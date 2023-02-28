Здоровье

53 минуты назад

Узнать о записи к врачу и об очередях в поликлиниках можно будет в чатах

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#медицина
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Узнать о записи к врачу и об очередях в поликлиниках можно будет в чатах

Они заработают уже завтра.

С 1 марта 2023 года жители Липецкой области смогут воспользоваться прямым каналом коммуникации с медицинскими организациями. Управление здравоохранения Липецкой области в своём официальном Telegram-канале сообщило о запуске федерального проекта «ЗдравКонтроль».

В Липецкой области созданы три медицинских чата: «Липецк. Здоровье», «Елец. Здоровье» и «Липецкая область. Здоровье». В чат «Липецкая область. Здоровье» подключены все медорганизации, кроме тех, что находятся в Липецке и Ельце.

Медорганизации Липецка будут отвечать на обращения граждан в чате «Липецк. Здоровье», а Ельца - в чате «Елец. Здоровье».

Написать обращение в медчаты можно ежедневно с 08:00 до 20:00 часов, с понедельника по субботу.

Основные вопросы, которые жители смогут решить благодаря обращениям в медчаты – это проблемы  записи к врачу, вызова врача на дом, получения льготных лекарств, нарушения этики и деонтологии, навязывания платных услуг, отсутствия направлений на консультации и обследования, а также любые справочные вопросы.

В чатах нельзя получить консультацию по лечению и назначению лекарственных препаратов, наличию лекарственных препаратов в аптеках, работе скорой медицинской помощи, вопросам экстренной госпитализации и постановке диагноза.

Вступить в медчаты можно по ссылкам:
https://clck.ru/33ecuC - «Липецк. Здоровье» (все медорганизации Липецка);
https://clck.ru/33ecuD - «Елец. Здоровье» (все медорганизации Ельца);
https://clck.ru/33ecuE - «Липецкая область. Здоровье»
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#медицина
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Комментарии (10)

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Патриот

9 минут назад
Ну вот.. Всё как в "цивилизованных странах"..
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А лечить не побывали?

15 минут назад
Кто-то теплинькие места организовал для своих * . Темболее ДЕНГИ выделели на здравоохранение. Врачей не хватает а сдесь кашпировских по телефону оформили.
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А что

18 минут назад
Талончики не в моде,или бумага закончилась.Лишь бы бабло пилить.
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Мудрый

21 минуту назад
Ещё местная фантазия:врачей, особенно узкой специализации,в поликлинике нет,так придумали новые ухищрения:чаты.
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Гостья1

21 минуту назад
А чат то попадешь а к врачу вовремя? Вот бы на прием без ожидания и очереди попасть к грамотному и добросовестному.
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пациент

21 минуту назад
Какие чаты? Кто их знает? Ведь над премудрыми есть простая простота. И она лучшая!
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Точное сравнение.

27 минут назад
Наподобие РВК и единой диспетчерской.
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Дед

32 минуты назад
бабка, меньше смотри зомбоящик.
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бабка

35 минут назад
какие чаты, завтра может американцы отрубят интернет... Просто медицина должна быть ДОСТУПНОЙ без танцев с бубном...
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Гость

41 минуту назад
Мы долго жали! Получилось!
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