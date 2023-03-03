Общество
54 минуты назад
Как поссорились депутаты Александр Владимирович и Юрий Вячеславович
Депутат областного Совета Александр Ушаков обратился в полицию с заявлением о клевете со стороны коллеги Юрия Логинова.
Депутат областного Совета Александр Ушаков выложил обращение к начальнику УМВД России по Липецкой области Олегу Латунову, с требованием призвать к ответственности за клевету коллегу Юрия Логинова. Клеветой Александр Ушаков посчитал содержание выступления Юрия Логинова на вчерашней сессии областного Совета.
В своем выступлении на сессии Юрий Логинов заявил о неподобающем поведении Александра Ушакова на битве комиков в одном из липецких ресторанов. Отрывок битвы комиков, на которой Александр Ушаков был приглашенным гостем, можно найти в сети.
«К нему (Ушакову А.В.) обратилась пожилая женщина Некрасова З.Е., а он, вместо того, чтобы помочь, уделить ей какое-то внимание, пошел в бар и высмеял ее, называя со сцены ее бабкой, ругаясь матом», — завил на сессии Юрий Логинов.
— Это подмена фактов с целью дискредитации меня в публичном пространстве. Я не могу нести ответственность за слова комика. Меня пригласили. Я понимал, что там могут быть какие-то провокации, но не я их организовывал. Нельзя людей привлекать за шутки. Людям, которые не имеют чувства юмора, тяжело живется, — сказал GOROD48 Александр Ушаков.
На странице Александра Ушакова в социальной сети сохранилось видео с женщиной, о которой идет речь.
В доказательство того, что он занимался ее проблемой, депутат выложил ответ Госжилинспекции на свой запрос.
Юрий Логинов в свою очередь рассказал GOROD48, что видео выступления коллеги ему прислали избиратели.
— Ко мне тоже люди обращаются с просьбами, но выносить их на публику — недопустимо. Как к этой бабушке теперь будут относиться соседи? Надо решать проблему, а не делать из этого шоу, есть определенные моральные и этические нормы, — считает Юрий Логинов.
Он также сообщил, что намерен написать депутатский запрос в прокуратуру и следственный комитет на предмет незаконного использования Ушаковым персональных данных.
После выступления Юрия Логинова на сессии вице-спикер Владимир Богодухов предложил обсудить прозвучавшие в адрес Ушакова обвинения на одном из ближайших заседаний комитетов Липецкого областного Совета.
Стоит добавить, что Юрий Логинов начинал свою работу в областном Совете, как депутат-коммунист, но в конце 2021 вместе с коллегой Иваном Косиловым вышел из партии и фракции КПРФ в региональном парламенте. Полтора года назад Логинов и Косилов осудили все того же Александра Ушакова, который во время звучания в облсовете гимна России исполнил гимн СССР. Тогда Логинов объяснил свой поступок тем, что не приемлет двойные стандарты и не понимает, почему руководство регионального отделения КПРФ поддержало Александра Ушакова, который, на взгляд Логинова, повел себя неправильно.
В фотоколлаже использованы фото Липецкого областного Совета депутатов
В своем выступлении на сессии Юрий Логинов заявил о неподобающем поведении Александра Ушакова на битве комиков в одном из липецких ресторанов. Отрывок битвы комиков, на которой Александр Ушаков был приглашенным гостем, можно найти в сети.
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«К нему (Ушакову А.В.) обратилась пожилая женщина Некрасова З.Е., а он, вместо того, чтобы помочь, уделить ей какое-то внимание, пошел в бар и высмеял ее, называя со сцены ее бабкой, ругаясь матом», — завил на сессии Юрий Логинов.
— Это подмена фактов с целью дискредитации меня в публичном пространстве. Я не могу нести ответственность за слова комика. Меня пригласили. Я понимал, что там могут быть какие-то провокации, но не я их организовывал. Нельзя людей привлекать за шутки. Людям, которые не имеют чувства юмора, тяжело живется, — сказал GOROD48 Александр Ушаков.
На странице Александра Ушакова в социальной сети сохранилось видео с женщиной, о которой идет речь.
Юрий Логинов в свою очередь рассказал GOROD48, что видео выступления коллеги ему прислали избиратели.
— Ко мне тоже люди обращаются с просьбами, но выносить их на публику — недопустимо. Как к этой бабушке теперь будут относиться соседи? Надо решать проблему, а не делать из этого шоу, есть определенные моральные и этические нормы, — считает Юрий Логинов.
Он также сообщил, что намерен написать депутатский запрос в прокуратуру и следственный комитет на предмет незаконного использования Ушаковым персональных данных.
После выступления Юрия Логинова на сессии вице-спикер Владимир Богодухов предложил обсудить прозвучавшие в адрес Ушакова обвинения на одном из ближайших заседаний комитетов Липецкого областного Совета.
Стоит добавить, что Юрий Логинов начинал свою работу в областном Совете, как депутат-коммунист, но в конце 2021 вместе с коллегой Иваном Косиловым вышел из партии и фракции КПРФ в региональном парламенте. Полтора года назад Логинов и Косилов осудили все того же Александра Ушакова, который во время звучания в облсовете гимна России исполнил гимн СССР. Тогда Логинов объяснил свой поступок тем, что не приемлет двойные стандарты и не понимает, почему руководство регионального отделения КПРФ поддержало Александра Ушакова, который, на взгляд Логинова, повел себя неправильно.
В фотоколлаже использованы фото Липецкого областного Совета депутатов
Яростный стройотряд
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