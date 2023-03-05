Неделя 48
сегодня, 08:00
У женщин нету недостатков. А вот особенности – есть
399
#Липецкий горсовет #Евгения Фрай #ОДН #платежи #медицина #кадры #областной Совет #бюджет #КПРФ #грабеж
Итоги недели.
Вице-спикеру Липецкого горсовета за неделю до 8 Марта сделали шикарный подарок. В последний день зимы 49-летнюю Евгению Фрай выбрали председателем Совета. Впервые за 100-летнюю историю этого представительского органа власти его возглавила женщина.
Конечно, женщина умнее почти любого из мужчин
по ряду непонятных причин
Выборы стали безальтернативными. Представительница «Справедливой России» Евдокия Бычкова накануне голосования сообщила GOROD48: «Мы не будем выдвигать от своей партийной группы кандидата в спикеры горсовета» (в депутатской группе «СР» помимо Евдокии Бычковой состоит еще один депутат – Светлана Тюнина). За полчаса до самих выборов «Депутатская группа «ЕР» в горсовете единогласно выдвинула Евгению Фрай в спикеры».
«Две Евгении, Уваркина и Фрай, принесут Липецку много пользы». Этими словами напутствовал депутатов губернатор Игорь Артамонов (членом «ЕР» Евгения Фрай стала лишь 17 февраля на заседании политсовета региональной организации «медведей»). В свою очередь, глава Липецка Евгения Уваркина назвала будущего спикера компетентным ответственным человеком и выразила уверенность в том, что «женское начало» привнесет в управление Липецка мягкость, что сделает комфортнее жизнь горожан: «Я готова помогать и поддерживать».
За Евгению Фрай проголосовали все присутствовавшие на сессии 33 депутата. Новый спикер сообщила коллегам, что официально возглавит горсовет 9 марта, после завершения процедуры увольнения с должности главы благотворительного фонда «Милосердие».
Евгении Фрай 49 лет, ее депутатский опыт начался в 2017-м году. Два года назад она во второй раз подряд вошла в состав горсовета и коллеги избрали известного всему городу по благотворительной работе депутата вице-спикером. Так что с системой управления муниципальным Советом она знакома хорошо.
Так в Липецке появилась династия спикеров: в 2002-2010 годах председателем горсовета был Валерий Синюц, отец Евгении Фрай.
– Что сказал отец, когда узнал, что вам предложено возглавить горсовет? – спросил GOROD48 у Евгении Фрай после окончания сессии.
– Папа сказал вначале: «Не ходи, будет тяжело». Потом сказал: «Ты справишься!»
Говоря о себе, Евгения Фрай заметила, что у нее большой опыт руководства: «Мой стиль – внимание к людям. Я человек дипломатичный, конструктивный. Я слышу любую точку зрения, уважаю любую точку зрения. Считаю, что самые лучшие решения появляются в результате диалога».
А тем временем у входа в горсовет депутатов поджидал известный своими перформансами «раб Божий Владимир». В этот раз эпатажный липчанин принес игрушечное ружье для охоты на пингвинов – так он назвал слуг народа, «ходящих строем».
Все депутаты пьют за это.
За наполняемость бюджета
А во время другой сессии, областного Совета, «В Липецке прошёл одиночный пикет против экотехнопарка под Стебаево». Таким красивым словом называется предприятие по переработке и утилизации бытового мусора, которое должен заменить выработавший свой ресурс полигон для захоронения мусора по улице Юношеской на окраине Липецка. Группа жителей сел в окрестностях Стебаево давно выступает против такого соседства. В правительстве области тем временем уверяют: при строительстве экотехнопарка будут применены современные технологии, и что сейчас его проект проходит ряд госэкспертиз.
На самой сессии самым главным вопросом стало преобразование сельских поселений в муниципальные округа. Первыми районами, которые затронет реформа, станут Воловский, Добровский, Измалковский и Становлянский районы. Спикер областного Совета Дмитрий Аверов заявил, что такое преобразование позволит выровнять бюджетную обеспеченность сельских поселений, которые сейчас зачастую недофинансированы из-за малой налоговой базы. «Обязательное требование участия в федеральных программах – софинансирование со стороны муниципального бюджета. Реформа позволит району аккумулировать средства для реализации проектов». Итак, по версии «Единой России», «В четырех районах Липецкой области намерены резко улучшить благосостояние жителей». Против реформы выступила фракции КПРФ и ЛДПР. Но голосов оппонирующих власти депутатов оказалось недостаточно, чтобы ее заблокировать.
