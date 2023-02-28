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30 минут назад

Какой платеж за ОДН вы получили?

355
#Говорит Липецк

GOROD48 спросил у липчан: «Какой платеж за ОДН вы получили?»

В февральских квитанциях липчане, в домах которых есть работающие общедомовые приборы учета, впервые за долгие годы получили платеж за ОДН, рассчитанный по показаниям счетчиков. Кто-то сэкономил, кто-то получил весьма внушительную сумму и уже пожаловался в надзорные органы.

Судя по ответам на улице, новые правила сильно не задели липчан. Встретились даже такие, кто ничего не знал о дополнительном платеже, видимо, он не оказался обременительным. Но не стоит забывать о пенсионерах, для которых увеличение квартплаты даже на несколько десятков рублей бьет по карману. Они уже подсчитали свои убытки.
355
#Говорит Липецк

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