Общество

сегодня, 15:35

«Хотя бы мойте стекла, раз в автобусах не работают автоинформаторы!»

18 1411
#транспорт #маршрутка
4
«Хотя бы мойте стекла, раз в автобусах не работают автоинформаторы!»

Жители Липецка пожаловались в региональное отделение Общероссийского народного фронта на грязь внутри и снаружи городских маршруток.

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В комментариях к любой новости об общественном транспорте Липецка всегда найдутся раздраженные сообщения о состоянии автобусов. О мусоре или запахе выхлопных газов в салонах, о мокрых сидениях, о липких от пота тысяч рук поручнях, об адской духоте в старых немецких автобусах летом, о настолько заляпанных грязью снаружи окнах и дверях, что через них не видно улиц... Жалуются липчане и отсутствие в автобусах автоинформаторов, а ими, на минуточку, согласно договору с дептрансом мэрии Липецка, должны быть оснащены все маршрутки вне зависимости от их формы собственности.

— В региональное отделение Общероссийского народного фронта поступает немало жалоб на работу общественного транспорта. Среди них мы получаем много жалоб на грязь внутри и снаружи автобусов, особенно тогда, когда на улице идет снег или дождь, — говорит руководитель исполкома регионального отделения ОНФ Виктория Прибыткова.

Сегодня члены «молодежки» ОНФ проверяли, выполняется ли расписание движения автобусов по маршрутам, а Виктория Прибыткова инспектировала санитарное состояние автобусов 323-го маршрута, который связывает поселок ЛТЗ с Опытной станцией. Маршрут обслуживает АО работников «НП «АТП ВОА». Глава регионального отделения ОНФ специально ждала на остановке «Железнодорожный вокзал» желтую «Сканию» с госномером «у292ср», чтобы проверить, закрепили ли механики автопредприятия оторванное сидение кресла в заднем ряду? Как только маршрутка открыла двери на остановке, Виктория Прибыткова добралась по узкому проходу к заднему ряду кресел и торжествующие подняла вверх так и не посаженное на винты сидение!

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Кстати, в феврале департамент транспорта мэрии пригласил директор АО работников «НП «АТП ВОА», чтобы тот разъяснил СМИ причину недавнего повышения платы за проезд. Иван Семенихин тогда же сказал, что уже «этой осенью нужно будет вновь пересматривать тарифы на проезд по объективным причинам», так как повышение оплаты проезда на четыре рубля делает невозможным обновление подвижного состава.

Увидев человека в красной куртке с надписью «Народный фронт», одна из пассажирок автобуса попросила обратить внимание на то, что этот маршрут работает по принципу «то пусто, то густо». И порой этот автобус приходится ждать по полчаса и больше.

Тем временем на остановке у железнодорожного вокзала пассажиры жаловались журналистам на  как на сам стеклянный остановочный павильон, который не защищает ни от дождя, ни от вьюги, так и на подорожавший проезд, который не отразился ни на соблюдении перевозчиками графиков движения, ни на санитарном состоянии автобусов. «Хотя бы мойте стекла, раз в автобусах не работают автоинформаторы!» - в сердцах сказала одна липчанка. Впрочем, сегодня и снаружи, и внутри маршрутки были относительно чистыми. То ли перевозчики узнали о проверках на дорогах, то ли просто им повезло с сухой морозной погоде.

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— Посмотрите, эту кучку песка я только что намел! — водитель Александр Копытин показывает журналистам и веник, и сметенный к площадке средней двери мусор. — Это еще и мало. Зимой на ногах пассажиры заносят в салон килограммы песка.

Водители, с кем удалось поговорить, разводят руками, когда слышали претензии о грязных стеклах, через которые не видно улицы. По их словам, в первый рейс автобусы уходят вымытыми, но если на улице идет дождь или валит снег, то к конечной точке маршрута машина приходит грязной до крыши. И в таком виде маршрутка ездит целый день.

— По договору с перевозчиками, каждая единица транспорта должна быть оборудована автоинформатором. Если он не работает, если пассажирам не сообщают об остановках, это — нарушение муниципальных контрактов. За это перевозчики наказываются. Если говорить о санитарии, то автобусы должны выходить на линии чистыми. Мы это контролируем. Но если на улице непогода, то они ездят грязными. Тут мы ничего сделать не можем. Добавлю, что если стоят морозы, то мойка кузова автобуса снаружи не производится, перевозчики ограничиваются влажной уборкой салона, — рассказал, по каким правилам работает транспорт начальник отдела развития транспортной отрасли городского департамента транспорта Алексей Пикалов.

На пожелание журналистов хотя бы окна протирать во время непогоды или морозов Алексей Пикалов только вздохнул, заявив, что передаст эту просьбу перевозчикам.
18 1411
#транспорт #маршрутка
4

Комментарии (18)

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Пассажир

5 минут назад
А 379 первый рейс ходит?
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Пенсионер

6 минут назад
Не видно на какой остановке выходить.
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Рома

10 минут назад
Проверьте 378 автобус вот на нем дико грязные автобусы ездят 323 еще цветочки.
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Артем Басотский

12 минут назад
Пользуюсь автобусами №24 и №324 какой быстрей подъедет чаще всего автобусы постоянно грязные и к тому же при грязных окнах не объявляют остановки я уже московскую несколько раз за Зиму проезжал и шел от швейки.
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Сарофанное радио работает.

13 минут назад
Если бы НАРОДНЫЙ Фронт вставал по раньше к открытию маршрута и подежурил бы на выезде с гаража то отвертеться водителю да и кто их выпускает в таком состоянии уже было бы не возможно. А нечего про интервал автобусов так и не написано.
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Житель

16 минут назад
На годик-другой верните Икарусы, в которых стёкла в мороз были покрыты 2-х сантиметровым слоем льда, а на полу каток был. И чтобы перекос задней части от перегруза. Какая короткая память у людей. А прошло-то всего-ничего, лет 15-17 с момента исчезновения 'гармошек'.
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HIK0879

22 минуты назад
Побольше такие рейдов со СМИ до всех не дойдет но большинство исправятся .
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Пассажир

24 минуты назад
Автобусы в 07-00 утра грязные со вчерашнего дня. И это не в первый раз.
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111

26 минут назад
Обещали жесткие требование к перевозчикам штрафы в плоть до расторжения договора но судя по автобусам не видно что бы их штрафовали или штраф меньше чем помыть автобус.
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им сколько не плати

32 минуты назад
а будут как скотовозки выглядеть...
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