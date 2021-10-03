Мой пьедестал прошу не занимать!

Итоги недели

На последней сентябрьской неделе произошло сразу несколько важных событий. Так, в регионе, по сути, объявили массовую вакцинацию, а губернатор Игорь Артамонов расстался с двумя политическими мамонтами, доставшимися ему от прежнего главы региона: Павла Путилина и Юрия Алтухова, которые бессменно стояли у руля областного Совета и облизбиркома 15 последних лет.Начнем с политики. В минувший понедельник избранным по итогам сентябрьских выборовЛидер партийного списка ЛДПР Владимир Жириновский отказался от мандата депутата облсовета (очень, кстати, жаль) в пользу другого депутата Госдумы Никиты Березина, который, в свою очередь, передал его координатору областного отделения партии Анатолию Емельянову. Первый номер списка «Единой России», глава региона Артамонов отказался от своего мандата депутата облсовета в пользу руководителя аппарата Липецкого горсовета Андрея Фролова. Кроме того, губернатор, возглавлявший на выборах региональную группу «ЕР», отказался от мандата депутата Госдумы в пользу директора департамента кадровой политики Мнэкономразвития РФ Татьяны Дьяконовой. Избранная в августе депутатом Липецкого горсовета Евдокия Бычкова получила возможность стать и депутатом облсовета по списку партии «Справедливая Россия-За правду», но отдала мандат парламентария Ларисе Ксенофонтовой.Корпус регионального парламента нового созыва обновился по сравнению с прошлым более чем на половину. 28 депутатов избрались по одномандатным округам, 14 - по партийным спискам. 23 человека составили самую большую фракцию – от «Единой России». Второй по числу стала фракция КПРФ, которые увеличили свое представительство по итогам прошедших выборов в несколько раз (коммунистов – 15). По одному представителю имеют теперь ЛДПР, «Справедливая Россия–За правду», «Партия пенсионеров за социальную справедливость» и «Новые люди».1 октября в областном Совете прошла первая сессия. Соответственно представительству,в новом облсовете. На левом краю первого ряда примостились Людмила Яськова, представляющая Партию пенсионеров, и Юлия Соловьева от «Новых людей». Во второй ряд посадили фракцию КПРФ. Сбоку от коммунистов оказался Анатолий Емельянов из ЛДПР и Лариса Ксенофонтова из партии «Справедливая Россия-За справедливость».Первое заседание, по традиции, начал самый возрастной парламентарий Равиль Анутов, советник генерального директора ПАО «Грязинской культиваторный завод». Он рассказал депутатам, большинство из которых - новички, на какие кнопки им нужно нажимать, голосуя или требуя слова. А потом объявил первую сессию... закрытой!После этого конфуза. Место Павла Путилина, которое тот занимал более 15 лет, занял 47-летний экс-вице-губернатор Дмитрий Аверов, попавший в облсовет по списку «ЕР». Кстати, его фракция отказалась внести в бюллетень имя кандидата от КПРФ Сергея Токарева. После подсчета голосов выяснилось, что за предложенную кандидатуру проголосовали 27 парламентариев. Потом депутаты единогласно выбрали одним из заместителей спикера Героя России 60-летнего Владимира Богодухова, бывшего депутата Госдумы от «Единой России», также попавшего в новый созыв областного Совета по партийным спискам.В перерыве сессии к группе парламентариев от КПРФ неожиданно подошел Игорь Артамонов. Губернатор в течение пяти минут разговаривал с ними (позже Сергей Токарев рассказал GOROD48, что глава региона учил их хорошим манерам – поддерживать правила делового этикета на публичных мероприятиях). Потом: уже на выходе из зала губернатора обменялся с последователями Ленина-Сталина репликами насчет подбора цвета галстука под костюм.