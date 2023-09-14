Николай Дергунов: «Мы не хотели бы повышать цену проезда в общественном транспорте, но...»

В мэрии считают, что из-за повышения цен на бензин и солярку, возможно, не обойтись без этой непопулярной меры.

Сегодня на заседании комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета депутаты обсуждали доклад директора МБУ «Липецкая городская транспортная компания» Елены Жданкиной о результатах деятельности организации. Вернее, не самого МБУ, а работу общественного транспорта, за которым надзирает Елена Жданкина. А он у нас — не айс.В Липецке 55 автобусных и пять трамвайных маршрутов. МУПу «Липецкпассажиртранс» принадлежат 116 машин, коммерческим перевозчикам — 279, МУПу «Горэлектротранспорт» — 32 трамвая. В прошлом году всеми перевозчиками не выполнено в общем 11,7% рейсов. Хуже всего сработал коммерсанты, сорвавшие каждый шестой рейс! Итого в 2022 году в Липецке не выполнено 216 580 рейсов. Причинами Елена Жданкина назвала недовыпуск транспортных средств на маршруты перевозчиками (71,8% случаев) и сходы транспортных средств с маршрута по техническим неисправностям и иным причинам (25,3%).— При заторах в движении по маршрутам из-за ДТП с участием постороннего транспорта, Из-за неблагоприятных погодных условий, из-за проведении ремонтных работ на дорогах, перекрытии движения в связи с проведением праздничных мероприятий в прошлом году не выполнено 6 207 рейсов, или 2,9% от всего их количества, — сказала директор МУП «ЛГТК».В этом году ситуация мало чем отличается от прошлогодней. Елена Жданкина оперировала данными за январь-июль. За первые семь месяцев план по всем видам пассажирских перевозок выполнен всего на 85,6%. Лучше всего обстояли дела с трамваями — МУП «Городской электротранспорт» сорвал всего 2,6% рейсов. МУП «Липецкпассажиртранс» выполнил 92,8% рейсов, частные перевозчики — 80,6%. Причины срывов пассажирских перевозок те же: недовыпуск транспортных средств на маршруты перевозчиками, сходы автобусов и трамваев с линии по технической неисправности, ремонты дорог, ДТП, плохие погодные условия, перекрытие движения из-за спортивных и праздничных массовых мероприятий.— В чем причина срыва выполнения плановых рейсов? Мы же значительно обновили парк муниципального перевозчика, перешли летом прошлого года на новую контрактную систему, — спросил председателя дептранса мэрии Евгения Чекрыжова депутат Игорь Подзоров.Главной причиной чиновник назвал нехватку водителей. Даже несмотря на то, что МУП «Липецкпассажиртранс» бесплатно обучает водителей категории «D» с последующим трудоустройством. А еще водители болеют, уходят в отпуск.Как же так тогда получается, что при каждом шестом сорванном рейсе на остановках порой собираются по четыре-пять автобусов?— Расписание составляют для каждого конкретного маршрута с определенными интервалами. Как правило, водители выпадают из расписания на 2-5 минут. Разные маршруты накладываются один на другой на нескольких главных улицах города, — ответил на этот вопрос Евгений Чекрыжов.Председатель департамента сообщил, что для безопасности дорожного движения создан единый чат с участием диспетчерской службы МУП «ЛГТК», диспетчеров перевозчиков, коммунальных служб и автоинспекции для оперативного реагирования на дорожную ситуацию. А вице-мэр Николай Дергунов добавил, что уже принято решение об увеличении скорости автобусов на улице Водопьянова — вечный затор позволят обойти выделенные для общественного транспорта крайние полосы. В проработке — выделение таких же полос на улицах Московской и Катукова. В мэрии в который уже раз задумались и над возможностью строительства трамвайной ветки по улице Папина:— Комплексный ремонт улицы Папина, который должен был начаться в следующем году, решено поэтому отложить на несколько лет. По данным экспертов Высшей школы экономики, этой улице нужен трамвай. Он позволит охватить около 40 тысяч липчан, живущих в районе улицы Папина, и, соответственно, увеличить годовой пассажиропоток на четыре миллиона человек. Если по этой улице проложить трамвайную ветку, она свяжет Центральный рынок с Октябрьским и новыми микрорайонами в юго-западной части города. Сейчас мы думаем, как привлечь федеральные средства на строительство этой ветки, ведь в концессию по модернизации трамвайной сети, работы по которой завершатся в конце 2025 года, строительство трамвайных линий по улицам Папина и Меркулова не вошло, — сказал Николай Дергунов.Поэтому в следующем году улицу Папина просто заасфальтируют. Управление главного смотрителя в ближайшее время проведет торги на ее ремонт.Депутат Олег Косолапов спросил о том, планируется ли повышение тарифов на проезд в общественном транспорте из-за роста цен на топливо?— Нас это сильно тревожит. На этот счет мы ведем постоянные консультации с правительством области. Мы не хотели бы повышать цену проезда в общественном транспорте, но транспорт тоже нужно сохранить,— сказал вице-мэр.