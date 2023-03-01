сегодня, 15:18
«Нет программы, которая бы позволила вас ускоренно переселить!»
Начальник отдела эксплуатации жилищного фонда и общей работы департамента ЖКХ мэрии Липецка предложил жильцам признанного аварийным барака переехать в муниципальное общежитие.
Барак на Фурманова члены ОНФ осмотрели 14 февраля и констатировали: так жить нельзя! И действительно, в 28-квартирном бараке 1958 года постройки обитаемыми остались всего 10 то ли квартир, то ли комнат — владельцы остальных предпочитают платить за съемное жилье, но не оставаться в поросшем плесенью доме с земляным полом.
Барак и в самом деле жуткое место. Стены двухэтажки, построенной для своих работников откормочным совхозом, в морозы трещат — кирпичную кладку рвет вода, затекающая в любую щель через дырявую кровлю. Из-за вечной сырости в доме нередки короткие замыкания, случались пожары, стены и потолки заплесневели. Вода сочится и снизу — из канализации и грунта. Жильцы первого этажа жалуются, что как только они открывают двери квартир (по проекту — комнат без удобств), через порог протекает жижа. Поэтому в коридоре набросаны обрезки линолеума, досок, ДВП и ДСП, по которым передвигаются люди. Работники УК «Победа» говорят, что ничем не могут помочь жильцам: сделать пол из досок или залить его бетоном невозможно в принципе, ведь прямо по земле, в нарушение всех норм и правил, проведены трубы канализации, горячей и холодной воды. К тому же если поднять уровень пола, жильцы первого этажа просто не смогут ни войти в свои комнаты, ни выйти из них.
… Сегодня руководитель исполкома регионального отделения ОНФ Виктория Прибыткова еще раз констатировала: жить в бараке невозможно! Ее поддержали жильцы дома. Кто-то жаловался на постоянно текущую кровлю, кто-то — на поросшие плесенью стены. А Екатерина Кавина, мать двух детей, сказала, что на сайте ГИС ЖКХ датой расселения признанного в 2019 году аварийным дома стоял сначала 2024 год, потом — 2026-й. Сейчас дату переселения вообще убрали, оставив другую — дату сноса дома в 2028 году.
Самыми аргументированными были доводы супругов Владимира и Ольги Косаревой. На встречу они пришли с кипой документов и доложили присутствующим, что, во-первых у УК «Победа» нет технической документации на дом — ее не передала обанкротившаяся муниципальная УК, МУП «АДС». Муж и жена задаются резонным вопросом: как без этой технической документации «управляшка» рассчитывает тариф на ремонт и содержание общего имущества? Во-вторых, законом предписано восстановление в течение трех месяцев пропавших документов на дом, но этого не сделала в свое время ни муниципальная УК, ни пришедшая ей на смену коммерческая «управляшка». В-третьих, по данным БТИ, они живут не в благоустроенных квартирах с удобствами, а в комнатах общаги. Но та же «Квадра», по их словам, насчитывает им плату за горячую воду и отопление как жильцам приличного МКД.
Представитель департамента ЖКХ Алексей Жидков аргументировал положениями Жилищного кодекса РФ, который сделал собственников жилья ответственными за все, что происходит с многоквартирным домом. Алексей Жидков сказал, что в признанный аварийным дом на улице Фурманова незаконно и нецелесообразно вкладывать хоть какие-то бюджетные средства. Что департамент ЖКХ прошлой весной принудил УК «Победа» взять барак на обслуживание, что 15 апреля этот срок истечет, и что после этого, возможно, дому назначат другую «управляшку». И все, что сделает любая УК по хотя бы частичному улучшению быта жильцов, например, заменит электропроводку или подлатает кровлю, собственники жилых помещений оплатят из своего кармана. Если люди хотят получить акт строительной экспертизы о нынешнем состоянии дома, им придется заплатить за это «порядка 50 тысяч рублей».
— Вы не успели войти в существующую муниципальную программу переселения, по которой сейчас расселяют те дома, которые были признаны аварийными по состоянию на 1 января 2017 года. А когда будет сверстана новая, неизвестно. Поэтому никакого прогноза на расселение вашего дома дать не могу. Нет программы, которая бы позволила вас ускоренно переселить! Вы должны понимать, что кроме вашего дома в Липецке в очереди на получение нового жилья стоят жители еще 60 признанных аварийными многоквартирных домов, — сказал Алексей Жидков.
Единственное, чем сейчас мэрия может помочь людям, — предоставить маневровый муниципальный фонд для временного жительства. То есть «достойные, сухие, теплые, чистые, удобные комнаты» в общежитии на улице 50 лет НЛМК. Алексей Жидков даже поторопил присутствующих, чтобы думали быстрее, а то комнат «с диванами, телевизорами и холодильниками» на всех не хватит.
— А возможно ли получить такое временное жилье, чтобы в нем был свой санузел? Есть такие запросы от пожилых людей, от инвалидов, — поинтересовалась хозяйка встречи Виктория Прибыткова.
— В секции нашего общежития — восемь комнат. В ней — два санузла и две душевых кабинки, отдельная кухня. Отличные условия. Я сам жил долгое время в общежитии, я знаю, о чем говорю. Вам всем недавно были направлены письма с предложением переехать в маневренный фонд, однако ни одного заявления о переезде наш департамент еще не получил, — сказал Алексей Жидков.
Он же напомнил жильцам барака, что если они переедут в маневровый фонд мэрии, то все равно будут оплачивать расходы «Квадры» на отопление и платежки от УК за комнаты в гнилом бараке.
Самым полезным человеком на заседании оказался заместитель начальника Госжилинспекции по Липецкой области Сергей Музалевских. Он попросил жильцов барака написать жалобы в его ведомство, чтобы ГЖИ заставила «управляшку» выполнить работы, которые хотя бы немного улучшат их быт.
P.S. Мэрия рассматривает возможность включения барака в границы территории, которую власти хотят развивать комплексно.
Жилой квартал на улице Спиртозаводской существует в эскизах с 2020 года. В общих чертах пока известно, что застройщик за свой счет должен снести ветхое жилье, а на его месте возвести 12 многоэтажных домов. Прибрежную зону после расселения планируют превратить в современный район с арт-пространством в корпусах спиртзавода. Сейчас жилая застройка этого квартала - индивидуальные и среднеэтажные дома. Многие из них построены в 1950-х годах и уже являются ветхими, несколько домов по улице Спиртзаводской признаны непригодными для жилья.
Автохам