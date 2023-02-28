Общество
сегодня, 13:24
«Папа сказал вначале: «Не ходи, будет тяжело». Потом сказал: «Ты справишься!»
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Евгения Фрай поделилась эмоциями после избрания председателем городского Совета.
Как уже сообщал GOROD48, сегодня на очередной сессии Липецкого горсовета его председателем единогласно была выбрана Евгения Фрай, до этого занимавшая должность его вице-спикера.
Журналисты в ожидании окончания сессии в фойе второго этажа горсовета учились выговаривать имя-отчество нового председателя. Словосочетание «Евгения Валерьевна» не всем удавалось даже с третьего-четвертого раза. Выручал висящий на стене писаный маслом портрет отца нового спикера — Валерия Синюца, который в 2002-2010 годах был председателем горсовета, дав начало, таким образом, новой липецкой политической династии.
— Что сказал вам отец, когда узнал, что вам предложено возглавить горсовет? — спросил GOROD48 у Евгении Фрай.
— Родители жалеют своих детей. Мой папа ведь знает, как это — работать председателем горсовета. Поэтому папа сказал вначале: «Не ходи, будет тяжело». Потом сказал: «Ты справишься!» К нему я всегда могу обратиться за советом. И это будет дельный искренний совет. В этом плане у меня очень хорошая опора, — ответила Евгения Фрай.
—А с какими эмоциями Евгения Фрай вступает в должность?
— Вы уже слышали, что женщина возглавила горсовет впервые за сто лет, и что папа был спикером. Поэтому ожидания от меня очень большие. И это накладывает определенные обязательства. Что ж, буду справляться. У меня большой опыт руководства. Мой стиль — внимание к людям. Я человек дипломатичный, конструктивный. Спор, который переходит в базар — это непродуктивно. Я слышу любую точку зрения, уважаю любую точку зрения. Считаю, что самые лучшие решения появляются в результате диалога.
По словам Евгении Фрай, в городе — масса насущных проблем. Своей задачей она считает их структурирование, отбор приоритетов. Новый председатель горсовета заверила СМИ, что ничего из актуального не останется без ее внимания.
— Среди депутатов горсовета есть много экспертов в своих областях. Моя задача — слышать их предложения, вырабатывать решения, воплощать их в жизнь.
После ответов на вопросы Евгения Фрай вошла в свой новый кабинет. Просторное помещение, залитое уже весенним солнцем, ей понравилось. Новый председатель горсовета пока не знает, что поменяет в обстановке, но первое, что она сделает — заберет с прежнего места работы удобное для себя кресло.
Журналисты в ожидании окончания сессии в фойе второго этажа горсовета учились выговаривать имя-отчество нового председателя. Словосочетание «Евгения Валерьевна» не всем удавалось даже с третьего-четвертого раза. Выручал висящий на стене писаный маслом портрет отца нового спикера — Валерия Синюца, который в 2002-2010 годах был председателем горсовета, дав начало, таким образом, новой липецкой политической династии.
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— Что сказал вам отец, когда узнал, что вам предложено возглавить горсовет? — спросил GOROD48 у Евгении Фрай.
— Родители жалеют своих детей. Мой папа ведь знает, как это — работать председателем горсовета. Поэтому папа сказал вначале: «Не ходи, будет тяжело». Потом сказал: «Ты справишься!» К нему я всегда могу обратиться за советом. И это будет дельный искренний совет. В этом плане у меня очень хорошая опора, — ответила Евгения Фрай.
—А с какими эмоциями Евгения Фрай вступает в должность?
— Вы уже слышали, что женщина возглавила горсовет впервые за сто лет, и что папа был спикером. Поэтому ожидания от меня очень большие. И это накладывает определенные обязательства. Что ж, буду справляться. У меня большой опыт руководства. Мой стиль — внимание к людям. Я человек дипломатичный, конструктивный. Спор, который переходит в базар — это непродуктивно. Я слышу любую точку зрения, уважаю любую точку зрения. Считаю, что самые лучшие решения появляются в результате диалога.
По словам Евгении Фрай, в городе — масса насущных проблем. Своей задачей она считает их структурирование, отбор приоритетов. Новый председатель горсовета заверила СМИ, что ничего из актуального не останется без ее внимания.
— Среди депутатов горсовета есть много экспертов в своих областях. Моя задача — слышать их предложения, вырабатывать решения, воплощать их в жизнь.
После ответов на вопросы Евгения Фрай вошла в свой новый кабинет. Просторное помещение, залитое уже весенним солнцем, ей понравилось. Новый председатель горсовета пока не знает, что поменяет в обстановке, но первое, что она сделает — заберет с прежнего места работы удобное для себя кресло.
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