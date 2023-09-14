55-летнего добринца обвиняют в выкручивании руки полицейскому

Мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы.

В Добринском районе направлено в суд уголовное дело 55-летнего жителя деревни Берёзовка, обвиняемого в применении насилия в отношении полицейского.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 19 июня полицейские выявляли в деревне нарушения в сфере миграции. Они проверили обвиняемого на предмет фиктивной регистрации иностранцев и уехали.



По версии следствия, когда полицейские двигались на служебной машине по улице Привольной, пьяный обвиняемый остановил, после чего через открытое окно машины схватил участкового за левую руку и потянул наружу, пытаясь выкрутить. Но полицейский быстро освободился от захвата и вышел из автомобиля.



Мужчина был досмотрен и задержан. В боковом кармане у него нашли нож.



На руке младшего лейтенанта полиции остался кровоподтек. Тем же вечером фельдшер Добринской ЦРБ диагностировал у него ушиб. Судмедэксперты расценили эту травму как не причинившую вред здоровью человека.



Действия обвиняемого были квалифицированы следствием по части 1 статьи 318 УК РФ — применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Максимальная санкция этой статьи — до пяти лет лишения свободы.