У ЦУМа водитель автобуса справил нужду прямо в салоне

По его словам, он не смог дотерпеть до конечной на Сырском Руднике.

Наш читатель сообщил о случае, свидетелем которого стал сегодня утром в центре Липецка.



«Сегодня наблюдал возмутительное явление. Около 08:00 автобус №345 остановился напротив ЦУМа, включил аварийку...ну, думаю, сломался, с кем не бывает...Водитель подошел к задней пассажирской двери...достал свой орган и справил малую нужду прямо на дверь! Вот такое отношение к пассажирам (которых конечно не было на тот момент в автобусе, но от этого не легче)...»



Мы обратились к перевозчику за комментариями. И сообщение нашего читателя подтвердилось!



— Мы готовы провалиться от стыда за него (водителя, прим.ред) сквозь землю! Мы все в шоке от случившегося, — сказали в транспортной компании.



Пожилому водителю, который находится в компании на хорошем счету, как говорится, просто приспичило.



«Я бы не доехал до Сырского Рудника», — так объяснил свои действия директору компании водитель. — «Бутылки у меня не было. Поэтому постарался попасть в щелочку между полом автобуса и задними дверями».



Перевозчик сообщил, что автобус отмыли и снова выпустили на маршрут. А вот судьба проштрафившегося водителя будет решена после внутреннего расследования.