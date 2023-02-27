Политика

сегодня, 11:07

«Мы не будем выдвигать от своей партийной группы кандидата в спикеры горсовета»

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#Липецкий горсовет
«Мы не будем выдвигать от своей партийной группы кандидата в спикеры горсовета»

Член «Справедливой России» Евдокия Бычкова не видит перспектив противостоять «Единой России» на выборах председателя Липецкого горсовета.

Завтра на очередной сессии Липецкого горсовета будет выбран его председатель. Процедура выборов такова: депутатские группы предложат своих кандидатов, их имена внесут в бюллетени для тайного голосования, а после огласят результаты. Но в этот раз выборы спикера станут безальтернативными.

— Мы не будем выдвигать от своей партийной группы кандидата в спикеры горсовета. Зачем? Это бесполезно, — сказала GOROD48 депутат Евдокия Бычкова, представляющая «Справедливую Россию».

В депутатской группе «СР» помимо Евдокии Бычковой состоит еще один депутат — Светлана Тюнина. Остальные 34 депутата горсовета входят во фракцию «Единой России». Ее возглавляет является экс-спикер Александр Афанасьев, добровольно сложивший в январе полномочия спикера.

— Перед сессией мы соберем заседание группы и сверим часы. От «Единой России» мы выдвинем в председатели нынешнего вице-спикера горсовета Евгению Фрай, — сказал Александр Афанасьев.

Напомним, что в конце прошлого года ходили разговоры о трех сменщиках Александра Афанасьева: директоре благотворительного фонда социальной защиты «Милосердие» Евгении Фрай, промышленнике, гендиректоре ООО «МЕТАЛЛ ТРЕЙД» Станиславе Каменецком и директоре гимназии «Перспектива» Дмитрии Гладышеве. Однако две недели назад на заседании политсовета липецкой региональной организации «Единой России» в председатели Липецкого городского Совета депутатов было предложено выдвинуть его вице-спикера, сторонницу партии 49-летнюю Евгению Фрай (в тот же день Евгения Фрай получила партийный билет).
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#Липецкий горсовет

Комментарии (7)

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александр

9 минут назад
Вот так и умирает демократия .
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Патриот

10 минут назад
Единая Рука, да здравствует демократия!
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Инаугурацию

21 минуту назад
нового спикера горсовета завтра сразу проведут или отложим на пару недель, чтоб народ подготовился ?
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Единая Рука

51 минуту назад
Патриот, спасибо за поддержку .
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Патриот

сегодня, 11:25
Читатель, ага. Как Буши старший и младший..
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Читатель

сегодня, 11:19
Должность по наследству уже передают. Феодализм чистой воды.
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смехопанорама

сегодня, 11:12
мышиная возня
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