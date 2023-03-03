В Липецкой области в январе за январь ликвидированы 113 предприятий и организаций

Росстат подвел социально-экономические итоги января.

Росстат опубликовал некоторые итоги социально-экономического развития регионов в январе. По данным статистики, промышленное производство в Липецкой области упало на 2,7% по сравнению с показателем января 2022 года. В минусе вместе с нашей областью оказалось еще четыре региона России. ЦФО в целом, напротив, показало рост (+3,2%).



В январе промышленники Липецкой области отгрузили товаров на 452 млн рублей, меньше на 18,7, чем в январем 2022-го. По этому показателю лучше нас сработали в Москве, Московской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Тульской и Курской областях. Но если говорить об отношении января к декабрю прошлого года, то у нас случился пусть небольшой, но рост (+1,2% ). Заметим, у единственного субъекта ЦФО. Ближе к нам лишь Белгородская область с ее 93,7% роста к последнему месяцу прошлого года. А хуже всех обстоят дела в Ярославской области с ее абсолютно провальными 22,3%.



В январе этого года в Липецкой области на убой в живом весе сдано 28,4 тысячи тонн скота и птицы (+18% к январю 2022 года), молока надоено 20,4 тысячи тонн (+4,2%), яиц получено 58,4 млн штук (+4,4%). Но даже с небольшим падением по ряду показателей безоговорочный лидер в АПК — Белгородская область, где в январе на убой в живом весе сдано 138,9 тысячи тонн скота и птицы, надой составил 50,4 тысячи тонн, курицы снесли 118,8 млн штук яиц. На втором месте по валу производства продукции животноводства — Воронежская область. По производству мяса и молока наш регион потеснила Курская область.



В Липецкой области в январе ввели в эксплуатацию 85,9 тыс кв.м жилья. По графе «строительство жилых домов» с учетом частных — падение на 6,2% относительно января 2022 года. Меньше, чем по ЦФО с его средним падением на 3,6. Больше нас жилья в физических объемах построили в Москве (996,7 тыс. кв.м) и Подмосковье (1098,2 тыс. кв.м), а также в Брянской (185,8 тыс. кв.м), Воронежской (122 тыс. кв.м), Калужской (174 тыс кв.м), Рязанской (102,7 тыс. кв.м), Тульской (123 тыс. кв.м) и Ярославской областях (105,4 тыс. кв.м). У 12 наших соседей объемы строительства жилья (в процентах) выше по отношению к январю 2022 года.



В январе этого года число хозяйствующих субъектов в регионе уменьшилось с 18 884 до 18 441. Впрочем, прибавку новых предприятий и организаций в ЦФО показали лишь Москва и Смоленская область. Ситуацию ухудшает показатель числа официально ликвидированных организаций в расчете на 1000 существующих: у нас он 6,4 (второй с конца по ЦФО и шестой из наихудших по стране). В Липецкой области в январе ликвидированы 113 организаций. Хуже, чем у нас, дела обстоят в Тульской области, где закрылись 193 предприятия. В Липецкой области, кстати, убыточно каждое четвертое предприятие. По ЦФО доля прибыльных предприятий — 73,9%.



Если говорить о заработной плате, то Росстат заявляет о средних 46 355 рублях (+15%) по Липецкой области в 2022 году. Это — седьмой показатель в ЦФО с его и вовсе заоблачными для липчан 81 380 рублями.



Липчане оставили в магазинах в январе 26,1 млрд рублей — на 5,3% меньше, чем в январе 2022 года. Но по ЦФО падение товарооборота составило даже большую цифру — 10,8%. При этом в Москве и в Московской области товарооборот за год упал на 13,5% и на 13,8% соответственно.



Оборот общественного питания в январе этого года по отношению к январю 2022-го упал в Липецкой области на 2,4% (на рестораны и кафе липчане потратили 822,2 млн рублей). В 10 регионах ЦФО: Москве, Брянской, Владимирской, Воронежской, Костромской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской и Тамбовской областях в этом январе на общественное питание потратили больше денег, чем в январе прошлого года.



По объему платных услуг в январе этого года к январю прошлого года у Липецкой области — второй наихудший показатель по ЦФО. Мы упали на 4,4% в то время, как наши соседи в целом показали рост в 1,5%.