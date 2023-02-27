Общество
35 минут назад
С передачей данных о счетчиках горячей воды «РВК-Липецк» можно не торопиться
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Энергетики продлили переходный период по приему сведений.
«Между ООО „РВК-Липецк“ и ПАО „Квадра“ достигнута договорённость о предоставлении информации об объёме потребления горячей воды для расчёта размера платы за водоотведение за февраль. В связи с этим, абонентам, которые пока не передали данные, плата за отведение будет рассчитана из фактического расхода энергоресурса. Все сведения за этот месяц в водоканал направляет теплоснабжающая компания», сообщили в пресс-службе «РВК-Липецк».
Напомним, с февраля липчанам пришлось передавать в «РВК-Липецк» не только показания счетчиков холодной, но и горячей воды, а также данные о приборах учета, что вызвало недовольство горожан и привело к очередям у офиса компании. Сведения потребовались для создания собственной информационной базы и начисления платы за водоотведение.
В «РВК-Липецк» продлили переходный период по приему данных о расходе горячей воды и копий документов на приборы учета ГВС, поэтому необходимости в срочной передаче сведений у личпан нет. Формирование базы данных будет осуществляться постепенно, уточнили энергетики.
Напомним, с февраля липчанам пришлось передавать в «РВК-Липецк» не только показания счетчиков холодной, но и горячей воды, а также данные о приборах учета, что вызвало недовольство горожан и привело к очередям у офиса компании. Сведения потребовались для создания собственной информационной базы и начисления платы за водоотведение.
В «РВК-Липецк» продлили переходный период по приему данных о расходе горячей воды и копий документов на приборы учета ГВС, поэтому необходимости в срочной передаче сведений у личпан нет. Формирование базы данных будет осуществляться постепенно, уточнили энергетики.
630