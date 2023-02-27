Общество
14 минут назад
Липецкие главврачи ищут медиков на сайте «Авито» и в студенческих чатах медицинских вузов
Государственной системе здравоохранения региона не хватает сотен врачей, фельдшеров и медсестер.
В редакцию GOROD48 позвонила молодая мама с жалобой на то, что не может получить помощь для двух своих детей.
— Одному моему ребенку требовалась помощь ортопеда, другому — окулиста. Я позвонила в детскую поликлинику, чтобы записаться на прием к врачам. Меня переадресовали на телефон колл-центра: 55-33-96. Но там мне сказали, что в городе вообще нет ни детского ортопеда, ни детского окулиста! Хорошо, что наш педиатр посоветовала обратиться в оптику, где за 300 рублей офтальмолог осмотрел ребенка. А вот с детским ортопедом так и осталась проблема. Говорят, что запишут в лист ожидания, а сколько ждать приема, неизвестно.
Это — лишь один пример кадрового голода, который испытывает лечебно-профилактическая сеть региона. Пару лет на прием к узкому специалисту можно попасть в течение 21 дня, а сейчас нередки случаи, когда в такой очереди можно стоять и месяц, и больше.
О нехватке врачей и специалистов среднего звена говорят объявления с вакансиями на сайтах поликлиник и больниц, в них порой — десятки позиций. Липецкой городской больнице №4, например, требуется более 30 врачей!
— Стоит помнить, что после оптимизации к нам прикрепили поликлинику на улице Невского (район НЛМК) и поселок Дачный. К тому же два года коронавирусной пандемии роддом при нашей больнице использовался как детский инфекционный стационар, и в итоге мы потеряли некоторых акушеров, которые перешли в областной перинатальный центр и в роддом №1. Поэтому нам нужны, например, сразу пять неонатологов, — говорит заместитель главврача больницы «Липецк-Мед» Павел Малыхин.
Как администрация больницы собирается заполнять вакансии? «Целенаправленным поиском специалистов», — говорит Павел Малыхин. Недавно клиника обзавелась семейной парой врачей из Воронежа: глава семьи — анестезиолог-реаниматолог, жена — эндокринолог. Обе эти специальности — дефицитные, добыть таких врачей сегодня — как при Брежневе разжиться парой финских сапог. Еще одного врача, акушера-гинеколога, администрация больницы нашла в Подмосковье. А ведь Москва и Подмосковье — это те места, где заработок медиков значительно выше, чем в Липецке. Постоянный отток специалистов в те регионы, где больше платят, одна из причин кадрового голода в нашей области.
Что же предлагает врачам больница «Липецк-Мед»? В вакансии «врач-неонатолог» обозначена зарплата в 52 тысячи рублей. Кроме того, «для должности врач-неонатолог реализованы следующие меры поддержки: предусмотрена социальная выплата на приобретение или строительство жилья, губернаторские полтора миллиона, ежемесячная денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений».
Еще у больницы «Липецк-Мед» есть договоры с четырьмя студентами медицинских вузов, так называемыми целевиками. После получения дипломов штат клиники должны пополнить два кардиолога, неонатолог и эндокринолог.
А вот так обстоят дела в прославившейся на всю Россию центральной районной больнице Красного, в поликлинике которой в 2020 году остался всего один терапевт. Которому приходилось принимать по 60-70 пациентов за день.
- Кадровая проблема по-прежнему есть, но постепенно решается, - говорит главврач Александр Рубцов.
Александру Рубцову — 32 года. Он шутит, что стал «десятым юбилейным» за последние несколько лет главврачом этой больницы. Молодость и задор самого молодого главврача в регионе позволяют Рубцову пользоваться теми рекрутинговыми ресурсами для поиска врачей, которыми пренебрегают его старшие коллеги. Например, сайтом «Авито» или студенческими чатами медицинских вузов. В чате Астраханского медуниверситета он нашел терапевта, который уже переехал в Красное. В итоге терапевтическое звено поликлиники оказалось укомплектованным.
