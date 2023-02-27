Здоровье

39 минут назад

Липчанка судится со стоматологией из-за раздробленной челюсти

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#медицина
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Липчанка судится со стоматологией из-за раздробленной челюсти

Женщина просит взыскать убытки за некачественное удаление зуба.

Мировой судья судебного участка № 20 Советского судебного района Липецка рассмотрит гражданское дело о взыскании убытков за оказание стоматологических услуг, которые, по мнению истицы, были некачественными. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

В иске женщина указала, что 17 мая 2022 года она обратилась в стоматологическую поликлинику на платной основе удалить зуб, после чего начались боли, однако врач пояснил, что это нормальная реакция после операции по удалению зуба.

Спустя две недели боли не прошли, и 2 июня пациентка обратилась в частную клинику, где выявили, что при удалении зуба были повреждены челюстные нервы и раздроблена нижняя челюсть.

«Истец просит суд взыскать 5 159 рублей за оплату по удалению зуба, 13 300 рублей за понесенные дополнительные расходы, 30 тысяч рублей компенсацию морального вреда, а также неустойку, штраф и судебные издержки», - отмечают в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.
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#медицина
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Комментарии (3)

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Почему

11 минут назад
Женщина на фото без перчаток?
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Наталья

23 минуты назад
Вот тебе и платная основа! Деньги сдирают,а лечения никакого! И это не только в стоматологии!
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