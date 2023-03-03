Общество

54 минуты назад

Как поссорились депутаты Александр Владимирович и Юрий Вячеславович

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#областной Совет #депутаты #Юрий Логинов #Александр Ушаков
Как поссорились депутаты Александр Владимирович и Юрий Вячеславович

Депутат областного Совета Александр Ушаков обратился в полицию с заявлением о клевете со стороны коллеги Юрия Логинова.

Депутат областного Совета Александр Ушаков выложил обращение к начальнику УМВД России по Липецкой области Олегу Латунову, с требованием призвать к ответственности за клевету коллегу Юрия Логинова. Клеветой Александр Ушаков посчитал содержание выступления Юрия Логинова на вчерашней сессии областного Совета.



В своем выступлении на сессии Юрий Логинов заявил о неподобающем поведении Александра Ушакова на битве комиков в одном из липецких ресторанов. Отрывок битвы комиков, на которой Александр Ушаков был приглашенным гостем, можно найти в сети.

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«К нему (Ушакову А.В.) обратилась пожилая женщина Некрасова З.Е., а он, вместо того, чтобы помочь, уделить ей какое-то внимание, пошел в бар и высмеял ее, называя со сцены ее бабкой, ругаясь матом», — завил на сессии Юрий Логинов.

— Это подмена фактов с целью дискредитации меня в публичном пространстве. Я не могу нести ответственность за слова комика. Меня пригласили. Я понимал, что там могут быть какие-то провокации, но не я их организовывал. Нельзя людей привлекать за шутки. Людям, которые не имеют чувства юмора, тяжело живется, — сказал GOROD48 Александр Ушаков.

На странице Александра Ушакова в социальной сети сохранилось видео с женщиной, о которой идет речь.

В доказательство того, что он занимался ее проблемой, депутат выложил ответ Госжилинспекции на свой запрос.



Юрий Логинов в свою очередь рассказал GOROD48, что видео выступления коллеги ему прислали избиратели.

— Ко мне тоже люди обращаются с просьбами, но выносить их на публику — недопустимо. Как к этой бабушке теперь будут относиться соседи? Надо решать проблему, а не делать из этого шоу, есть определенные моральные и этические нормы, — считает Юрий Логинов.

Он также сообщил, что намерен написать депутатский запрос в прокуратуру и следственный комитет на предмет незаконного использования Ушаковым персональных данных.

После выступления Юрия Логинова на сессии вице-спикер Владимир Богодухов предложил обсудить прозвучавшие в адрес Ушакова обвинения на одном из ближайших заседаний комитетов Липецкого областного Совета.

Стоит добавить, что Юрий Логинов начинал свою работу в областном Совете, как депутат-коммунист, но в конце 2021 вместе с коллегой Иваном Косиловым вышел из партии и фракции КПРФ в региональном парламенте. Полтора года назад Логинов и Косилов  осудили все того же Александра Ушакова, который во время звучания в облсовете гимна России исполнил гимн СССР. Тогда Логинов объяснил свой поступок тем, что не приемлет двойные стандарты и не понимает, почему руководство регионального отделения КПРФ поддержало Александра Ушакова, который, на взгляд Логинова, повел себя неправильно.

В фотоколлаже использованы фото Липецкого областного Совета депутатов 
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#областной Совет #депутаты #Юрий Логинов #Александр Ушаков

Комментарии (8)

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Яростный стройотряд

4 минуты назад
Оля, ага. А Логинов с Косиловым до гимна докапались.
ответить

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ.

10 минут назад
Большие минусы ставки на молодёжь! Какую пользу для народа ждать от них?
ответить

Вопрос простой

12 минут назад
Оля, .Молодеж уезжает работать в другие города- В какие?
ответить

Сказка

14 минут назад
Жаль, что статья не называется "как депутаты проблемы жителей решали"
ответить

Оля

16 минут назад
Детсад собрался и шалят. Дорог нету, ямы одни, город грязный, парки в скверы привратили пустынные.Молодеж уезжает работать в другие города. А они- поссорились.
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==иван

35 минут назад
этих людей вообще не знают .пиарщики у них плохие.
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Кстати

39 минут назад
Там уже не Зевс , а Парус , УК .
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Противно

41 минуту назад
мышиная возня
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