«Скорая помощь» требует от водителя реанимобиля публичных извинений

Главный врач ГУЗ «Центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области» Александр Игнатовский считает, что своим обращением через соцсети о бедах водителей центра Александр Абрамов пытается замылить реальную: нежелание возместить материальный вред за разбитый в аварии санитарный «Форд».

Водитель скорой помощи разбил «Форд» класса С (один из шести, которые обслуживают жителей Липецка) летом прошлого года. На записи видеорегистратора видно, как в течение 15 секунд пересекший двойную сплошную реанимобиль мчится по встречной полосе улицы Студеновской, а потом бьет в бок «Рено-Логан», сворачивающей по разрыву в дорожной разметке напротив ТРЦ «Липецк».— Наш автомобиль направлялся на вызов. Врач, сидевший рядом с водителем, не давал распоряжение об ускорении движения. По заключению автоинспекторов ГИБДД, виновником ДТП является наш водитель. Из выводов независимой автотехнической экспертизы следует, что ремонт санитарной машины обойдется около 250 тысяч рублей. Так как виновник аварии добровольно отказался возместить организации материальный ущерб, мы подали на него в суд. После этого он инициировал обращение через соцсети к председателю СК РФ Александру Бастрыкину нескольких других водителей, которые жаловались на материальную базу скорой помощи, низкие заработки. Мы считаем, что Александр Абрамов таким образом пытается избежать гражданской ответственности по иску, и надавить на администрацию государственной организации, — говорит главврач ГУЗ «Центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области» Александр Игнатовский.В видеообращении к председателю Следственного комитета Александр Абрамов жалуется на оклад в 7040 рублей. Другой водитель добавляет, что по новогоднему постановлению правительства РФ врачам скорой помощи добавили по 11,5 тысячи рублей к зарплате, фельдшерам – по 7 тысяч, санитарам – по 4,5 тысячи, водителям — ни копейки. «Чем мы хуже санитаров»? —задается вопросом водитель, который вместе с санитаром таскает носилки с больными людьми. В этом же видеоролике показали изъеденную ржавчиной карету «скорой помощи» с бортовым номером 13.— К моему глубокому сожалению, постановление правительства от 31 декабря 2022 под номером 2568 предусматривает доплаты исключительно медработникам. Водителей к ним никак не причислишь. Но с января у нас введены стимулирующие выплаты водителям. Водители получают спецодежду и индивидуальные средства защиты, имеют возможность отдохнуть в хороших условиях, поесть в комнатах отдыха. А если говорить о транспорте, то в нашем автопарке – 79 автомобилей, из которых в возрасте от пяти лет и старше – 33. На их ремонт заключены договоры со специализированными организациями, ведь сломанный автомобиль – это не выехавшая бригада. Ежемесячное ТО позволяет сохранить на ходу даже «ГАЗели» с 10-летним пробегом. Промелькнувший в ролике автомобиль № 13, что не может быть не известно нашим водителям, не предназначен для обслуживания пациентов, а временно используется спецбригадами для доставки тел в патологоанатомические отделения, — комментирует это видеообращение главврач.По словам Александра Игнатовского, позиция администрации ГУЗ «Центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области» совершенно прозрачна и законна. Этим и определяется подача иска в Грязинский районный суд по месту жительства ответчика о защите деловой репутации организации.— Мы не ищем никакой материальной выгоды от этого гражданского процесса. Мы просим суд признать не соответствующими действительности, порочащими распространенные через Интернет сведения о нашей организации, просим обязать ответчика принести организации публичные извинения и взыскать с него госпошлину.Что думает об этом иске ответчик, не известно. Он находится в отпуске, а дать его номер телефона в скорой помощи отказались, сославшись на конфиденциальность такой информации.Тем временем прокуратура области продолжает проверку доводов водителей скорой помощи, озвученных в видеоролике.