Выборы депутата Госдумы: какими их увидели кандидаты

Для победителя они были честными, для двух его соперников — нет.

Как уже сообщал GOROD48, после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий новым депутатом Госдумы, заменившим покойного Николая Борцова, стал председатель областного Совета Дмитрий Аверов. Для него, победителя, выборы были честными, двое его ближайших соперников сомневаются в результатах голосования.



Олег Токарев: «Раньше я был муниципальным служащим, поэтому не мог участвовать в выборах»



Олег Токарев от партии «Коммунисты России» набрал на этих выборах 6,51% голосов. Итогом он доволен. «Для меня это были первые большие выборы — с дебатами, со встречами с избирателями», — сказал GOROD48 директор спорткомплекса «Пламя».



В ответ на вопрос, почему он сменил перед выборами партию, перейдя в «Коммунисты России» из партии Пенсионеров, Олег Токарев отшутился. Мол, чувствует силы, чтобы принести пользу обществу.



— Раньше я был муниципальным служащим (с апреля 2016 года по январь 2020-го он возглавлял департамент по физической культуре и спорту мэрии Липецка), поэтому не мог участвовать в выборах. Этим летом я захотел выдвинуться кандидатом в депутаты Госдумы, но партия пенсионеров на выборы не заявилась. Поэтому решил перейти в партию «Коммунисты России» с похожей социальной программой.



Закончившиеся выборы уже вторые крупные для Олега Токарева. На первых, в сентябре 2021 года, он баллотировался в депутаты Госдумы по 115-му федеральному округу, тому же, где избирался другой Токарев, Сергей, депутат областного Совета от КПРФ. Тогда Олег Токарев, ранее не выказывавший никакого интереса к политике, набрал 6,94% голосов как член партии Пенсионеров, в то время как Сергей Токарев набрал 14,83% голосов избирателей. Спойлером Сергея Токарева его тезка от «Коммунистов России» не считает.



Сергей Токарев: «Мы не питали никаких иллюзий»



Коммунист Сергей Токарев занял на прошедших выборах второе место. Он набрал 13,98% голосов. Кандидат от КПРФ горько шутит: «дали набрать»:



— Мы реалисты. Мы не питали никаких иллюзий относительно того, с какими приемами столкнемся. Взять того же Олега Токарева от «Коммунистов России». Он был моим спойлером, как спойлером КПРФ уже давно являются «Коммунисты России». В прошлые выборы, в 2021 году, он забрал у меня треть голосов. На этих, думаю, не меньше. В штаб КПРФ звонило много людей за три дня голосования, извинялись, что запутались, что проголосовали не за того Токарева, который был четвертым номером в бюллетене, а я — пятым.



Камерами видеонаблюдения были оборудованы 200 избирательных участков. По словам Сергея Токарева, вброс бюллетеней был зафиксирован в Сенцово. «Если не боялись фальсифицировать результаты выборов под камерами, чего уж говорить о других двухстах участках, где их не было?»



Сергей Токарев назвал скандальным участие липчан в электронном голосовании. Он называл этот метод волеизъявления инструментом контроля над избирателями. Особенно это было очевидно, по его словам, в пятницу, в рабочий день, когда работодатели могли давить на подчиненных, работающих, как правило, в бюджетных организациях, принуждая их к голосованию за конкретного кандидата — 8 сентября по ДЭГ проголосовали две трети избирателей, зарегистрировавшихся на Госуслугах.



Анатолий Емельянов: «Выборы в районах ЛДПР не признаёт»



Занявший третье место на выборах с 9,70% голосов депутат областного Совета от ЛДПР Анатолий Емельянов оценил итоги выборов в своем Telegram-канале.



«По статистике, полученной путем опроса в сети Интернет, кандидат ЛДПР Емельянов шел вторым, а в некоторых случаях — первым. И в целом, на ряде участков эта тенденция присутствует. Даже по ДЭГ у Емельянова — второе место. Но в границах одного муниципалитета, на соседних участках, у ЛДПР то третье, то даже пятое место.



Такие электоральные качели невозможны. И очевидно, что имело место вмешательство в избирательный процесс. Выборы в районах, за исключением Добровского района, ЛДПР не признает. В связи с этим реготделение откажется от принципа конструктивной оппозиции.



Контакты с правительством региона даже по рабочим вопросам в последнее время были сведены к минимуму. Теперь они будут разорваны окончательно. Избирательную комиссию Липецкой области также считаем несостоятельной и некомпетентной, будем добиваться ее роспуска.



Все проблемы региона ЛДПР будет решать через федеральные ресурсы. Первоочередной задачей партии в регионе теперь станет деятельность, направленная на принуждение к ротации всего руководящего состава региональной власти, а также глав Становлянского, Воловского, Измалковского и Чаплыгинского районов».



Лариса Ксенофонтова: Со мной «партия власти» не вела никаких переговоров. Меня выдвинула моя партия»



Без Ларисы Ксенофонтовой от «Справедливой России» не обходится ни одна избирательная кампания. Некоторым кажется, что присутствие в них лидера регионального отделения «СР» уже стало церемониальным, просто легитимизирующим выборы. В этот раз Лариса Ксенофонтова набрала 8,63% голосов.



— Нет, я не спойлер. Со мной «партия власти» не вела никаких переговоров. Меня выдвинула моя партия, — сказала кандидат в депутаты Госдумы.



Лариса Ксенофонтова выразила сожаление о том, что родная партия, которой, по ее словам, она обязана всем, выделила ей на пропаганду и агитацию всего 118 тысяч рублей. Этих средств было явно мало. Депутат облсовета на постоянной основе шутит, что на следующих выборах откажется от дебатов, как это сделал спикер Дмитрий Аверов: «Дмитрий Львович отказался от дебатов и победил. А в 2019 году от дебатов отказался Игорь Артамонов — и стал губернатором!»



В своих оценках прошедших выборов опытный политик очень аккуратна. Она считает, что никакого давления на избирателей не было. Она сама, по ее словам, в субботу и воскресенье ходила на избирательные участки, общалась с избирателями, и никаких жалоб не услышала:



— На участках я видела, в основном, пенсионеров. Они мне так и говорили, что прожили жизнь и уже никого не боятся.



Лариса Ксенофонтова читала телеграмм-канал своего коллеги Емельянова, в котором тот пообещал уйти в глухую оппозицию к власти. О такой позиции она отзывается как о возможности стать более популярным у избирателей, чтобы попытать счастья в других выборах, губернаторских, которые состоятся следующей осенью.



Дмитрий Аверов: «Это были абсолютно честные выборы»



За спикера областного Совета Дмитрия Аверова проголосовали 58,84% избирателей. Кажется, ему пора паковать чемоданы в Москву, но сегодня утром у GOROD48 было всего пара минут, чтобы поговорить с новым депутатом Госдумы — он спешил с одного совещания в правительстве области на другое.



— Тот факт, что липчане отдали мне свои голоса, навсегда привязал меня к Липецку и к области. Так что мое новое место работы ничего не изменит — я буду всегда на связи со своими избирателями.



Эти выборы Дмитрий Аверов назвал абсолютно честными. Все заявления соперников он назвал жалкими. «Если есть факты — пусть представят их в облизбирком, в противном случае можно считать такие заявления инсинуациями».



По словам Дмитрия Аверова, представители оппозиции все три дня голосования только и делали, что собирали сплетни. А избирателям нужно было бы предъявлять результаты работы на местах, результаты системного улучшения условий жизни липчан. Трехдневные выборы и дистанционное электронное голосование он считает очень удобными способами волеизъявления граждан.