Выборы новых райсоветов должны состояться в сентябре, в Единый день голосования. После формирования райсоветы выберут глав районов. Любопытно, сохранят ли свои кресла Сергей Никитин, Анатолий Попов, Никита Соловьев и Владимир Иванников, главы районов, которые на сессии лоббировали реформу?
«В Липецкой области в январе ликвидированы 113 предприятий и организаций». С начала года облбюджет недополучил из-за санкционного давления более 20 млрд рублей. В итоге на начало марта в областной казне сложился дефицит в размере 26,9 миллиарда, который правительство области намерено перекрыть остатками прошлогоднего профицитного бюджета.
«Коммунисты потребовали переписать липецкие вывески русским языком». Оказывается, «пандемия чужеязычия губит русскую душу и оскорбляет коренное население»! На своем круглом столе коммунисты даже потребовали убрать иностранные языки из программы младших классах, а в старших сделать его изучение факультативным. А еще GOROD48 рассказал историю о том, «Как поссорились депутаты Александр Владимирович и Юрий Вячеславович»: правоверный член КПРФ Ушаков накатал заявление в полицию о клевете со стороны коллеги по облсовету Логинова, «раскольника», в 2021 году расставшегося с партбилетом. Итак, Юрий Логинов получил обратку: ранее он публично осудил Ушакова за танцы в облсовете во время исполнения гимна России и пении на его мотив слов из гимна СССР.
– Есть более насущные проблемы в Липецке! Например, сфера ЖКХ (ремонт жилья и оплата), состояние инженерной коммунальной инфраструктуры... Постоянно отключаемые вода, тепло, электричество. Есть проблемы в городской застройке, в образовании, медицинском обслуживании, строительстве и ремонте дорог и др. Вот чем в первую очередь должны заниматься и власть, и общественные объединения, и активисты, – написал резюме под одной из «коммунистических историй» один из читателей GOROD48.
В ямах на дороге, как гласит реестр,
может поместиться небольшой оркестр
Тем временем «В Госжилинспекцию поступили первые жалобы на высокую плату за ОДН». Самая большая сумма упоминается в жалобе жильцов дома №40 по улице Терешковой: собственнику квартиры площадью в 60 квадратных «Квадра» начислила около пяти тысяч рублей. Инспекторы намерены привлечь к проверкам прокуратуру.
Напомним, что плата за ресурсы, потраченные на общедомовые нужды, вновь возложена на собственников квартир в МКД с общедомовые приборами учета. GOROD48 спросил у липчан: «Какой платеж за ОДН вы получили?» Судя по ответам на улице, новые правила сильно не задели липчан. Но те, кто ответил нам письменно, возмутились новым «налогом».
– Обалдеть) 6800. Одно отопление! В четыре раза больше, чем обычно, – написала Липа.
– По холодной воде принесли по ОДН сумму, равную сумме за январь личного потребления. Так и по все квартирам всего дома, ясное дело. Просто всему дому приписали 13-й месяц, – поддержал тему Дааа.
– Лебедянский район, село Троекурово. 8-ми квартирный 2-этажный дом – только за электричество ОДН – 15 тыс рублей! – поделилась криком души Ольга.
А вот «С передачей данных о счетчиках горячей воды «РВК-Липецк» можно не торопиться». «РВК-Липецк» и ПАО «Квадра» договорились о предоставлении информации об объеме потребления горячей воды для расчёта размера платы за водоотведение за февраль. Но что мешает этим организациям вернутся к прежней практике – передаче «Квадрой» в «РВК-Липецк» информации о потребленной горожанами горячей воде? Зачем было нужно баламутить народ февральской акцией по передаче в «РВК-Липецк» показаний счетчиков горячей воды и документами на приборы учета ресурсов?
– Невозможно зарегистрироваться в личном кабинете для передачи данных, пишут такого лицевого счета не существует. Как оплачивать, так существует, а как данные передать, не существует! – возмутился наш читатель с ником Нет порядка.
