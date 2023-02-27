Коммунисты потребовали переписать липецкие вывески русским языком

«Славим живое русское слово» — под таким девизом региональное отделение партии КПРФ провело «круглый стол» в защиту русского языка и реализации в указа президента «Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

«Круглый стол» оказался немногочисленным, на него пришло менее 20 человек. «Пришли люди, переживающие за русский язык», уточнил председательствующий — депутат областного Совета, коммунист Сергей Токарев.После того, как прозвучала песня «Не воюйте с русскими», слово взял кандидат политических наук Анатолий Клейменов. Он рассказал, что ежегодно, 19 ноября, в День ракетных войск и артиллерии, собирается с друзьями и обсуждает различные насущные вопросы. В последний раз говорили о русском языке. В частности, возмущение вызвали вывески на иностранных языках. Друзья-артиллеристы насчитали таких в центре Липецка более 80 штук. И направили письма мэрии, но в ответ получили, по его словам, лишь отписки.— Пандемия чужеязычия губит русскую душу и оскорбляет коренное население. Липецкая область многонациональный субъект России, где более 96% населения считает русский язык родным, — уточнил Анатолий Клейменов, — Я никогда не зайду в магазин с вывеской на иностранном языке.В конце заседания он и вовсе предложил радикальные меры — убрать иностранные языки из программы младших классах, а в старших сделать его изучение факультативным.— В англо-саксонские страны никто долго не поедет, — заявил Анатолий Клейменов.Сергей Токарев обратил внимание на тот факт, что в последнее время на кабинетах чиновников появились вывески с фамилиями и должностями не только на русском, но и на английском языке.— Сомневаюсь, что в других странах есть такие вывески. Для каких целей это делается? — спросил Сергей Токарев.А член Липецкого краеведческого общества Александр Данилов напомнил, что мэр, президент, губернатор не русские слова. Депутат областного Совета Александр Ушаков заметил —даже на заседании о защите русского языка в президиуме на видном месте красуется иностранное слово (на столе стояли компьютеры Dell). Депутат уверен, что экономика находится в прямой взаимосвязи с культурой, и начал использовать трибуну для партийной агитации.— Хайп, кипиай, менеджмент — это слова иностранной системы управления. Когда мы все поймем, что дело в капитализме, ситуация будет меняться. Мы будем бороться за социализм, — заявил Александр Ушаков.В итоге участники «круглого стола» решили обратится в городской Центр рекламы для изменения положения о рекламе: заменить на вывесках иностранные слова на русские. Закончился «круглый стол» песней Шамана «Я русский».На обсуждение по приглашению коммунистов пришла начальник областного управления внутренней политики Любовь Фролова.— Русский язык однозначно стоит защищать. Иначе не было бы указа президента. Регион разрабатывает план мероприятий по его реализации. Мы почти завершили эту работу. Но от коммунистов никаких официально оформленных предложений не поступало. У меня двоякое впечатление от мероприятия. Основная претензия коммунистов — неисполнение закона о русском языке, и отсутствие в законе элементов контроля. В то же время в зале присутствовали депутаты областного Совета. Областной Совет — законотворческий орган. Если они считают федеральный закон несовершенными, то могут проявить законодательную инициативу, но пока они этого не сделали, — поделилась своими впечатлениями Любовь Фролова.