Общество

сегодня, 13:35

В Липецке появился микрорайон «Взлетный»

10 1105
#микрорайон «Взлетный»
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В Липецке появился микрорайон «Взлетный»

Городские власти предпочли это название выбранному липчанами «Лебедянскому».

В начале этого года мэрия Липецка провела голосование на название нового микрорайона у Опытной станции, где к концу 2020-х годов должно быть построено порядка 240 тысяч кв.м. жилья и социальные объекты. В феврале городская администрация объявила, что из предложенных названий липчане большинством голосов (34%) выбрали вариант «Лебедянский». Однако сегодня GOROD48 выяснил, что в мэрии решили дать новому жилому массиву другое имя — «Взлетный».

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— Название нового микрорайона, которое выбрали горожане, официально не было утверждено городской комиссией по увековечению памяти выдающихся личностей, исторических событий, наименованию улиц и других городских объектов. Не выносилось это название и на сессию городского Совета. Мы посчитали, что новому микрорайону лучше дать другое название — «Взлетный», что более соответствует его местоположению (рядом — международный гражданский аэродром «Липецк»), а также технической направленности школы, которую в нем возводят. Она будет называться «Циолковский», в честь великого советского ученого. Это называние, «Взлетный», тоже было в февральском списке для голосования. И за него отдали голоса 20,2% горожан, — прокомментировали GOROD48 неловкую ситуацию в департаменте градостроительства и архитектуры мэрии.

Действительно, имя «Взлетный» было вторым по популярности при голосовании. Варианты «Северный» и «Восточный» выбрали 10,6% и 7,4% участников голосования. Пятое место разделили названия «Космический» и «Галактика» — по 5,3% голосов.
10 1105
#микрорайон «Взлетный»
3

Комментарии (10)

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Виктор

1 минуту назад
Липчанин, Елецкий нормально, а Лебедянский бред, почему.
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Липчанин

4 минуты назад
Лебедянский бред какой-то..
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ЮВП

8 минут назад
А может лучше - Улетный ? Все равно самолеты не летают, а какие летают, то на поля приземляются.
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Гость

11 минут назад
Давно нужно отметить все эти голосования, нечего народ баловать, а то уже обнаглели.
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Виктор

21 минуту назад
Взлетный ни к чему, тогда Елецкий надо было назвать упадежный, он со стороны посадки самолетов.
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Предлагаю

26 минут назад
взыскать с чиновников мэрии все деньги затраченные на голосование липчан
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Липчанин

31 минуту назад
А зачем спрашивали мнение горожан тогда.
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Можно было

34 минуты назад
"Залётный". Веселее.
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Алоизий

47 минут назад
А народ всё ещё верит, что от него что-то зависит. Токсический оптимизм это диагноз, кстати.
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Конечно

47 минут назад
Взлетный, самолётики летают, да и трасса рядом.
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