Нет порядка и в бараке на улице Фурманова, 32. В 28-квартирной двухэтажке 1958 года постройки обитаемыми остались всего 10 то ли квартир, так как владельцы остальных предпочитают платить за съемное жилье, но не оставаться в поросшем плесенью доме с земляным полом. Жильцы этого дома пришли со своими проблемами в региональное отделение Общероссийского народного фронта, оказалось, что быстрого решения проблемы нет: «Нет программы, которая бы позволила вас ускоренно переселить!» Людям предложили на неопределенное время переехать в муниципальное общежитие, но этот вариант – не вариант, так как в таком случае им предстоит оплачивать как проживание на новом месте, так и коммунальные платежи по месту регистрации.
Не скоро появится и асфальт на заезде в микрорайон-новостройку несмотря на то, что «Дорога в микрорайон «Звездный» стала труднопреодолимой полосой препятствий». Радует то, что мэрия нашла на обновление дорожной разметки 35 миллионов рублей и почти три «лимона» - на вывоз мусора с городских свалок. А еще на этой неделе «В Липецке разогнали незаконную барахолку» на улице Гагарина, но это, как оказалось, многих наших читателей даже огорчила.
– То, что торгует женщина, этим город не опозорится. А вот грязью, плохими тротуарами, не имением туалетов, разрушенными лестницами (слава Богу, в 2022 году немало поставили новых, за что СПАСИБО) – недостатки очень бросаются в глаза, их надо в первую очередь ликвидировать. Вот где главная забота о народе и работа чиновников, – выразила мнение многих Анна.
А вот и еще один крик души: «Хотя бы мойте стекла, раз в автобусах не работают автоинформаторы!» Жители Липецка пожаловались на грязь внутри и снаружи городских маршруток.
– Если говорить о санитарии, то автобусы должны выходить на линии чистыми. Но если на улице непогода, то они ездят грязными. Тут мы ничего сделать не можем. Снимать автобусы с линии и мыть после каждого рейса невозможно, это приведет к нарушению установленного графика движения и, соответственно, невыполнению рейсов. Добавлю, что если стоят морозы, то мойка кузова автобуса снаружи не производится, перевозчики ограничиваются влажной уборкой салона, – сообщил GOROD48 начальник отдела развития транспортной отрасли городского департамента транспорта Алексей Пикалов.
Взялась за Глеба медицина,
назначив курс фуфломицина
Массу недобрых комментариев вызвала новость о том, что «Узнать о записи к врачу и об очередях в поликлиниках можно будет в чатах», которые заработали 1 марта.
– Была запись к врачу по телефону – не работает. Потом стала запись через интернет – не работает. Далее запись через диспетчера ЕДС – не работает. Теперь появились ещё и чаты? Вам не кажется, что причину медицинского беспредела надо искать в другом? – эта реплика отражает скепсис большинства тех, кто оставил свое резюме к этому событию.
В регионе есть вакансии, которые практически никогда не закрываются несмотря на то, что претендентам обещают миллионные выплаты и жилье. Речь – о врачах. Нет ни одного медицинского учреждения, в котором был бы полный комплект сотрудников. Сайты бюджетных поликлиник и больниц пестрят вакансиями – медики или уходят в частные клиники, или переезжают в города, где платят еще больше. В итоге «Липецкие главврачи ищут медиков на сайте «Авито» и в студенческих чатах медицинских вузов».
Это, конечно, хорошо, что «Сразу несколько новых и отремонтированных поликлиник принимают пациентов в Липецкой области». Плохо другое: государственной системе здравоохранения не хватает сотен врачей, фельдшеров и медсестер. Кто-то едет за длинным рублем в Москву и другие города-миллионники. Кто-то уходит в частные медцентры. А кто-то и вовсе после медколледжа или вуза не приходит в профессию. Липецкой области тут и вовсе не повезло: мы – единственный регион в Черноземье, где нет своего медвуза. Это значит, что отсутствии своей кузницы кадров на белые халаты в нашем регионе всегда будет неутолимый голод. Время покажет, поможет ли его хотя бы частичному утолению открытие два года назад в ЕГУ факультета «Медицинское дело».
