкое и Плеханово пассажиров повезли новые китайские автобусы
#транспорт
12
В села Троицкое и Плеханово пассажиров повезли новые китайские автобусы

сегодня, 12:45

Общество
Директора УК обвиняют в использовании нелегального софта: правообладатель оценил ущерб в 4,4 миллион...
#авторские права
Директора УК обвиняют в использовании нелегального софта: правообладатель оценил ущерб в 4,4 миллион...

сегодня, 12:43

Общество
Сотрудникам строительной компании выплатили больше миллиона рублей долгов по зарплате
#трудовые права #зарплата
Сотрудникам строительной компании выплатили больше миллиона рублей долгов по зарплате

сегодня, 12:29

Общество
В Липецке фактически сорвана программа ремонта дорог во дворах и на внутриквартальных проездах
#ремонт дорог
25
В Липецке фактически сорвана программа ремонта дорог во дворах и на внутриквартальных проездах

сегодня, 10:44

Общество
Сегодня в Липецке: открытие кукольного сезона и сколько денег липчанам нужно для счастья
#Сегодня в Липецке
11
Сегодня в Липецке: открытие кукольного сезона и сколько денег липчанам нужно для счастья

сегодня, 07:00

Общество