— Я звонил даже докторам наук по их объявлениям о поиске работы, но в Красное пока никто из них не приехал. Приезжали в нам на смотрины даже врачи из Москвы, но и им наш поселок не глянулся, — говорит Александр Рубцов.
Еще одна проблема государственной медицины — уход врачей в частные медцентры. Зайдите в любой из них, и в списке врачей вы увидите тех специалистов, которые или работали раньше в городских и областных больницах, или пока еще сидят на двух стульях, разрываясь между работой на государство и на частника. Не выйдет ли так, что государственные клиники, которые в последние годы фаршируют новым оборудованием, останутся с техникой, но без врачей?
— Думаю, что совсем без врачей больницы и поликлиники не останутся,— говорит профессор Михаил Бала, аллерголог, детский инфекционист, иммунолог, инфекционист, владелец и директор частных липецких медцентров.
По словам Михаила Балы, нехватку кадров испытывает даже частная медицина. В свою очередь, под крыло негосударственной медицины идут те, кто не выдерживают темпа работы в ГУЗах: больницах и поликлиниках. «Не тянут нагрузок», — говорит профессор.
Молодые врачи, по его словам, уходят из еще и потому, что в медицине утерян институт наставничества. Выпускники начинают работать буквально в шорах, у них узкая специализация, их не научили видеть большего за рамками полученного образования. Тут бы их подхватить, подучить, но этим на местах мало кто занимается. А чтобы стать хорошим специалистом, одних лишь академических знаний недостаточно.
— Есть еще одна проблема: часть выпускников вузов вовсе не приходят в профессию! Их не видит ни государственная, ни частная медицина. Вузам было бы правильно делать ставку на тех, кто собирается после выпуска оставаться в регионе. Но Липецкой области тут и вовсе не повезло: мы — единственный регион в Черноземье, где нет ни своего медвуза, ни медицинского факультета при каком-то университете, — говорит Михаил Бала.
Интересно, а как обстоят дела в соседней Воронежской области, где есть свой медицинский университет и пять медицинских колледжей? Мы задали этот вопрос воронежскому облздраву и узнали, что на начало этого года укомплектованность больниц врачами составила 81,9%, а поликлиник — 85,5%. Медсестер и фельдшеров в системе работает 88,4% от штата.
В воронежском облздраве говорят о восьмипроцентном дефиците врачей и трехпроцентном — среднего медицинского персонала.
Очевидно, что дела с медиками при наличии своего вуза и пяти медколледжей (в нашем регионе их два — в Липецке и в Ельце) у соседей куда лучше, чем у нас. У нас только в центральных районных больницах — 262 вакансии, львиная доля которых — врачи. Например, Тербунской и Усманской ЦРБ не хватает по 10 врачей, Липецкой и Лебедянской районным больницам — по 13, Тербунской — 14, Грязинской — 15, а Добринской — 21 врача!
Что делают в Воронежской области для привлечения и закрепления кадров? В медицинском университете по целевому набору и по областному заказу обучаются 586 студентов — все они по договорам должны остаться после обучения в своем регионе (с 2020 года по целевому набору университет принимает по 100 человек из числа жителей Воронежской области). Финансирование госзадания проводится за счет средств регионального бюджета. Формирование объемов, структуры контрольных цифр приема по программам среднего профессионального образования осуществляется с учетом потребности конкретных медицинских организаций в конкретных специалистах.
В 2020-2022 годах по программе «Земский доктор»/«Земский фельдшер» в больницы, поликлиники, ФАПы Воронежской области пришли работать 213 врачей и 90 фельдшеров. Существующими мерами соцподдержки медиков стали ежемесячная денежная компенсация платы за наем жилого помещения, единовременная денежная выплата врачам и фельдшерам скорой помощи в размере 100 000 рублей, а работниками фельдшерско-акушерских пунктов — в 50 000 рублей. По 100 000 рублей единовременной выплаты получают терапевты и врачи общей практики (медсестры семейных врачей получают 50-тысячную выплату). С 2016 года жилье получили за счет местных бюджетов 218 медработников.