– Ситуация похожа на искусственную. Мол, у нас нет в поликлинике врачей - идите в платную, – написал один из наших комментаторов. И понеслось!
– А где же зарплаты в 110 тысяч?..
– Я не врач, я пациент. И считаю, что врачи должны зарабатывать гораздо больше всех остальных. Как в странах, отличающихся прекрасной медициной…
– Привыкайте к бабушкам-знахаркам-повитухам и подорожнику с чистотелом. Чудес не бывает…
Но даже диплом вуза – не страховка от ошибки. Вот тому пример. Жительница Липецка обратилась в поликлинику с просьбой на платной основе удалить зуб. А спустя две недели выяснила, что все прошло не так, как хотелось бы. И теперь «Липчанка судится со стоматологией из-за раздробленной челюсти».
А еще полицейские отчитались о завершении расследования дела мошенников из двух медцентров. Доверчивым липчанам навязывали кредиты для покупки медицинских услуг в клиниках ООО «17 правил» (главный офис компании находился на улице Петра Смородина). По этому делу проходят пострадавшими 66 человек. Причиненный им материальный ущерб оценен в 5,6 млн рублей.
Самая популярная новость в пятницу также была связана с медициной: «Скорая помощь» требует от водителя реанимобиля публичных извинений» за то, что тот в соцсетях рассказал о бедах людей своей профессии. Администрация ведомства считает, что тот просто не желает возмещать материальный вред за разбитый в аварии санитарный «Форд».
Ну и ну!
«В Липецкой области родители пяти детей отказываются от получения ими паспортов». Одни из них считает себя гражданином СССР, другие уверены, что в паспортах зашиты дьявольские три шестерки, третьи выступают против QR-кодов, которые есть в аттестатах… У их детей теперь проблемы с аттестацией в школе.
Через три дня – женский праздник. И нет, не правы те, кто следом за Ипполитом из «Иронии судьбы» говорит, что в мужчинах-де пропал дух авантюризма, что они перестали лазить в окна к любимым женщинам. «32-летний липчанин ограбил ломбард на 241 445 рублей ради подарка сожительнице». Но джентльменский поступок не оценили даже в самом гуманном суде, Советском районном. Ранее судимого за грабеж не поняли и не простили. А приговорили к 2 годам 8 месяцам ИК строгого режима.
Конечно, женщина умнее почти любого из мужчин
по ряду непонятных причин
Выборы стали безальтернативными. Представительница «Справедливой России» Евдокия Бычкова накануне голосования сообщила GOROD48: «Мы не будем выдвигать от своей партийной группы кандидата в спикеры горсовета» (в депутатской группе «СР» помимо Евдокии Бычковой состоит еще один депутат – Светлана Тюнина). За полчаса до самих выборов «Депутатская группа «ЕР» в горсовете единогласно выдвинула Евгению Фрай в спикеры».
«Две Евгении, Уваркина и Фрай, принесут Липецку много пользы». Этими словами напутствовал депутатов губернатор Игорь Артамонов (членом «ЕР» Евгения Фрай стала лишь 17 февраля на заседании политсовета региональной организации «медведей»). В свою очередь, глава Липецка Евгения Уваркина назвала будущего спикера компетентным ответственным человеком и выразила уверенность в том, что «женское начало» привнесет в управление Липецка мягкость, что сделает комфортнее жизнь горожан: «Я готова помогать и поддерживать».
За Евгению Фрай проголосовали все присутствовавшие на сессии 33 депутата. Новый спикер сообщила коллегам, что официально возглавит горсовет 9 марта, после завершения процедуры увольнения с должности главы благотворительного фонда «Милосердие».
Евгении Фрай 49 лет, ее депутатский опыт начался в 2017-м году. Два года назад она во второй раз подряд вошла в состав горсовета и коллеги избрали известного всему городу по благотворительной работе депутата вице-спикером. Так что с системой управления муниципальным Советом она знакома хорошо.
Так в Липецке появилась династия спикеров: в 2002-2010 годах председателем горсовета был Валерий Синюц, отец Евгении Фрай.
– Что сказал отец, когда узнал, что вам предложено возглавить горсовет? – спросил GOROD48 у Евгении Фрай после окончания сессии.