Депутаты также выбрали председателей и заместителей профильных комитетов областного Совета и определились с теми, кто будет работать в облсовете на постоянной основе. Среди тех, кто будет получать немалые зарплаты за счет бюджета, – два коммуниста (Сергей Токарев и Николай Быковских), «пенсионерка» Людмила Яськова, «эсерка» Лариса Ксенофонтова и единоросс Андрей Фролов. Кстати, согласно предложению обладминистрации число депутатов, работающих в облсовете на постоянной основе, будет увеличено до 11 человек вместо семи, работавших в региональном парламенте предыдущего созыва. На их зарплаты будут потрачены дополнительно 8,1 млн рублей из областного бюджета. Против этой поправки выступила фракция КПРФ, но большинством голосов прошло предложение областной администрации.На этой же сессии. В облсовет он попал по списку «Единой России», но не проработал в нем и дня (в верхней палате Федерального Собрания РФ 52-летний Максим Кавджарадзе представляет Липецкую область с 2001 года). Таким образом, вакантным мандатом депутата облсовета распорядится региональный политсовет «ЕР». Также парламентарии досрочно прекратили полномочия депутата областного Совета шестого созыва Оксаны Хлякиной в связи с тем, что она ранее стала членом Совета Федерации по квоте главы региона Игоря Артамонова, заменив ушедшего из сенаторов по собственному желанию экс-губернатора Олега Королева. Кстати,– адвокаты бывшего экс-сенатора не смогли доказать непричастность их доверителя к нарушениям Правил дорожного движения.А на следующий день после сессии. 72-летний Юрий Алтухов уволился в связи с выходом на пенсию.Сразу же после выборов на первый план вновь вышли новости о ковиде. В регионе от этой болезни ежедневно официально умирают по восемь-десять человек, а заболевает более 220 человек. В итоге к концу этой недели в области скончавшимися от ковида с начала пандемии считаются 1682 человека, а заболевшими – 53 502.. В самой востребованной поликлинике города, в которой взрослое население по штату мирного времени должны обслуживать 24 участковых терапевта, осталось только шесть таких врачей. Не лучше ситуация и в других поликлиниках. Поэтому. На следующей неделе коронавирусным госпиталем снова станет санаторий «Липецк».Врачи-инфекционисты считают, что переломить ситуацию к лучшему поможет массовая вакцинация населения. Смотрите, в Великобритании за минувшие сутки умерло от ковида 127 человек, во Франции – 46, в Испании – 48, в Италии – 52, в Германии – 4, в России – 887! Почему так? Очевидно, из-за подхода к вакцинации. В Великобритании привиты 72% населения, во Франции – 77%, в Испании – 80%, в Италии – 75%, в Германии – 67,6%, а в России – 33%!– Такое впечатление, что люди – в раздумье. И процесс вакцинации идет не теми темпами, которые мы хотели бы видеть. Но стоит помнить, что природа вируса такова, что он постоянно рыщет в поисках новых жертв, – говорит главврач областной инфекционки Андрей Филатов.На конец сентября чуть больше 43% липчан были привиты одним компонентом вакцины, а полностью – 41% жителей области. Но выясняется, чтоИ вот 1 октября от призывов к прививкам власти перешли к действиям. Постановлением главного санитарного врача региона Владимира Бондаревадля занятых во множестве сфер деятельности. К 1 декабря руководителям предприятий, организаций и ИП предписано вакцинировать не менее 80% сотрудников.Как пояснила GOROD48 заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Липецкой области Ирина Щукина, сейчас прорабатываются меры ответственности за отказ от вакцинации. При обязательной вакцинации будут учитываться медотводы, противопоказания и данные о перенесенном COVID-19.Кстати, в Москве с 1 октября всех пациентов с подозрениями на ОРВИ в обязательном порядке будут тестировать на коронавирус. А в нашем регионе медики продолжат работать по постановлению Главного государственного санитарного врача РФ, учитывающим приоритетность тестирования.На прошедшей неделе случились кадровые перестановки не только на уровне субъекта. Так, мы сообщили в понедельник, что с 30 сентября. 