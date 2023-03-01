Общество

23 минуты назад

В Липецкой области родители пяти детей отказываются от получения ими паспортов

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#дети
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В Липецкой области родители пяти детей отказываются от получения ими паспортов

У детей теперь проблемы с аттестацией в школе.

В Липецкой области родители пяти детей отказались от получения ими паспортов по достижению 14-летнего возраста, а также от оформления ими необходимых документов, заявлений, от обработки персональных данных.

Причины у всех родителей разные: как рассказали GOROD48 в аппарате уполномоченного по правам ребёнка в Липецкой области, одни родители считают себя гражданами СССР и не хотят считать гражданами России, вторые — слишком религиозны и уверены, что в паспорт зашито число дьявола 666, третьи родители — противники QR-кодов, которые есть в аттестатах, четвёртый отец называет себя человеком мира, а пятые родители вообще отказываются от любых документов.

«Это приводит к ряду трудностей для сдачи детьми государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах. Соответственно, получению аттестата и соблюдению права на образование. По одному ребенку – реальная угроза неполучения аттестата, не допуска к экзаменам и оставление на второй год, только из-за нежелания родителей следовать установленному в стране порядку предоставления документов. На этой неделе лично провел несколько встреч с родителями, с руководством и педагогами школ. Самое вопиющее в этих историях – у родителей есть и паспорта, и работа, и они оформляют пособия и подписывают другие документы. Почему для своего ребенка они не хотят / не желают / не могут создать условия для реализации и соблюдения всех прав как гражданина РФ, в том правовом поле, в котором мы живем – не понятно!», – отмечает уполномоченный по правам ребёнка в Липецкой области Юрий Таран в своём Telegram-канале.
1 415
#дети
1

Комментарии (1)

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==иван

2 минуты назад
да все равно .родился в государьстве .зачит Русский .и чего обсуждать .все просто .молодехь ссср не дурите
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