– Папа сказал вначале: «Не ходи, будет тяжело». Потом сказал: «Ты справишься!»
Говоря о себе, Евгения Фрай заметила, что у нее большой опыт руководства: «Мой стиль – внимание к людям. Я человек дипломатичный, конструктивный. Я слышу любую точку зрения, уважаю любую точку зрения. Считаю, что самые лучшие решения появляются в результате диалога».
А тем временем у входа в горсовет депутатов поджидал известный своими перформансами «раб Божий Владимир». В этот раз эпатажный липчанин принес игрушечное ружье для охоты на пингвинов – так он назвал слуг народа, «ходящих строем».
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Все депутаты пьют за это.
За наполняемость бюджета
А во время другой сессии, областного Совета, «В Липецке прошёл одиночный пикет против экотехнопарка под Стебаево». Таким красивым словом называется предприятие по переработке и утилизации бытового мусора, которое должен заменить выработавший свой ресурс полигон для захоронения мусора по улице Юношеской на окраине Липецка. Группа жителей сел в окрестностях Стебаево давно выступает против такого соседства. В правительстве области тем временем уверяют: при строительстве экотехнопарка будут применены современные технологии, и что сейчас его проект проходит ряд госэкспертиз.
На самой сессии самым главным вопросом стало преобразование сельских поселений в муниципальные округа. Первыми районами, которые затронет реформа, станут Воловский, Добровский, Измалковский и Становлянский районы. Спикер областного Совета Дмитрий Аверов заявил, что такое преобразование позволит выровнять бюджетную обеспеченность сельских поселений, которые сейчас зачастую недофинансированы из-за малой налоговой базы. «Обязательное требование участия в федеральных программах – софинансирование со стороны муниципального бюджета. Реформа позволит району аккумулировать средства для реализации проектов». Итак, по версии «Единой России», «В четырех районах Липецкой области намерены резко улучшить благосостояние жителей». Против реформы выступила фракции КПРФ и ЛДПР. Но голосов оппонирующих власти депутатов оказалось недостаточно, чтобы ее заблокировать.
Выборы новых райсоветов должны состояться в сентябре, в Единый день голосования. После формирования райсоветы выберут глав районов. Любопытно, сохранят ли свои кресла Сергей Никитин, Анатолий Попов, Никита Соловьев и Владимир Иванников, главы районов, которые на сессии лоббировали реформу?
«В Липецкой области в январе ликвидированы 113 предприятий и организаций». С начала года облбюджет недополучил из-за санкционного давления более 20 млрд рублей. В итоге на начало марта в областной казне сложился дефицит в размере 26,9 миллиарда, который правительство области намерено перекрыть остатками прошлогоднего профицитного бюджета.
«Коммунисты потребовали переписать липецкие вывески русским языком». Оказывается, «пандемия чужеязычия губит русскую душу и оскорбляет коренное население»! На своем круглом столе коммунисты даже потребовали убрать иностранные языки из программы младших классах, а в старших сделать его изучение факультативным. А еще GOROD48 рассказал историю о том, «Как поссорились депутаты Александр Владимирович и Юрий Вячеславович»: правоверный член КПРФ Ушаков накатал заявление в полицию о клевете со стороны коллеги по облсовету Логинова, «раскольника», в 2021 году расставшегося с партбилетом. Итак, Юрий Логинов получил обратку: ранее он публично осудил Ушакова за танцы в облсовете во время исполнения гимна России и пении на его мотив слов из гимна СССР.
– Есть более насущные проблемы в Липецке! Например, сфера ЖКХ (ремонт жилья и оплата), состояние инженерной коммунальной инфраструктуры... Постоянно отключаемые вода, тепло, электричество. Есть проблемы в городской застройке, в образовании, медицинском обслуживании, строительстве и ремонте дорог и др. Вот чем в первую очередь должны заниматься и власть, и общественные объединения, и активисты, – написал резюме под одной из «коммунистических историй» один из читателей GOROD48.
В ямах на дороге, как гласит реестр,
может поместиться небольшой оркестр
Тем временем «В Госжилинспекцию поступили первые жалобы на высокую плату за ОДН». Самая большая сумма упоминается в жалобе жильцов дома №40 по улице Терешковой: собственнику квартиры площадью в 60 квадратных «Квадра» начислила около пяти тысяч рублей. Инспекторы намерены привлечь к проверкам прокуратуру.