По словам главного кадровика управления облздрава Липецкой области Марины Двуреченской, в нашем регионе предусмотрены подъемные губернаторские 1,5 миллиона рублей для врачей наиболее дефицитных специальностей (терапевтов, онкологов, офтальмологов, анестезиологов-реаниматологов, неонатологов и инфекционистов). Для врачей этих же специальностей предусмотрены социальные выплаты на строительство или приобретение жилья в размере до 3,1 млн рублей. Врачи всех специальностей и фельдшеры, живущие в съемной жилье, получают бюджетную компенсацию на возмещение арендной платы. По федеральной программе «Земский доктор» врач может получить до 1,5 миллиона рублей. С осени прошлого года обучающимся по целевому направлению от области студентам стипендия увеличена в пять раз. Фельдшерам и медсестрам, впервые приступающим к работе в ФАПах и на скорой помощи, предусмотрены подъемные в размере 100 тысяч рублей. Это без учета возможности получить еще 500-750 тысяч рублей по федеральной программе «Земский фельдшер».
слайд из пресс-конференции липецкого губернатора по итогам 2022 года
Судя по тому, что в Воронежской области привлеченным из других регионов медикам единоразово платят почти те же деньги, что и в Липецкой, можно сделать вывод, что при отсутствии своего медицинского вуза кадровый голод в нашем регионе будет оставаться неутолимым.
Впрочем, первый шаг в этом направлении сделан. Два года назад при содействии губернатора Игоря Артамонова при Елецком госуниверситете имени И. А. Бунина открылся факультет «Медицинское дело». На терапевтов и педиатров учатся 70 студентов первого и второго курсов, главным образом, с фельдшерским образованием. Их обучают 20 кандидатов и докторов наук, работающих в системе облздрава региона. По словам и.о. ректора вуза Сергей Щербатых, все студенты после получения дипломов собираются работать в Липецкой области. Если это так, то в 2027 году в поликлиники и в скорую помощь региона придут 35 своих молодых специалистов.
— Сейчас мы занимаемся лицензированием ординатуры при нашем вузе, — сказал Сергей Щербатых.
— Одному моему ребенку требовалась помощь ортопеда, другому — окулиста. Я позвонила в детскую поликлинику, чтобы записаться на прием к врачам. Меня переадресовали на телефон колл-центра: 55-33-96. Но там мне сказали, что в городе вообще нет ни детского ортопеда, ни детского окулиста! Хорошо, что наш педиатр посоветовала обратиться в оптику, где за 300 рублей офтальмолог осмотрел ребенка. А вот с детским ортопедом так и осталась проблема. Говорят, что запишут в лист ожидания, а сколько ждать приема, неизвестно.
Это — лишь один пример кадрового голода, который испытывает лечебно-профилактическая сеть региона. Пару лет на прием к узкому специалисту можно попасть в течение 21 дня, а сейчас нередки случаи, когда в такой очереди можно стоять и месяц, и больше.
О нехватке врачей и специалистов среднего звена говорят объявления с вакансиями на сайтах поликлиник и больниц, в них порой — десятки позиций. Липецкой городской больнице №4, например, требуется более 30 врачей!
— Стоит помнить, что после оптимизации к нам прикрепили поликлинику на улице Невского (район НЛМК) и поселок Дачный. К тому же два года коронавирусной пандемии роддом при нашей больнице использовался как детский инфекционный стационар, и в итоге мы потеряли некоторых акушеров, которые перешли в областной перинатальный центр и в роддом №1. Поэтому нам нужны, например, сразу пять неонатологов, — говорит заместитель главврача больницы «Липецк-Мед» Павел Малыхин.
