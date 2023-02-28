ПозиTиV
30 минут назад
Какой платеж за ОДН вы получили?
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GOROD48 спросил у липчан: «Какой платеж за ОДН вы получили?»
В февральских квитанциях липчане, в домах которых есть работающие общедомовые приборы учета, впервые за долгие годы получили платеж за ОДН, рассчитанный по показаниям счетчиков. Кто-то сэкономил, кто-то получил весьма внушительную сумму и уже пожаловался в надзорные органы.
Судя по ответам на улице, новые правила сильно не задели липчан. Встретились даже такие, кто ничего не знал о дополнительном платеже, видимо, он не оказался обременительным. Но не стоит забывать о пенсионерах, для которых увеличение квартплаты даже на несколько десятков рублей бьет по карману. Они уже подсчитали свои убытки.
Судя по ответам на улице, новые правила сильно не задели липчан. Встретились даже такие, кто ничего не знал о дополнительном платеже, видимо, он не оказался обременительным. Но не стоит забывать о пенсионерах, для которых увеличение квартплаты даже на несколько десятков рублей бьет по карману. Они уже подсчитали свои убытки.
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