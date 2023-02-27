сегодня, 11:07
«Мы не будем выдвигать от своей партийной группы кандидата в спикеры горсовета»
Член «Справедливой России» Евдокия Бычкова не видит перспектив противостоять «Единой России» на выборах председателя Липецкого горсовета.
— Мы не будем выдвигать от своей партийной группы кандидата в спикеры горсовета. Зачем? Это бесполезно, — сказала GOROD48 депутат Евдокия Бычкова, представляющая «Справедливую Россию».
В депутатской группе «СР» помимо Евдокии Бычковой состоит еще один депутат — Светлана Тюнина. Остальные 34 депутата горсовета входят во фракцию «Единой России». Ее возглавляет является экс-спикер Александр Афанасьев, добровольно сложивший в январе полномочия спикера.
— Перед сессией мы соберем заседание группы и сверим часы. От «Единой России» мы выдвинем в председатели нынешнего вице-спикера горсовета Евгению Фрай, — сказал Александр Афанасьев.
Напомним, что в конце прошлого года ходили разговоры о трех сменщиках Александра Афанасьева: директоре благотворительного фонда социальной защиты «Милосердие» Евгении Фрай, промышленнике, гендиректоре ООО «МЕТАЛЛ ТРЕЙД» Станиславе Каменецком и директоре гимназии «Перспектива» Дмитрии Гладышеве. Однако две недели назад на заседании политсовета липецкой региональной организации «Единой России» в председатели Липецкого городского Совета депутатов было предложено выдвинуть его вице-спикера, сторонницу партии 49-летнюю Евгению Фрай (в тот же день Евгения Фрай получила партийный билет).
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