Напомним, что плата за ресурсы, потраченные на общедомовые нужды, вновь возложена на собственников квартир в МКД с общедомовые приборами учета. GOROD48 спросил у липчан: «Какой платеж за ОДН вы получили?» Судя по ответам на улице, новые правила сильно не задели липчан. Но те, кто ответил нам письменно, возмутились новым «налогом».
– Обалдеть) 6800. Одно отопление! В четыре раза больше, чем обычно, – написала Липа.
– По холодной воде принесли по ОДН сумму, равную сумме за январь личного потребления. Так и по все квартирам всего дома, ясное дело. Просто всему дому приписали 13-й месяц, – поддержал тему Дааа.
– Лебедянский район, село Троекурово. 8-ми квартирный 2-этажный дом – только за электричество ОДН – 15 тыс рублей! – поделилась криком души Ольга.
А вот «С передачей данных о счетчиках горячей воды «РВК-Липецк» можно не торопиться». «РВК-Липецк» и ПАО «Квадра» договорились о предоставлении информации об объеме потребления горячей воды для расчёта размера платы за водоотведение за февраль. Но что мешает этим организациям вернутся к прежней практике – передаче «Квадрой» в «РВК-Липецк» информации о потребленной горожанами горячей воде? Зачем было нужно баламутить народ февральской акцией по передаче в «РВК-Липецк» показаний счетчиков горячей воды и документами на приборы учета ресурсов?
– Невозможно зарегистрироваться в личном кабинете для передачи данных, пишут такого лицевого счета не существует. Как оплачивать, так существует, а как данные передать, не существует! – возмутился наш читатель с ником Нет порядка.
Нет порядка и в бараке на улице Фурманова, 32. В 28-квартирной двухэтажке 1958 года постройки обитаемыми остались всего 10 то ли квартир, так как владельцы остальных предпочитают платить за съемное жилье, но не оставаться в поросшем плесенью доме с земляным полом. Жильцы этого дома пришли со своими проблемами в региональное отделение Общероссийского народного фронта, оказалось, что быстрого решения проблемы нет: «Нет программы, которая бы позволила вас ускоренно переселить!» Людям предложили на неопределенное время переехать в муниципальное общежитие, но этот вариант – не вариант, так как в таком случае им предстоит оплачивать как проживание на новом месте, так и коммунальные платежи по месту регистрации.
Не скоро появится и асфальт на заезде в микрорайон-новостройку несмотря на то, что «Дорога в микрорайон «Звездный» стала труднопреодолимой полосой препятствий». Радует то, что мэрия нашла на обновление дорожной разметки 35 миллионов рублей и почти три «лимона» - на вывоз мусора с городских свалок. А еще на этой неделе «В Липецке разогнали незаконную барахолку» на улице Гагарина, но это, как оказалось, многих наших читателей даже огорчила.
– То, что торгует женщина, этим город не опозорится. А вот грязью, плохими тротуарами, не имением туалетов, разрушенными лестницами (слава Богу, в 2022 году немало поставили новых, за что СПАСИБО) – недостатки очень бросаются в глаза, их надо в первую очередь ликвидировать. Вот где главная забота о народе и работа чиновников, – выразила мнение многих Анна.
А вот и еще один крик души: «Хотя бы мойте стекла, раз в автобусах не работают автоинформаторы!» Жители Липецка пожаловались на грязь внутри и снаружи городских маршруток.
– Если говорить о санитарии, то автобусы должны выходить на линии чистыми. Но если на улице непогода, то они ездят грязными. Тут мы ничего сделать не можем. Снимать автобусы с линии и мыть после каждого рейса невозможно, это приведет к нарушению установленного графика движения и, соответственно, невыполнению рейсов. Добавлю, что если стоят морозы, то мойка кузова автобуса снаружи не производится, перевозчики ограничиваются влажной уборкой салона, – сообщил GOROD48 начальник отдела развития транспортной отрасли городского департамента транспорта Алексей Пикалов.
