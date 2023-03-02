В Липецке разогнали незаконную барахолку

Специалисты управления потребительского рынка мэрии успели изъять у торговки из Воронежа два мешка вещей.

В редакцию GOROD48 наш читатель прислал фотографии барахолки, разместившейся между 4-й городской поликлиникой на улице Гагарина и магазином «Магнит».- Неужели наш город превратят в один сплошной базар? Как это было в те года, которые принято называть «лихими 90-ми»? Я слышал, что вот уже как год действует мораторий на проверку любого бизнеса и я вижу, что уже никто никого не боится. Все торгуют там, где хотят и тем, чем хотят! - возмущается липчанин.Мы переслали эти фотографии в городскую администрацию. И реакция была мгновенной.- Специалисты управления потребительского рынка регулярно проводят выездные мероприятия по пресечению нелегальной торговли. Как только им поступила информация об организации стихийной торговли возле дома №133 по улице Гагарина, сотрудники управления тут же выехали по указанному адресу, - сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии.Выяснилось, что без разрешения администрации Липецка жительница Воронежа устроила распродажу своего товара. В результате рейда проверяющим удалось конфисковать у нее два мешка одежды и составить протокол об административном правонарушении по статье 6.2 КоАП Липецкой области, запрещающей осуществление деятельности по продаже товаров вне установленных мест».- Продавцу грозит штраф в размере от одной до 3,5 тысяч рублей. При повторном нарушении - от 3,5 до 5 тысяч рублей. Изъятый товар отправлен на склад для хранения до рассмотрения административного дела по существу, - сообщила пресс-служба.