Как администрация больницы собирается заполнять вакансии? «Целенаправленным поиском специалистов», — говорит Павел Малыхин. Недавно клиника обзавелась семейной парой врачей из Воронежа: глава семьи — анестезиолог-реаниматолог, жена — эндокринолог. Обе эти специальности — дефицитные, добыть таких врачей сегодня — как при Брежневе разжиться парой финских сапог. Еще одного врача, акушера-гинеколога, администрация больницы нашла в Подмосковье. А ведь Москва и Подмосковье — это те места, где заработок медиков значительно выше, чем в Липецке. Постоянный отток специалистов в те регионы, где больше платят, одна из причин кадрового голода в нашей области.
Что же предлагает врачам больница «Липецк-Мед»? В вакансии «врач-неонатолог» обозначена зарплата в 52 тысячи рублей. Кроме того, «для должности врач-неонатолог реализованы следующие меры поддержки: предусмотрена социальная выплата на приобретение или строительство жилья, губернаторские полтора миллиона, ежемесячная денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений».
Еще у больницы «Липецк-Мед» есть договоры с четырьмя студентами медицинских вузов, так называемыми целевиками. После получения дипломов штат клиники должны пополнить два кардиолога, неонатолог и эндокринолог.
А вот так обстоят дела в прославившейся на всю Россию центральной районной больнице Красного, в поликлинике которой в 2020 году остался всего один терапевт. Которому приходилось принимать по 60-70 пациентов за день.
- Кадровая проблема по-прежнему есть, но постепенно решается, - говорит главврач Александр Рубцов.
Александру Рубцову — 32 года. Он шутит, что стал «десятым юбилейным» за последние несколько лет главврачом этой больницы. Молодость и задор самого молодого главврача в регионе позволяют Рубцову пользоваться теми рекрутинговыми ресурсами для поиска врачей, которыми пренебрегают его старшие коллеги. Например, сайтом «Авито» или студенческими чатами медицинских вузов. В чате Астраханского медуниверситета он нашел терапевта, который уже переехал в Красное. В итоге терапевтическое звено поликлиники оказалось укомплектованным.
— Я звонил даже докторам наук по их объявлениям о поиске работы, но в Красное пока никто из них не приехал. Приезжали в нам на смотрины даже врачи из Москвы, но и им наш поселок не глянулся, — говорит Александр Рубцов.
Еще одна проблема государственной медицины — уход врачей в частные медцентры. Зайдите в любой из них, и в списке врачей вы увидите тех специалистов, которые или работали раньше в городских и областных больницах, или пока еще сидят на двух стульях, разрываясь между работой на государство и на частника. Не выйдет ли так, что государственные клиники, которые в последние годы фаршируют новым оборудованием, останутся с техникой, но без врачей?
— Думаю, что совсем без врачей больницы и поликлиники не останутся,— говорит профессор Михаил Бала, аллерголог, детский инфекционист, иммунолог, инфекционист, владелец и директор частных липецких медцентров.
По словам Михаила Балы, нехватку кадров испытывает даже частная медицина. В свою очередь, под крыло негосударственной медицины идут те, кто не выдерживают темпа работы в ГУЗах: больницах и поликлиниках. «Не тянут нагрузок», — говорит профессор.
Молодые врачи, по его словам, уходят из еще и потому, что в медицине утерян институт наставничества. Выпускники начинают работать буквально в шорах, у них узкая специализация, их не научили видеть большего за рамками полученного образования. Тут бы их подхватить, подучить, но этим на местах мало кто занимается. А чтобы стать хорошим специалистом, одних лишь академических знаний недостаточно.
— Есть еще одна проблема: часть выпускников вузов вовсе не приходят в профессию! Их не видит ни государственная, ни частная медицина. Вузам было бы правильно делать ставку на тех, кто собирается после выпуска оставаться в регионе. Но Липецкой области тут и вовсе не повезло: мы — единственный регион в Черноземье, где нет ни своего медвуза, ни медицинского факультета при каком-то университете, — говорит Михаил Бала.
Интересно, а как обстоят дела в соседней Воронежской области, где есть свой медицинский университет и пять медицинских колледжей? Мы задали этот вопрос воронежскому облздраву и узнали, что на начало этого года укомплектованность больниц врачами составила 81,9%, а поликлиник — 85,5%. Медсестер и фельдшеров в системе работает 88,4% от штата.