41-летний председатель городского департамента ЖКХ сменил перешедшего из администрации Липецка в областную администрацию Константина Вострикова.А кто займет место Вадима Негробова? Читайте публикацию, директор МБУ «Ритуальные услуги г.Липецка». Примечательно, что этот человек уже работал в этой должности при мэре Сергее Иванове с сентября 2017 года по апрель 2019 года. После чего перешел по собственному желанию в МБУ «Ритуальные услуги», которым ранее управлял с мая 2016 года.GOROD48 сделал прощальное интервью с бывшим первым заместителем главы Липецка, который занял место уволившегося по собственному желанию вице-губернатора Ильи Тузова (см.). Из него мы узнали, например, о том, какой Евгения Уваркина видит новую застройку города. Цитата:Тем временем на сессии горсоветаПАО «Россети».– 1 октября сделка будет завершена. До 15 ноября мы получим все деньги, – сказала глава Липецка.На одной из предыдущих сессий городского Совета Андрей Сорокин, гендиректор ЛГЭКа (по сути, муниципальной организации, обеспечивающей жителей Липецка электроэнергией, холодной водой и водоотведением, частично теплом и горячей водой) сообщил, что городская энергетика с долгами более чем на 2 млрд рублей стоит в шаге от банкротства и спасти ее может продажа электросетевого комплекса, то есть всех объектов МУП «Горэлектросеть». ЛГЭК должен получить от сделки 2 миллиарда 142 миллиона рублей. Этих денег, как считает гендиректор компании, достаточно, чтобы компания полностью рассчиталась с подрядчиками, поставщиками, МУПами, «НовитЭном» и частично – с банками-кредиторами.И это случилось. В пятницу ПАО «Россети» заявило, чтоНо это, как говорил герой одной рекламы, только начало! В АО «ЛГЭК» уже заявили, что готовы расстаться и с другими своими активами. Так, уже было заявлено, что свои последние котельные мэрия желает продать ПАО «Квадра», а комплекс водоснабжения и водоотведения городской энергетической компании может попасть в концессию Группы компаний «Росводоканал».Итак, скоро, возможно, прикажут долго жить два других МУПа, породивших ЛГЭК – Липецктеплосеть и Липецкводоканал.На сессии горсовета глава Липецка констатировала еще один неприятный факт: через несколько лет закончится прирост школьников по демографическим причинам (см.) Поэтому вместо возведения новых школ в мэрии сосредоточатся на новой муниципальной программе: ежегодного комплексного капремонта двух старых. На каждый такой объект будет выделяться 120-130 миллионов рублей (для примера, на текущий ремонт всех 64-х школ Липецка в год выделяется 100 млн рублей). Такие работы будут начинаться весной, чтобы закончить их к 1 сентября.Озвучила Евгения Уваркина и свой второй приоритет - ремонт дворовых территорий. Для этого в мэрии собираются использовать средства «депутатского миллиона», сумму, ежегодно выделяемую каждому депутату горсовета для решение локальных проблем в избирательных округах. Также на сессии Евгения Уваркина заявила, что в Липецке обязательно появится 50-метровый плавательный бассейн. Либо на территории пока замороженных «Катящихся камней» в парке Молодежном, либо построенный за счет частных инвестиций. А еще. Суд решил, что в результате преступных действий директора ГУК «Привокзальная» и УК «Слобода» Юрия Шклярова ЛГЭКу и «НовитЭну» был причинен имущественный ущерб на общую сумму более 13 млн рублей.В минувший понедельник в областном управлении дорог и транспорта заявили, что. Однако 1 октября стало ясно, что. В областном управлении дорог и транспорта призывают липчан еще чуть-чуть потерпеть, хотя система эта вышла из строя еще 18 сентября.. Вышедший из себя старший брат ученицы 4 класса наставил на очень шумную мамашу газовый пистолет, реплику настоящего, и пригрозил застрелить женщину. В итоге 24-летний мужчина пошел под суд по обвинению в угрозе убийством и был приговорен к 220 часам обязательных работ.