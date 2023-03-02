28 минут назад
Дорога в микрорайон «Звездный» стала труднопреодолимой полосой препятствий
В городском управлении благоустройства и дорожного хозяйства говорят о том, что на строительство новой дороги взамен разрушенной нет средств.
- Вот такой убитый заезд в наш микрорайон. Нереально уже ездить там. Эти ямы - нереальной глубины! Управляющая компания говорит что эта часть дороги к ним не относится. Где найти решения этой проблемы?
Мы переадресовали этот вопрос в департамент дорожного хозяйства и благоустройства мэрии.
- Дорожное покрытие проезда с улицы Опытная в микрорайон «Звездный» в районе дома №22 имеет основание из асфальтобетонной крошки. Для приведения этого проезда в нормативное состояние требуется строительство дороги с заменой основания. На этот год денежные средства на проектирование и капитальный ремонт указанного участка не предусмотрены. Однако как только позволит погода, этот проезд еще раз отсыплют асфальтобетонной крошкой, - сообщили GOROD48 в ведомстве.
Однако
МестныйЯ
ЕСА