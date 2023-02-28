Здоровье
53 минуты назад
Узнать о записи к врачу и об очередях в поликлиниках можно будет в чатах
Они заработают уже завтра.
С 1 марта 2023 года жители Липецкой области смогут воспользоваться прямым каналом коммуникации с медицинскими организациями. Управление здравоохранения Липецкой области в своём официальном Telegram-канале сообщило о запуске федерального проекта «ЗдравКонтроль».
В Липецкой области созданы три медицинских чата: «Липецк. Здоровье», «Елец. Здоровье» и «Липецкая область. Здоровье». В чат «Липецкая область. Здоровье» подключены все медорганизации, кроме тех, что находятся в Липецке и Ельце.
Медорганизации Липецка будут отвечать на обращения граждан в чате «Липецк. Здоровье», а Ельца - в чате «Елец. Здоровье».
Написать обращение в медчаты можно ежедневно с 08:00 до 20:00 часов, с понедельника по субботу.
Основные вопросы, которые жители смогут решить благодаря обращениям в медчаты – это проблемы записи к врачу, вызова врача на дом, получения льготных лекарств, нарушения этики и деонтологии, навязывания платных услуг, отсутствия направлений на консультации и обследования, а также любые справочные вопросы.
В чатах нельзя получить консультацию по лечению и назначению лекарственных препаратов, наличию лекарственных препаратов в аптеках, работе скорой медицинской помощи, вопросам экстренной госпитализации и постановке диагноза.
Вступить в медчаты можно по ссылкам:
https://clck.ru/33ecuC - «Липецк. Здоровье» (все медорганизации Липецка);
https://clck.ru/33ecuD - «Елец. Здоровье» (все медорганизации Ельца);
https://clck.ru/33ecuE - «Липецкая область. Здоровье»
В Липецкой области созданы три медицинских чата: «Липецк. Здоровье», «Елец. Здоровье» и «Липецкая область. Здоровье». В чат «Липецкая область. Здоровье» подключены все медорганизации, кроме тех, что находятся в Липецке и Ельце.
Медорганизации Липецка будут отвечать на обращения граждан в чате «Липецк. Здоровье», а Ельца - в чате «Елец. Здоровье».
Написать обращение в медчаты можно ежедневно с 08:00 до 20:00 часов, с понедельника по субботу.
Основные вопросы, которые жители смогут решить благодаря обращениям в медчаты – это проблемы записи к врачу, вызова врача на дом, получения льготных лекарств, нарушения этики и деонтологии, навязывания платных услуг, отсутствия направлений на консультации и обследования, а также любые справочные вопросы.
В чатах нельзя получить консультацию по лечению и назначению лекарственных препаратов, наличию лекарственных препаратов в аптеках, работе скорой медицинской помощи, вопросам экстренной госпитализации и постановке диагноза.
Вступить в медчаты можно по ссылкам:
https://clck.ru/33ecuC - «Липецк. Здоровье» (все медорганизации Липецка);
https://clck.ru/33ecuD - «Елец. Здоровье» (все медорганизации Ельца);
https://clck.ru/33ecuE - «Липецкая область. Здоровье»
Патриот
А лечить не побывали?
А что
Мудрый
Гостья1
пациент
Точное сравнение.
Дед
бабка
Гость