сегодня, 17:11
В четырех районах Липецкой области намерены резко улучшить благосостояние жителей
Сессия областного Совета сегодня длилась более четырех часов. А самым обсуждаемым ее вопросом стало преобразование сельских поселений в муниципальные округа.
— Несмотря на сложности с наполнением бюджета 2023 года плановые показатели выполнены, кроме поступлений налога на прибыль. Они сократились из-за санкционного давления. По сравнению с прошлым годом налоговые поступления уменьшились на 22,7% или более 20 миллиардов рублей, — уточнил Вячеслав Щеглеватых.
Несмотря на трудности, казна пополнится почти на полмиллиарда рублей за счет средств федерального бюджета. А дорожный фонд увеличится на 2,7 миллиардов рублей — ремонт дорог оплатят как федеральными средствами, так и остатками областного бюджета прошлого года.
Почти 30 миллионов рублей область потратит на строительство очистных сооружений в центре «Лесная сказка» и котельной в санатории «Мечта», ремонт водоснабжения, канализации, уличного освещения детского лагеря «Березка». Также более 61 миллионов рублей запланированы на реконструкцию детской стоматологической поликлиники Липецка. Выделены средства на благоустройство дворов, на выплаты пострадавшим участникам долевого строительства по улице 50 лет НЛМК. На замену лифтов в многоквартирных домах. Более 35 миллионов рублей отведены на ремонт школ-интернатов и установку в них пожарной сигнализации. На покупку транспорта для школ-интернатов — 29 миллионов рублей. Запланированы 45 миллионов рублей на реализацию инвестиционных проектов в сфере туризма.
В итоге расходы бюджета области в этом году составят более 100 миллиардов рублей, при доходах в 73,3 миллиарда рублей. Дефицит в 26,9 миллиарда рублей правительство области перекроет остатками прошлогоднего бюджета.
Сегодня сессия областного Совета освободила от уплаты налога на имущество транспортного концессионера — компанию «Мовиста», прогнозно речь идет о 350-380 тысячах рублей. Точная сумма зависит от того, сколько концессионер вложит в капитальное строительство во время реконструкции трамвайной сети Липецка, уточнил вице-губернатор Вячеслав Щеглеватых. Напомним, компания по концессионному соглашению должна восстановить 40,8 км трамвайных путей, обновить трамвайное депо, построить новую ветку длиной 2,6 км и закупить 46 современных вагонов.
Самым обсуждаемым на сессии стало продолжение муниципальной реформы. Воловский, Добровский, Измалковский и Становлянский районы намерены превратиться в муниципальные округа. Реформа вызвала резонанс в регионе, депутаты облсовета уже обстоятельно ее обсудили. Тем не менее сегодня она опять вызвала немало вопросов.
Представляли законопроекты о преобразовании главы районов. Первым выступил глава Становлянского района— Сергей Никитин.
— Преобразование района в муниципальный округ — не ликвидация местного самоуправления, а его новая форма, — напомнил Сергей Никитн, уточнив, что сотрудники сельских администраций останутся на местах, только называться новые органы будут территориальными отделами. За счет сокращения дублирующих функций можно сэкономить 10% бюджета и перенаправить их на другие цели. Практика других областей, в которых провели реформу, показала, что есть возможность увеличить сотрудникам зарплату. Сейчас глава сельского поселения получает 27 тысяч рублей.
Глава Добровского района Анатолий Попов говорил о возможности консолидировать финансовые ресурсы, что позволит участвовать в различных программах, требующих софинансирования, а также повышении эффективности управления.
Глава Воловского района Никита Соловьев уверен, что создание муниципального района позволит решить кадровые проблемы — в селах сейчас не хватает специалистов. А еще приведет к снижению административных барьеров и бюрократии, позволит помочь малообеспеченным селам. Сейчас бюджет самого богатого сельского поселения — Волово составляет около 10 миллионов рублей, а в бедных сельских поселениях — не более трех миллионов рублей.
Глава Измалковского района Владимир Иванников рассказал депутатам, что в его районе на всех публичных слушаниях население проголосовало за преобразования.
Против реформы сегодня на сессии выступили фракции ЛДПР и КПРФ: при реализации реформы обе партии потеряют возможность участия в выборах депутатов сельских Советов. Лидер либерал-демократов Анатолий Емельянов спрашивал глав: где гарантия, что через некоторое время не будут сокращены территориальные отделы, в которые сейчас по сути превращаются администрации сельских поселений? Заверения глав районов, что этого не произойдет, его не устроили, так как они не закреплены законодательно. Не всем главам, можно верить на слово, жестко заявил Емельянов, напомнив недавний скандал с обменом воловской районной администрацией «Лады Ларгус» на новенький «Ниссан» спортивной школы.
Коммунисты обратили внимание грядущий роспуск Советов сельских поселений, в которых около 300 депутатов. Именно они являются связующим звеном между людьми и властью. депутаты от КПРФ никак не могли понять, почему одним из аргументов реформы названо повышение эффективности муниципальной власти, что мешало повышать ее до реформы?
Депутата Валентину Хромовскую волновало сколько рабочих мест окажется сокращено во время реформы. Оказалось, что сократится число ставок бухгалтеров, специалистов по закупкам, секретарей, сотрудников, отвечающих за работу молодежи. Многие из этих позиций сейчас вакантны, а бухгалтеров планируют перевести в централизованные бухгалтерии.
— Мы уже долго обсуждаем муниципальную реформу, ходим по одному кругу. Почему мы слушаем тех, кто бывает в районах наездами, а не тех, кто работает на земле? Ряд сельских поселений не поддержали реформу, но забывают уточнить, что это богатые сельские поселения. Их бюджеты достигают более 50 миллионов рублей. А в других селах проблемы не решаются десятилетиями. Поэтому реформа нужна, — высказался вице-спикер Андрей Фролов. — Коллеги давно не были в районах, не видели, как они преображаются. А находят негативный момент и проецируют его на всю область.
— Я работала как при плановой экономике, так и при рыночной. Создание муниципального округа позволяет использовать элементы плановой экономики, что дает понимание, какой и когда объект будет построен, — высказалась депутат Людмила Яськова.
— Реформа позволит выровнять бюджетную обеспеченность сельских поселений, которые сейчас зачастую недофинансированы из-за малой налоговой базы. В том числе по земельному налогу, что является основной налоговой базой сельских поселений. А обязательное требование участия в федеральных программах — софинансирование со стороны муниципального бюджета. Это позволит району маневрировать, аккумулировать средства для реализации проектов. В целом это должно немножко повысить управляемость. Мы за всем будем внимательно наблюдать, потому что главная задача, чтобы не была потеряна обратная связь с жителями каждого сельского поселения, чтобы каждый житель чувствовал работу власти на территории своего поселка или села, — подвел итоги обсуждения председатель областного Совета Дмитрий Аверов.
Воздержавшихся по вопросу преобразования в муниципальные округа не было, 11 депутатов проголосовали «против», Кнопку «за» преобразование Становлянского и Добровского районов нажали 24 депутата, Воловского и Измалковского — 23.
Выборы новых райсоветов должны состояться уже в сентябре, в единый день голосования. После формирования райсоветы проведут соответствующие конкурсы кандидатур и выберут глав районов. Любопытно, сохранят ли свои кресла четыре главы, которые сегодня лоббировали реформу?
Влад
Даже интересно
профессор преображенский
Не известный