Липчанка судится со стоматологией из-за раздробленной челюсти

Женщина просит взыскать убытки за некачественное удаление зуба.

Мировой судья судебного участка № 20 Советского судебного района Липецка рассмотрит гражданское дело о взыскании убытков за оказание стоматологических услуг, которые, по мнению истицы, были некачественными. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.



В иске женщина указала, что 17 мая 2022 года она обратилась в стоматологическую поликлинику на платной основе удалить зуб, после чего начались боли, однако врач пояснил, что это нормальная реакция после операции по удалению зуба.



Спустя две недели боли не прошли, и 2 июня пациентка обратилась в частную клинику, где выявили, что при удалении зуба были повреждены челюстные нервы и раздроблена нижняя челюсть.



«Истец просит суд взыскать 5 159 рублей за оплату по удалению зуба, 13 300 рублей за понесенные дополнительные расходы, 30 тысяч рублей компенсацию морального вреда, а также неустойку, штраф и судебные издержки», - отмечают в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.