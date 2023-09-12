Памятник Александру Невскому забронзовел цитатой из Шамана

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Само изваяние липчане уже видели, ведь памятник смонтировали на прошлой неделе. А сегодня сонму чиновников от всех ветвей власти, в том числе духовной, представили то, что ранее один из меценатов проанонсировал GOROD48 как особый посыл к липчанам. Как оказалось, появление в Липецке Александра Невского напрямую связали с СВО. Об этом прямо сказала ведущая церемонии: «Внизу памятника выгравированы торжественные слова из песни Шамана»: «Встанем Герои России останутся в наших сердцах до конца» (пунктуация таблички сохранена). И тут же добавила, что на памятнике оставлено место еще для одной памятной бронзовой таблички — с датами начала и конца СВО.— Сегодня неспокойно у нас, вы сами знаете. Многие из наших близких и знакомых несут послушание на тех рубежах, где рвутся снаряды и свистят пули. Для наших сынов и дочерей важна наша духовная поддержка. Этот памятник — свидетельство тому, что нет больше той любви, если кто душу свою за други своя полагает, — процитировал Иисуса Христа митрополит Липецкий и Задонский Арсений.Цитат на этом празднике было много. Например, на самом памятнике кроме фразы Шамана можно увидеть слова «Не в силе Бог, а в правде». Ее приписывают самому легендарному полководцу. Она присутствует в первой версии «Повести о житии Александра Невского». Эти слова были сказаны княжеской дружине перед выходом из Новгорода на битву со шведами. Но выступавшие на открытии памятника больше цитировали другое крылатое выражение: «Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет!» Все убеждены, что эти слова произнес Александр Невский, обращаясь к немецким рыцарям, плененным во время Ледового побоища. Но на самом деле эта фраза — часть текста роли Александра Невского в фильме Сергея Эйзенштейна 1938 года выпуска. Вот такая она, волшебная сила искусства!— Князь Александр Невский известен как защитник России. Мы все помним из истории, что в 1242 году он одержал очень важную победу на Чудском озере, а затем неоднократно сдерживал и тевтонцев, и монголо-татар. Это такой символ победы, символ русского духа. Очень важно, что памятник этому защитнику земель Русских появился в Липецке. Спасибо благодетелям, которые помогли создать и установить этот памятник, — сказал губернатор Игорь Артамонов.Памятник освятил протоирей Никольского Храма Виталий Диесперов. А потом к микрофону подходили глава Липецка Евгения Уваркина, главный федеральный инспектор по Липецкой области Олег Снежков, приложивший руку к созданию монумента бизнесмен Николай Бобин, пока еще спикер областного Совета, без пяти минут депутат Госдумы Дмитрий Аверов. Кто-то подчеркнул, что памятник Невскому неспроста появился на проспекте Победы, предвещая скорую викторию в СВО, кто-то говорил о святости новоявленного образа древнерусского князя, а кто-то сказал, что Липецк просто обрел прекрасный памятник, отлично вписавшийся в городскую панораму.— Я в пятом поколении липчанин. Считаю, что Липецк должен стать самым красивым городом России. А этот памятник очень красив, — так высказался о новой достопримечательности еще один спонсор «города четырех святых» Валерий Сешенов, гендиректор треста «Липецкстрой».Как только закончились речи, а вип-персоны переобнимались и перефотографировались друг с другом, организаторы врубили на всю мощь ту самую песню Шамана, бронзовая цитата из которой появилась на памятнике Невскому. Все были необычайно воодушевлены произошедшим. Насупившейся осталась только директор МУП «Зеленхоз» Елена Мачнева, которая была недовольна тем, что высокие персоны и репортеры топтались на свежем рулонном газоне, только-только раскатанном у подножия памятника.Как говорят, идея появления первого памятника Николаю Чудотворцу (в липецкой версии представленному в одном из самых распространенных на Руси образов, известном как «Никола Можайский с мечом») прошла на ум одному из четырех меценатов после того, как он чудом выжил в автокатастрофе. Находясь на больничной койке, бизнесмен дал обет сделать какое-то полезное дело для церкви, так как счел свое спасение вмешательством свыше. Его почин поддержали трое приятелей. И вот уже в Липецке — три памятника святым.