В воронежском облздраве говорят о восьмипроцентном дефиците врачей и трехпроцентном — среднего медицинского персонала.
Очевидно, что дела с медиками при наличии своего вуза и пяти медколледжей (в нашем регионе их два — в Липецке и в Ельце) у соседей куда лучше, чем у нас. У нас только в центральных районных больницах — 262 вакансии, львиная доля которых — врачи. Например, Тербунской и Усманской ЦРБ не хватает по 10 врачей, Липецкой и Лебедянской районным больницам — по 13, Тербунской — 14, Грязинской — 15, а Добринской — 21 врача!
Что делают в Воронежской области для привлечения и закрепления кадров? В медицинском университете по целевому набору и по областному заказу обучаются 586 студентов — все они по договорам должны остаться после обучения в своем регионе (с 2020 года по целевому набору университет принимает по 100 человек из числа жителей Воронежской области). Финансирование госзадания проводится за счет средств регионального бюджета. Формирование объемов, структуры контрольных цифр приема по программам среднего профессионального образования осуществляется с учетом потребности конкретных медицинских организаций в конкретных специалистах.
В 2020-2022 годах по программе «Земский доктор»/«Земский фельдшер» в больницы, поликлиники, ФАПы Воронежской области пришли работать 213 врачей и 90 фельдшеров. Существующими мерами соцподдержки медиков стали ежемесячная денежная компенсация платы за наем жилого помещения, единовременная денежная выплата врачам и фельдшерам скорой помощи в размере 100 000 рублей, а работниками фельдшерско-акушерских пунктов — в 50 000 рублей. По 100 000 рублей единовременной выплаты получают терапевты и врачи общей практики (медсестры семейных врачей получают 50-тысячную выплату). С 2016 года жилье получили за счет местных бюджетов 218 медработников.
По словам главного кадровика управления облздрава Липецкой области Марины Двуреченской, в нашем регионе предусмотрены подъемные губернаторские 1,5 миллиона рублей для врачей наиболее дефицитных специальностей (терапевтов, онкологов, офтальмологов, анестезиологов-реаниматологов, неонатологов и инфекционистов). Для врачей этих же специальностей предусмотрены социальные выплаты на строительство или приобретение жилья в размере до 3,1 млн рублей. Врачи всех специальностей и фельдшеры, живущие в съемной жилье, получают бюджетную компенсацию на возмещение арендной платы. По федеральной программе «Земский доктор» врач может получить до 1,5 миллиона рублей. С осени прошлого года обучающимся по целевому направлению от области студентам стипендия увеличена в пять раз. Фельдшерам и медсестрам, впервые приступающим к работе в ФАПах и на скорой помощи, предусмотрены подъемные в размере 100 тысяч рублей. Это без учета возможности получить еще 500-750 тысяч рублей по федеральной программе «Земский фельдшер».
слайд из пресс-конференции липецкого губернатора по итогам 2022 года
Судя по тому, что в Воронежской области привлеченным из других регионов медикам единоразово платят почти те же деньги, что и в Липецкой, можно сделать вывод, что при отсутствии своего медицинского вуза кадровый голод в нашем регионе будет оставаться неутолимым.
Впрочем, первый шаг в этом направлении сделан. Два года назад при содействии губернатора Игоря Артамонова при Елецком госуниверситете имени И. А. Бунина открылся факультет «Медицинское дело». На терапевтов и педиатров учатся 70 студентов первого и второго курсов, главным образом, с фельдшерским образованием. Их обучают 20 кандидатов и докторов наук, работающих в системе облздрава региона. По словам и.о. ректора вуза Сергей Щербатых, все студенты после получения дипломов собираются работать в Липецкой области. Если это так, то в 2027 году в поликлиники и в скорую помощь региона придут 35 своих молодых специалистов.
— Сейчас мы занимаемся лицензированием ординатуры при нашем вузе, — сказал Сергей Щербатых.
житель