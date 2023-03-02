Общество

49 минут назад

В Липецке разогнали незаконную барахолку

8 961
#торговля
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В Липецке разогнали незаконную барахолку

Специалисты управления потребительского рынка мэрии успели изъять у торговки из Воронежа два мешка вещей.

В редакцию GOROD48 наш читатель прислал фотографии барахолки, разместившейся между 4-й городской поликлиникой на улице Гагарина и магазином «Магнит».

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- Неужели наш город превратят в один сплошной базар? Как это было в те года, которые принято называть «лихими 90-ми»? Я слышал, что вот уже как год действует мораторий на проверку любого бизнеса и я вижу, что уже никто никого не боится. Все торгуют там, где хотят и тем, чем хотят! - возмущается липчанин.

Мы переслали эти фотографии в городскую администрацию. И реакция была мгновенной.

- Специалисты управления потребительского рынка регулярно проводят выездные мероприятия по пресечению нелегальной торговли. Как только им поступила информация об организации стихийной торговли возле дома №133 по улице Гагарина, сотрудники управления тут же выехали по указанному адресу, - сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии.

Выяснилось, что без разрешения администрации Липецка жительница Воронежа устроила распродажу своего товара. В результате рейда проверяющим удалось конфисковать у нее два мешка одежды и составить протокол об административном правонарушении по статье 6.2 КоАП Липецкой области, запрещающей осуществление деятельности по продаже товаров вне установленных мест».

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остальной свой товар его хозяйка быстро погрузила в автофургон с оренбургскими номерами  

 - Продавцу грозит штраф в размере от одной до 3,5 тысяч рублей. При повторном нарушении - от 3,5 до 5 тысяч рублей. Изъятый товар отправлен на склад для хранения до рассмотрения административного дела по существу, - сообщила пресс-служба.
8 961
#торговля
1

Комментарии (8)

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Воронежу соседу

7 минут назад
Туалет под каждым деревом. Очень удобно. Люди идут мимо и справляют нужду. Проезд дорогой чтобы далеко ехать в туалет
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Привилегированный барахольщик

12 минут назад
И только меня никто не трогает. Сижу в центре годами, в районе Меркурия и мне плевать
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Воронеж наш сосед

17 минут назад
Очень удобно. Люди идут мимо и покупают. Проезд дорогой чтобы далеко ехать за носками и трусами, тем более близко поликлиника и к врачу в старом идти не хорошо. Сейчас сделали новую лестницу на подъем на мост у дома по ул.Циолковской,40, но три года была в ужасном состоянии, вся разрушенная, проваленная, никто не реагировал, и почему же не штрафовали ответственных за эти объекты?
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Так

29 минут назад
Вот кто кошмарит малый бизнес!
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Хе хе

32 минуты назад
Вот и подарочки пошли в дело... А кому она мешала, зарабатывали как могли или лучше им мошеничеством да попрашайничеством заниматься???
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123

35 минут назад
Интересно, тот кто сдал человека ему от этого стало лучше?
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Управление потребрынка

39 минут назад
Прибарахлились на 2 мешка одежды к 8 марта
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мысли в слух

43 минуты назад
Зачем?! Я там часто одевался!
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