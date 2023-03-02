Общество

28 минут назад

Дорога в микрорайон «Звездный» стала труднопреодолимой полосой препятствий

2 377
#дороги
Дорога в микрорайон «Звездный» стала труднопреодолимой полосой препятствий

В городском управлении благоустройства и дорожного хозяйства говорят о том, что на строительство новой дороги взамен разрушенной нет средств.

Читатель GOROD48 прислал фото- и видеозапись того, как сейчас выглядит дорога в микрорайоне «Звездный».

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- Вот такой убитый заезд в наш микрорайон. Нереально уже ездить там. Эти ямы - нереальной глубины! Управляющая компания говорит что эта часть дороги к ним не относится. Где найти решения этой проблемы?

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Мы переадресовали этот вопрос в департамент дорожного хозяйства и благоустройства мэрии.

- Дорожное покрытие проезда с улицы Опытная в микрорайон «Звездный» в районе дома №22 имеет основание из асфальтобетонной крошки. Для приведения этого проезда в нормативное состояние требуется строительство дороги с заменой основания. На этот год денежные средства на проектирование и капитальный ремонт указанного участка не предусмотрены. Однако как только позволит погода, этот проезд еще раз отсыплют асфальтобетонной крошкой, - сообщили GOROD48 в ведомстве.
2 377
#дороги

Комментарии (3)

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Однако

45 секунд назад
В городе до сих пор можно встретить участки со старым светло-серым асфальтом времен СССР. Разительно отличается от "нового технологичного"
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МестныйЯ

7 минут назад
ЕСА, в те счастливые годы не было повального увлечения откатами, да и контроль за дорожными работами был на уровне.
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ЕСА

14 минут назад
В селе Белгородской области, где я провел детство, дорога была возле дома, приезжая в родительский дом вижу дорогу в том же состоянии, как она была 50 лет назад, ну нечего ей не делается, нужно просто соблюдать ГОСТы для дорог и будет всем счастье.
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