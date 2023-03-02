Общество

23 минуты назад

В Липецке прошёл одиночный пикет против экотехнопарка под Стебаево

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#пикет #Стебаево #экотехнопарк
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В Липецке прошёл одиночный пикет против экотехнопарка под Стебаево

Никаких нарушений в ходе одиночного пикета полицией выявлено не было.

Сегодня утром на Соборной площади в Липецке прошёл одиночный пикет против строительства экотехнопарка в Липецком районе.

Как рассказала GOROD48 участница – пикета жительница села Черёмушки Ольга Попова, она вышла к зданию правительства региона с плакатами: «Мы против строительства полигона вблизи домов» и «Нет свалке в Стебаево. Там родники, источники». Акция не осталась незамеченной полицией.

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Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в полицию поступила информация о проведении пикета, на которую правоохранительные органы были обязаны отреагировать. Полицейские выехали на место, опросили участницу, проверили документы, но никаких нарушений в ходе одиночного пикета выявлено не было.

Напомним, жители сел Архангельские Борки, Лозы, Стебаево, Черёмушки, Никольское и Долгое уже больше года время от времени проводят протестные акции против строительства на территории Стебаевского сельсовета экотехнопарка – объекта по обработке, утилизации и размещению твердых коммунальных отходов, который будет собственностью правительства Липецкой области. Для его строительства выбрана территория в Липецком районе. Основная цель проекта – создание мощностей по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов, которые позволят обеспечивать полную сортировку отходов и снизить объем отходов, направляемых на полигоны, в два раза.

Главная претензия — к месту строительства экотехнопарка. Жители сёл в окрестностях Стебаево категорически против такого соседства.

В управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области в свою очередь уверяют: экотехнопарк нужен, поскольку вместимость основного объекта по размещению отходов Липецка и Липецкого района – полигона «Центролит» – практически исчерпана.

Сейчас проектно-сметная документация на объект «Экотехнопарк в Липецком районе» проходит общественные обсуждения.

Экологи заявляют, что при строительстве и эксплуатации экотехнопарка в Липецком районе будут применены современные технологии, а на этапе эксплуатации предусмотрены мониторинговые исследования всех компонентов окружающей среды. Это определяется экологическими и санитарными требованиями к подобным объектам, без соблюдения которых ни строительство, ни эксплуатация экотехнопарка невозможны.

Тем временем между Липецкой областью и ООО «СтройСельхозГарант» уже заключено концессионное соглашение о создании и эксплуатации «Экотехнопарка Липецкого района»». В качестве источника финансирования проекта планируется привлечь федеральные средства компании «Российский экологический оператор», которая планирует реализовать десятки аналогичных проектов по всей стране.
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#пикет #Стебаево #экотехнопарк
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Комментарии (2)

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Эхо

13 минут назад
Как так можно строить вблизи сел... Может пусть у себя рядом с домами строят кто заключался это соглашение и никто против не будет...
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Интересно

15 минут назад
Если нарушений не было , что там делают два сотрудника полиции т почему один из сотрудников , что-то протоколирует ?
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