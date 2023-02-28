Депутаты Липецкого горсовета выбрали спикера - Евгению Фрай. За ее кандидатуру проголосовали все 33 депутата, присутствовавших на сессии. Перед процедурой голосования кандидата от «Единой России» благословил губернатор Игорь Артамонов.





Сегодняшняя сессия горсовета стала уникальной. Ведь уже было известно, что депутаты выберут своим председателем Евгению Фрай, которая станет после голосования первой женщиной-председателем Совета за все 100 лет его существования.На сессию пришли руководители правительства области во главе с губернатором Игорем Артамоновым, полпред президента РФ Олег Снежков, глава Липецка Евгения Уваркина.Первым вопросом повестки стали выборы спикера горсовета. Экс-председатель горсовета Александр Афанасьев сообщил всем присутствующим о состоявшемся полчаса назад заседании депутатской группы «ЕР», в которую входят 34 из 36 парламентариев, где на вакантную должность была единогласно выдвинута Евгения Фрай. А потом слово взял липецкий губернатор.Игорь Артамонов был лаконичен. Он сообщил, что политсовет регионального отделения партии рассмотрел кандидатуру Евгении Фрай и выдвинул ее в председатели горсовета. И заявил, что «две Евгении, Уваркина и Фрай, принесут Липецку много пользы».В свою очередь, глава Липецка Евгения Уваркина назвала будущего спикера компетентным ответственным человеком и выразила уверенность в том, что «женское начало» привнесет в управление Липецка мягкость, что сделает комфортнее жизнь горожан: «Я готова помогать и поддерживать».Представитель партии «Справедливая Россия», депутат Евдокия Бычкова (которая осенью прошлого года заявляла GOROD48, что была бы не против возглавить горсовет), назвала сегодняшний день историческим. «Евгения, мы тебя поддерживаем, мы тебе доверяем, мы в тебя верим». Евдокия Бычкова сказала, что на должность председателя горсовета приходит человек из серьезной команды НЛМК, который умеет работать с людьми, имеет большой опыт благотворительной деятельности. «Мы с воодушевлением поддерживаем это решение».Предшественник Евгении Фрай Александр Афанасьев также отметил чуткое отношение будущего спикера горсовета к людям, а единственный среди депутатов врач Дмитрий Погорелов поблагодарил ее за активную помощь фонда «Милосердие» лечебно-профилактическим организациям города.Формально руководящий горсоветом, первый заместитель председателя Борис Понаморев почему-то назвал решение партии «Единая Россия» и коллег соломоновым решением и объявил о начале голосования.В бюллетенях для тайного голосования содержалось, таким образом, всего одно имя. Процедура была очень прозрачной: вышедшие из палатки депутаты опускали бюллетени в ящик из оргстекла с прорезью. Некоторые даже не удосуживались сложить бумагу формата А-4 пополам.Через полчаса были оглашены результаты волеизъявления депутатов: за Евгению Фрай проголосовали все 33 депутата присутствовавших на сессии.Сама Евгения Фрай сообщила коллегам, что официально станет председателем горсовета 9 марта, после завершения процедуры увольнения с должности главы благотворительного фонда «Милосердие».