Происшествия
37 минут назад
В Липецке завершено расследование громкого «дела врачей»
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Следователями было возбуждено 45 уголовных дел, которые были соединены в одно производство.
Как сообщает « МВД-Медиа», следователями отдела по расследованию преступлений в сфере экономики Следственного управления УМВД России по городу Липецку окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении четырех подозреваемых в мошенничестве.
«По версии следствия, обвиняемые открыли на территории Липецка два медицинских центра. В период с марта 2017 по сентябрь 2019 года под видом оказания врачебной помощи населению они вводили в заблуждение клиентов, сообщая им недостоверную информацию о состоянии их здоровья. Находясь под воздействием от услышанного, граждане соглашались на дорогостоящее лечение. При этом большей частью из них были пожилые люди, у которых, как правило, в день посещения клиники не оказывалось нужной суммы. В таком случае фигуранты заключали с ними кредитные договоры на медицинское обслуживание с избыточным перечнем платных услуг и процедур.
В результате оперативно-розыскных мероприятий в сентябре 2019 года злоумышленники были задержаны. При обследовании одного из помещений клиники оперативники обнаружили кол-центр. Его работники звонили гражданам и по заранее прописанной инструкции приглашали их пройти бесплатную диагностику и консультацию специалиста», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным GOROD48, речь идёт о двух клиниках ООО «17 правил», основной офис компании располагался на улице Петра Смородина, 9A.
«На территории центра реализована возможность не только медицинских и оздоровительных процедур, а так же спа-услуг, фитнес тренировок, групповых занятий, уникальные исследования и анализы.
Центр работает с 9 до 21 без перерывов выходных и праздников. В нашем центре работают выдающиеся профессионалы своего дела, специалисты с большим опытом работы. Одной из главной особенностью нашего центра является наличие в его арсенале генно-молекулярного анализа, уникальный вид исследования который в Липецке ни где не представлен кроме как в нашем центре», - говорится на странице клиники в соцсетях.
В числе пострадавших - 66 человек. Общая сумма причиненного им материального ущерба превысила 5,6 миллиона рублей.
В ходе обысков в клиниках изъяты медицинские приборы, компьютеры, документация.
«В целях последующего возмещения ущерба по ходатайству следователя наложен арест на квартиру одного из подозреваемых в Томске, и деньги, находившиеся на счетах медцентров. Следователями было возбуждено 45 уголовных дел, которые впоследствии были соединены в одно производство. Назначены и проведены различные судебные экспертизы, а также экономические исследования. Изучен значительный объем предметов, документов и сведений, подлежащих анализу в рамках предварительного расследования», - сообщила Ирина Волк.
Действия подозреваемых квалифицированы по части 4 статьи 159 УК РФ. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.
Фото, видео - mvdmedia.ru
«По версии следствия, обвиняемые открыли на территории Липецка два медицинских центра. В период с марта 2017 по сентябрь 2019 года под видом оказания врачебной помощи населению они вводили в заблуждение клиентов, сообщая им недостоверную информацию о состоянии их здоровья. Находясь под воздействием от услышанного, граждане соглашались на дорогостоящее лечение. При этом большей частью из них были пожилые люди, у которых, как правило, в день посещения клиники не оказывалось нужной суммы. В таком случае фигуранты заключали с ними кредитные договоры на медицинское обслуживание с избыточным перечнем платных услуг и процедур.
В результате оперативно-розыскных мероприятий в сентябре 2019 года злоумышленники были задержаны. При обследовании одного из помещений клиники оперативники обнаружили кол-центр. Его работники звонили гражданам и по заранее прописанной инструкции приглашали их пройти бесплатную диагностику и консультацию специалиста», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным GOROD48, речь идёт о двух клиниках ООО «17 правил», основной офис компании располагался на улице Петра Смородина, 9A.
«На территории центра реализована возможность не только медицинских и оздоровительных процедур, а так же спа-услуг, фитнес тренировок, групповых занятий, уникальные исследования и анализы.
Центр работает с 9 до 21 без перерывов выходных и праздников. В нашем центре работают выдающиеся профессионалы своего дела, специалисты с большим опытом работы. Одной из главной особенностью нашего центра является наличие в его арсенале генно-молекулярного анализа, уникальный вид исследования который в Липецке ни где не представлен кроме как в нашем центре», - говорится на странице клиники в соцсетях.
В числе пострадавших - 66 человек. Общая сумма причиненного им материального ущерба превысила 5,6 миллиона рублей.
В ходе обысков в клиниках изъяты медицинские приборы, компьютеры, документация.
«В целях последующего возмещения ущерба по ходатайству следователя наложен арест на квартиру одного из подозреваемых в Томске, и деньги, находившиеся на счетах медцентров. Следователями было возбуждено 45 уголовных дел, которые впоследствии были соединены в одно производство. Назначены и проведены различные судебные экспертизы, а также экономические исследования. Изучен значительный объем предметов, документов и сведений, подлежащих анализу в рамках предварительного расследования», - сообщила Ирина Волк.
Действия подозреваемых квалифицированы по части 4 статьи 159 УК РФ. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.
Фото, видео - mvdmedia.ru
1 985
Бабка