32-летний липчанин ограбил ломбард на 241 445 рублей ради подарка сожительнице

Мужчина уже был судим за грабёж.

Советский районный суд Липецка вынес приговор 32-летнему ранее судимому липчанину за грабёж.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 14 сентября прошлого года в период с 17:40 до 18:00 пьяный мужчина зашёл в помещение ломбардного дома «Продресурс» на улице Филипченко в Липецке, разбил рукой стекло одной из витрин и похитил оттуда ювелирные украшения: золотые цепи, кольца, браслеты, подвески и серьги на общую сумму 241 445 рублей, после чего скрылся.



В ходе следствия мужчина рассказал, что пришёл в ломбард, чтобы купить подарок своей сожительнице. Его внимание привлекла одна цепочка, и он попросил продавца продемонстрировать ему это украшение. Цепочка мужчине очень понравилась, но денег не было. Поэтому он попросил продавца убрать украшение на место, сказал, что ему нужно подумать, и ушёл. А потом решил вернуться и похитить приглянувшуюся цепь и не только.



Его добычей стали золотая цепь длиной 59 сантиметров за 16 074 рубля, цепь длиной 64 сантиметра за 18 426 рублей, кольцо со вставкой из фианита за 5 599 рублей, серьги со вставками из голубых топазов и белых фианитов за 12 865 рублей, золотой браслет за 31 093 рубля, браслет за 33 949 рублей и браслет за 33564 рубля, серьги с белыми фианитами за 17 590 рублей, кольцо за 4 353 рубля, кольцо за 5 755 рублей, кольцо за 3 427 рублей, подвеска в виде сердечка за 2 440 рублей, подвеска в виде буквы «М» за 2 105 рублей, цепь длиной 48 сантиметров за 11 315 рублей, цепь длиной 40 сантиметров за 8 794 рубля, цепь длиной 52 сантиметра за 19 232 рубля, цепь длиной 59 сантиметров за 3 912 рублей, цепь за 4 976 рублей, цепь за 6 156 рублей.



В суде мужчина вину признал, от дачи показаний отказался. В результате его приговорили к 2 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.