Сразу несколько новых и отремонтированных поликлиник принимают пациентов в Липецкой области

Их строительство и ремонт велись на средства федеральных и региональных программ.

Этой зимой в Липецкой области открылись сразу несколько отремонтированных и новых поликлиник. Мы побывали в нескольких из них.Одно из самых крупных объектов в области федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение» заработал в Чаплыгине. Здесь открылись детская поликлиника и женская консультация Чаплыгинской районной больницы. Новое здание для поликлиники и консультации возведено всего за год. В феврале жители Чаплыгина уже начали посещать врачей в современных и комфортных условиях.На первом этаже здания находятся гардеробная и колясочная зоны, фильтр-бокс, регистратура, помещение для кормления и взвешивания грудных детей, кабинеты УЗИ-диагностики, забора крови и два прививочных кабинета. На втором этаже — дневной стационар, кабинеты трех врачей-педиатров, кабинет врача-стоматолога, кабинет для приема маленьких пациентов узкими специалистами и процедурные кабинеты. За поликлиникой прикреплено около 4,5 тысячи юных пациентов. Одного на прием к педиатру привела Наталья Мазаева — у сына сильный кашель и температура. Пока ребенка осматривала заведующая поликлиникой, являющаяся одновременно врачом-педиатром, мы поговорили с Натальей.— Очереди нет, везде все свободно. Раньше всем приходилось в одном коридоре ждать и толпиться. А сейчас пришли по записи к назначенному времени и сразу попали на прием. Это замечательно, — говорит Наталья Мазаева.В новой женской консультации Чаплыгинской районной больницы, рассчитанной на 35 посещений в смену, работают современная регистратура, два кабинета врача-акушера гинеколога, кабинет врача-терапевта, психолога, кабинеты УЗИ и КТГ, ЛФК и массажа, процедурный кабинет и кабинет для физиопсихпрофилактической подготовки беременных к родам. Также предусмотрена малая операционная и палаты дневного пребывания.— Еще мы вывели физиотерапевтическое отделение. Для него предусмотрен отдельный вход. Отделение уже принимает пациентов, и не только для детей, но и взрослых, — рассказал главврач ГУЗ «Чаплыгинская районная больница» Андрей Гальцов.Липецкая поликлиника №2 на улице Петра Смородина отремонтирована по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения. За счет целевой субсидии бюджета Липецкой области капитально отремонтирована регистратура с реорганизацией рабочих мест, выделено отдельное помещение для платных услуг, обновлен гардероб. Расширена зона комфортного ожидания для пациентов.— Изначальное планировочное решение комфортным для пациентов не назовешь. Теперь мы выделили 30 посадочных мест для посетителей поликлиники. Провели зонирование, выделили зону под фудкорт. Установлено интерактивное табло, на котором обновляется еженедельное расписание врачей, информация об акциях и профилактических мероприятиях. В фойе — два терминала самозаписи к врачам, и один — электронной очереди. В работе с ними помогают наши администраторы, — рассказала главврач ГУЗ «Липецкая городская поликлиника №2» Анна Маркова.Новшества уже оценили посетители поликлиники. Им нравится просторное светлое помещение, современный гардероб, место для зарядки смартфонов и интерактивный экран. Правда, пациенты старшего возраста говорят, что не всегда успевают прочитать информацию по нужному врачу. Но это все поправимо.— Хорошо и удобно. Раньше иногда пользовалась записью по интернету, но система могла зависать. Сейчас пришла и через терминал сразу получила талон к врачу, — сказала одна из пенсионерок.Кстати, для повышения качества и доступности консультативной помощи пациентам, администрация полклиники ежедневно проверяет, нет ли дефектов в предварительной записи на прием к специалистамОбновилась и пятая детская поликлиника на той же улице Петра Смородина. Несколько лет назад отремонтирован фасад здания, а недавно в рамках федеральной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение» завершён капитальный внутренний ремонт.Полностью обновлены коммуникации, кровля, система пожарной безопасности, потолки и пол, санузлы и процедурные кабинеты, выровнены и покрашены стены, заменены двери. Кроме того, поликлиника оборудована кондиционерами, бактерицидными облучателями закрытого типа, которые могут работать в присутствии пациентов и медперсонала.Здание оснастили вентиляционной системой нового поколения, что обеспечило безопасную циркуляцию воздуха с соблюдением всех санитарных норм и правил. Теперь дети находятся в современных комфортных условиях —в поликлинике удобная мебель и большая светлая игровая зона. По программе «Доступная среда» поликлиника полностью подготовлена к обслуживанию детей с ограниченными возможностями здоровья: установлены пандусы с поручнями, оборудованы специальные санитарные комнаты, есть удобная навигация. Все обошлось в 26 миллионов рублей.— Я была в этой поликлинике еще ребенком. А сейчас привела уже дочь — на диспансеризацию. Разница колоссальная. Стало чище, теплее. Оформили все красиво, как нужно детям. А в моменты ожидания малыши теперь занимаются в детском уголке. В целом приятнее намного, чем было раньше, — поделилась своими наблюдениями Елена.Детская поликлиника №3 на улице Гагарина — новостройка. Ее возвели по проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». Финансирование составило более 400 миллионов рублей, из них на оборудование и мебель было выделено более 100 миллионов рублей. Недавно поликлинику посетил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.В детской поликлинике, рассчитанной на 400 посещений в смену, около 20 тысяч приписанных маленьких липчан имеют возможность посетить не только педиатров, невролога, нефролога, офтальмолога, отоларинголога, хирурга, гинеколога и стоматолога, но и сдать анализы, провести исследования и получить лечение сразу по нескольким направлениям. Для удобства пациентов здание лечебного и лабораторного корпусов соединены переходом.В поликлинике заработал городской центр медицинской реабилитации детей.— Наш центр единственный в Липецке. Он может принять до ста человек в день. Здесь дети и подростки получают комплексную медицинскую реабилитацию, которая включает в себя физиотерапию, массаж механический и классический, лечебную физкультуру, механотерапию и консультацию, логопедов, психологов, в том числе коррекционную работу. Мы используем современное и перспективное отечественное оборудование. Например, кушетку для механического массажа, которая одновременно выполняет функцию прогревания и вытяжения. При этом процедура полностью безболезненная. Мы оказываем помощь детям с неврологической патологией с заболеваниями центральной и периферической нервной системы, опорно-двигательного аппарата, соматическим заболеваниями и нарушениями функций кардиореспираторной системы, — похвастался заведующий центром Алексей Бруйков.Напомним, что в поликлинике №3 работают рентген-блок, прививочные и процедурные кабинеты, бокс неотложной помощи и инфекционных заболеваний, а также отделения дневного стационара и восстановительного лечения. В лабораторном корпусе принимают анализы и проводят их исследования. Все кабинеты оснащены в соответствии с действующими стандартами. Рабочие места обеспечены современным медицинским оборудованием: цифровым рентгеном, эндоскопическим оборудованием, аппаратом УЗИ экспертного класса, оборудованием для отделения функциональной диагностики, а также современным реабилитационным оборудованием для отделения восстановительного лечения.