Общество

14 минут назад

В Липецке подешевел… мусор!

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#мусор
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В Липецке подешевел… мусор!

Более 3,8 тысяч тонн мусора вывезут весной из низовий Каменного лога в Липецке, хотя изначально предполагалось, что за 3 млн рублей будет убрано всего 635 тонн.

Управление главного смотрителя Липецка заключило контракт на ликвидацию несанкционированных свалок в низовьях Каменного лога с ООО «Утилизация».

Примечательно, что за этот заказ была самая настоящая драка. На аукцион с начальной ценой контракта в 2 999 984 рубля заявились пять претендентов. Победитель, ООО «Утилизация», сбил цену на вывоз тонны мусора с изначальных 4 720 рублей (сумма сложилась из учета существующих рыночных предложений за такую работу с 5 400 рублей максимальной цены и 4 200 рублей минимальной) до 780 рублей. В итоге вместо 635 тонн мусора, изначально указанных в техническом задании, подрядчик обязался убрать более 3,8 тысяч тонн разных отходов — контракт предполагает в том числе снос деревьев, корчевку пней, вырезку дикорастущей поросли по согласованию с заказчиком, зачистку территории ручным и механизированным способом.

Срок выполнения контракта — с момента его заключения до 1 мая этого года.

— Заключаем контракт с этим подрядчиком не в первый раз. Нареканий к его работе ранее не было. Надеемся, что и в этом году техническое задание будет исполнено качественно и в срок, — сообщили GOROD48 в управлении главного смотрителя.

График и адреса, откуда должен быть вывезен мусор, заказчик будет предоставлять подрядчику постепенно, по мере выполнения работ.
229
#мусор
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