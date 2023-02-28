Политика

25 минут назад

Депутатская группа «ЕР» в горсовете единогласно выдвинула Евгению Фрай в спикеры

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#Липецкий городское Совет #Единая Россия #Евгения Фрай
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Депутатская группа «ЕР» в горсовете единогласно выдвинула Евгению Фрай в спикеры

Евгения Фрай стала безальтернативным кандидатом на пост председателя горсовета. Решение фракции «Единой России» осталось закрепить голосованием депутатов, которое пройдет через полтора часа.

Депутатская группа «Единой России» в горсовете официально выдвинула вице-спикера Евгению Фрай в председатели Липецкого горсовета. За это решение все 34 члена группы проголосовали единогласно. Руководитель депутатской группы  «Единой России»  Александр Афанасьев поздравил Евгению Фрай с высоким доверием коллег и напомнил депутатам, что на сессии горсовета им стоит придерживаться принятого коллегиально решения.
 
Выборы председателя горсовета состоятся сегодня во время очередной сессии. И будут безальтернативными – депутат от «Справедливой России» Евдокия Бычкова накануне заявила GOROD48, что их группа, состоящая из двух членов, не будет предлагать к рассмотрению на эту должность иную кандидатуру.    
 
Напомним, что в январе де-юре должность председателя горсовета стала вакантной: Александр Афанасьев официально ушел в отставку, об этом решении он сообщил еще в ноябре прошлого года. Некоторое время держалась интрига: кто станет его сменщиком? Директор благотворительного фонда социальной защиты «Милосердие» Евгения Фрай? Промышленник, гендиректор ООО «МЕТАЛЛ ТРЕЙД» Станислав Каменецкий? Директор гимназии «Перспектива» Дмитрий Гладышев? Однако 17 февраля политсовет липецкой региональной организации «Единой России» выдвинул в председатели Липецкого городского Совета депутатов его вице-спикера Евгению Фрай, сторонника партии (в тот же день Евгении Фрай вручили партийный билет). 
 
Евгении Фрай – 49 лет. Она - депутат от 12-избирательного округа Липецка. Этот состав горсовета для нее уже второй. В действующем созыве Евгения Фрай была одним из трех заместителей Александра Афанасьева. Примечательно, что депутатом горсовета от 12-го избирательного округа в свое время избирался отец Евгении Фрай Валерий Синюц, который в 2002-2010 годах был председателем горсовета. 
 
Будущий председатель горсовета воспитывает троих детей. Ее нынешняя фамилия – от второго брака: осенью 2020 года Евгения вышла замуж за Сергея Фрая, гражданина Германии, этнического немца, выросшего в Казахстане.
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#Липецкий городское Совет #Единая Россия #Евгения Фрай
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Комментарии (1)

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Шапокляк

9 минут назад
Вот такая вот "избирательность".
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