Обновление дорожной разметки в Липецке обойдется городской казне в 35 855 381 рублей 40 копеек

За право раскрасить городские дороги в двух аукционах боролись семь компаний, но в итоге победитель скинул с первоначальной цены контрактов всего 1 144 618 рублей.

Как только наступит устойчивая теплая погода, в Липецке начнут обновлять дорожную разметку: управление главного смотрителя мэрии определилось с подрядчиком, который вызвался сделать эту работу.



Все нуждающиеся в новой дорожной разметке городские дороги УГС Липецка разбил на два лота. Было это сделано для того, чтобы подрядчики успели сделать свое дело к 31 августа. В первый из них вошел заказ на разлиновку улично-дорожной сети Левобережного и Октябрьского районов (стартовая цена лота составила 17 807 627 рублей), во второй — нанесение разметки на дороги в Правобережном и Советском районах с начальной ценой контракта в 19 192 372 рубля.



Торги были конкурентными. Так, на первый лот заявились четыре участника. Впрочем, трое из них так и остались на старте, решив не сбивать цену. В итоге победителем объявили ООО «Партнёр инвест» (упавшее на аукционе на 0,5%), взявшее контракт за 17 718 588 рублей 98 копеек. За второй лот боролись три фирмы. Одна из них осталась на первоначальной цене, вторая сбросила 5% от стартовой стоимости закупки, третья заявила о готовности раскрасить дороги за 18 136 792 рубля 42 копейки, упав, таким образом, на 5,5%. И это — все то же ООО «Партнёр инвест»!



Таким образом, победитель торгов в итоге скинул с первоначальной цены контрактов всего 1 144 618 рублей, а заказчик пришел к тому, от чего пытался уйти!



— Фирма работала в городе в прошлом году, хорошо себя зарекомендовала. Все замечания, которые возникали в процессе работы, быстро устранялись, — пояснили GOROD48 в УГС Липецка. — Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит нанести на городские дороги почти 600 километров новой разметки, общая площадь покрытия — свыше 68 тысяч квадратных метров, на 5 тысяч квадратных метров больше прошлогоднего показателя.



В Левобережном районе разметку нанесут на дороги по улицам 9 Мая, Ферросплавной, Металлургов, Писарева, Ладыгина, Локомотивной, адмирала Лазарева, адмирала Макарова, Суворова, Прокатной, Марины Расковой, Невского, Парковой, Сливовой, Добровской, Талалихина, Фанерной, Фестивальной, Кирпичной, на площади и проспекте Мира, Петровском мосту, Грязинском шоссе, в поселках Матырский и Силикатный, участке автомобильной дороги от улицы Писарева до автодороги «Восточный обход промзоны».



В Октябрьском районе обновят разметку по дорогам на бульваре Шубина, улицах Подгоренской, Буденного, Ибаррури, 2-й Индустриальной, Жуковского, Петра Смородина, Папина, Теперика, Хорошавина, Юбилейной, Бунина, Зеленой, Смургиса, Мистюкова, Бачурина, Союзной, Студенческой, Айвазовского, Коммунистической, Верхней, Белана, Шерстобитова, Ульяны Громовой, в Студенческом городке, на набережной реки Воронеж, проездах Сиреневом и Строителей, переулках Колхозном и Учебном, в поселке Заречье и на велодорожке на улице Кривенкова.



В Советском районе раскрасят дороги на Плехановском спуске, Театральной площади и площадях Победы и Торговой, улицах 9-й микрорайон, Ангарской, Терешковой, Юношеской, Карла Маркса, Титова, Фрунзе, Гагарина, Первомайской, Неделина, Советской, Космонавтов, Литаврина, Липовской, Ударников, Ворошилова, Октябрьской, Вермишева, Минской, Саперной, Зегеля (от площади Героев до площади Плеханова), Яна Берзина, Пушкина, Филипченко, Московской (от улицы Ангарской до улицы Катукова), Бескрайней, Детской, Крайней, Полиграфической, Толстого, Коммунальной, Барашева, Славянова, Бехтеева, Замятина, Хренникова, Загородной, Авиационной, Яна Фабрициуса, 40 лет ВЛКСМ, проезде сержанта Кувшинова, на проездах-дублерах улиц Циолковского и Московской, старом Елецком выезде и Елецком шоссе, велодорожке на улице Зегеля.



В Правобережном районе разметят дороги по улице Московской (от кольца 9-го микрорайона до улицы Циолковского), Ковалева, Студеновской, Ленина, Баумана, Опытной, Железнякова, Полевой, 40 лет Октября, Тельмана, Энгельса, Нестерова, Интернациональной, Кротевича, 30 лет Октября, Бородинской, Ивана Франко, Ягодной, Лучистой, Бабушкина, Краеведческой, Шевченко, Салтыкова-Щедрина, Маяковского, 20-го Партсъезда, в поселках 10 Шахта и Северный рудник, на улике Космонавтов в селе Ссёлки, в селе Желтые Пески, на площадях Заводской и Константиновой, проезде Боевом, Петровском спуске, Универсальном и Поперечном проездах, дороге от улицы Карла Маркса до улицы Маяковского.



В первую очередь подрядчик обозначит термопластиком разметку на тех улицах, по которым ходят автобусы. В этом году впервые такая разметка появится на 39 улицах города. Следующий этап — отрисовка краской участков с низкой интенсивностью движения и нанесение надписей вблизи образовательных учреждений.



Подрядчик берет на себя ответственность за гарантийный срок на нанесение дорожной разметки краской (эмалью) на 3 месяца с момента подписания актов выполненных работ, на разметку термопластиком и холодным пластиком — 1 год.