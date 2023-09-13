Общество
сегодня, 13:35
В Липецке появился микрорайон «Взлетный»
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Городские власти предпочли это название выбранному липчанами «Лебедянскому».
В начале этого года мэрия Липецка провела голосование на название нового микрорайона у Опытной станции, где к концу 2020-х годов должно быть построено порядка 240 тысяч кв.м. жилья и социальные объекты. В феврале городская администрация объявила, что из предложенных названий липчане большинством голосов (34%) выбрали вариант «Лебедянский». Однако сегодня GOROD48 выяснил, что в мэрии решили дать новому жилому массиву другое имя — «Взлетный».
— Название нового микрорайона, которое выбрали горожане, официально не было утверждено городской комиссией по увековечению памяти выдающихся личностей, исторических событий, наименованию улиц и других городских объектов. Не выносилось это название и на сессию городского Совета. Мы посчитали, что новому микрорайону лучше дать другое название — «Взлетный», что более соответствует его местоположению (рядом — международный гражданский аэродром «Липецк»), а также технической направленности школы, которую в нем возводят. Она будет называться «Циолковский», в честь великого советского ученого. Это называние, «Взлетный», тоже было в февральском списке для голосования. И за него отдали голоса 20,2% горожан, — прокомментировали GOROD48 неловкую ситуацию в департаменте градостроительства и архитектуры мэрии.
Действительно, имя «Взлетный» было вторым по популярности при голосовании. Варианты «Северный» и «Восточный» выбрали 10,6% и 7,4% участников голосования. Пятое место разделили названия «Космический» и «Галактика» — по 5,3% голосов.
— Название нового микрорайона, которое выбрали горожане, официально не было утверждено городской комиссией по увековечению памяти выдающихся личностей, исторических событий, наименованию улиц и других городских объектов. Не выносилось это название и на сессию городского Совета. Мы посчитали, что новому микрорайону лучше дать другое название — «Взлетный», что более соответствует его местоположению (рядом — международный гражданский аэродром «Липецк»), а также технической направленности школы, которую в нем возводят. Она будет называться «Циолковский», в честь великого советского ученого. Это называние, «Взлетный», тоже было в февральском списке для голосования. И за него отдали голоса 20,2% горожан, — прокомментировали GOROD48 неловкую ситуацию в департаменте градостроительства и архитектуры мэрии.
Действительно, имя «Взлетный» было вторым по популярности при голосовании. Варианты «Северный» и «Восточный» выбрали 10,6% и 7,4% участников голосования. Пятое место разделили названия «Космический» и «Галактика» — по 5,3% голосов.
10 1105
Виктор
Липчанин
ЮВП
Гость
Виктор
Предлагаю
Липчанин
Можно было
Алоизий
Конечно