Взялась за Глеба медицина,
назначив курс фуфломицина
Массу недобрых комментариев вызвала новость о том, что «Узнать о записи к врачу и об очередях в поликлиниках можно будет в чатах», которые заработали 1 марта.
– Была запись к врачу по телефону – не работает. Потом стала запись через интернет – не работает. Далее запись через диспетчера ЕДС – не работает. Теперь появились ещё и чаты? Вам не кажется, что причину медицинского беспредела надо искать в другом? – эта реплика отражает скепсис большинства тех, кто оставил свое резюме к этому событию.
В регионе есть вакансии, которые практически никогда не закрываются несмотря на то, что претендентам обещают миллионные выплаты и жилье. Речь – о врачах. Нет ни одного медицинского учреждения, в котором был бы полный комплект сотрудников. Сайты бюджетных поликлиник и больниц пестрят вакансиями – медики или уходят в частные клиники, или переезжают в города, где платят еще больше. В итоге «Липецкие главврачи ищут медиков на сайте «Авито» и в студенческих чатах медицинских вузов».
Это, конечно, хорошо, что «Сразу несколько новых и отремонтированных поликлиник принимают пациентов в Липецкой области». Плохо другое: государственной системе здравоохранения не хватает сотен врачей, фельдшеров и медсестер. Кто-то едет за длинным рублем в Москву и другие города-миллионники. Кто-то уходит в частные медцентры. А кто-то и вовсе после медколледжа или вуза не приходит в профессию. Липецкой области тут и вовсе не повезло: мы – единственный регион в Черноземье, где нет своего медвуза. Это значит, что отсутствии своей кузницы кадров на белые халаты в нашем регионе всегда будет неутолимый голод. Время покажет, поможет ли его хотя бы частичному утолению открытие два года назад в ЕГУ факультета «Медицинское дело».
– Ситуация похожа на искусственную. Мол, у нас нет в поликлинике врачей - идите в платную, – написал один из наших комментаторов. И понеслось!
– А где же зарплаты в 110 тысяч?..
– Я не врач, я пациент. И считаю, что врачи должны зарабатывать гораздо больше всех остальных. Как в странах, отличающихся прекрасной медициной…
– Привыкайте к бабушкам-знахаркам-повитухам и подорожнику с чистотелом. Чудес не бывает…
Но даже диплом вуза – не страховка от ошибки. Вот тому пример. Жительница Липецка обратилась в поликлинику с просьбой на платной основе удалить зуб. А спустя две недели выяснила, что все прошло не так, как хотелось бы. И теперь «Липчанка судится со стоматологией из-за раздробленной челюсти».
А еще полицейские отчитались о завершении расследования дела мошенников из двух медцентров. Доверчивым липчанам навязывали кредиты для покупки медицинских услуг в клиниках ООО «17 правил» (главный офис компании находился на улице Петра Смородина). По этому делу проходят пострадавшими 66 человек. Причиненный им материальный ущерб оценен в 5,6 млн рублей.
Самая популярная новость в пятницу также была связана с медициной: «Скорая помощь» требует от водителя реанимобиля публичных извинений» за то, что тот в соцсетях рассказал о бедах людей своей профессии. Администрация ведомства считает, что тот просто не желает возмещать материальный вред за разбитый в аварии санитарный «Форд».
Ну и ну!
«В Липецкой области родители пяти детей отказываются от получения ими паспортов». Одни из них считает себя гражданином СССР, другие уверены, что в паспортах зашиты дьявольские три шестерки, третьи выступают против QR-кодов, которые есть в аттестатах… У их детей теперь проблемы с аттестацией в школе.
Через три дня – женский праздник. И нет, не правы те, кто следом за Ипполитом из «Иронии судьбы» говорит, что в мужчинах-де пропал дух авантюризма, что они перестали лазить в окна к любимым женщинам. «32-летний липчанин ограбил ломбард на 241 445 рублей ради подарка сожительнице». Но джентльменский поступок не оценили даже в самом гуманном суде, Советском районном. Ранее судимого за грабеж не поняли и не простили. А приговорили к 2 годам 8 месяцам ИК строгого режима.
399
#Липецкий горсовет #Евгения Фрай #ОДН #платежи #медицина #кадры #областной Совет #бюджет #КПРФ #грабеж