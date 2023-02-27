Общество
22 минуты назад
В Госжилинспекцию поступили первые жалобы на высокую плату за ОДН
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Инспекторы намерены привлечь к проверкам прокуратуру.
За январь–февраль 2023 года в Госжилинспекцию Липецкой области поступило 34 обращения от липчан на большие платежи за ОДН. Напомним, плата за ресурсы, потраченные на общедомовые нужды, вновь возложена на собственников квартир (в домах, где работают общедомовые приборы учета). По жалобам Госжилинспекция пока ведет пять проверок, информация из остальных обращений горожан еще проверяется. Самая большая сумма упоминается в жалобе жильцов дома №40 по улице Терешковой: собственнику квартиры площадью в 60 квадратных «Квадра» начислила около пяти тысяч рублей.
— Липецкий филиал компании «Квадра» — единственная компания, которая нас не услышала. Она сделала перерасчет платы за ОДН не за четвертый квартал, а за весь 2022 год. Мы будем разбираться в этой ситуации и планируем подключить прокуратуру, — заявил GOROD48 и. о. руководителя Госжилинспекции Юрий Букреев.
— В текущем месяце липецкий филиал компании «Квадра» корректировки на содержание общего имущества домов не делал. Этим занимаются управляющие компании. В любом случае с каждым адресом надо разбираться индивидуально, — прокомментировали данные Госжилинспекции в пресс-службе липецкого филиала компании «Квадра».
— Липецкий филиал компании «Квадра» — единственная компания, которая нас не услышала. Она сделала перерасчет платы за ОДН не за четвертый квартал, а за весь 2022 год. Мы будем разбираться в этой ситуации и планируем подключить прокуратуру, — заявил GOROD48 и. о. руководителя Госжилинспекции Юрий Букреев.
— В текущем месяце липецкий филиал компании «Квадра» корректировки на содержание общего имущества домов не делал. Этим занимаются управляющие компании. В любом случае с каждым адресом надо разбираться индивидуально, — прокомментировали данные Госжилинспекции в пресс-службе липецкого филиала компании «Квадра».
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Васся