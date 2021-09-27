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Полноценную работу системы оплаты проезда планируют восстановить к 1 октября

21 1238
#проезд #оплата #транспорт
5
Полноценную работу системы оплаты проезда планируют восстановить к 1 октября

Ремонт, проверка и настройка аппаратуры заняли времени больше, чем предполагалось.

Работы по восстановлению системы безналичной оплаты проезда транспортными картами старого образца все еще идут, сообщили GOROD48 в региональном управлении дорог и транспорта. Ранее их планировали закончить еще на прошлой неделе.

- Дополнительное время потребовалось для проведения проверки полноты и целостности восстановленных данных. Результаты проверки показали положительные результаты. На текущем этапе специалисты приступили к восстановлению работы управляющих систем и модулей серверов. Прогнозный срок завершения работ - до 1 октября, - рассказали в управлении.

Напомним, система оплаты проезда транспортными картами старого образца вышла из строя в четверг, 16 сентября. Сначала сломалась система актуализации баланса на транспортных картах. В субботу утром на работу вышли несколько маршруток с демонтированными терминалами оплаты проезда старыми транспортными картами. Днем в субботу мэрия Липецка приняла решение сделать проезд в городе бесплатным 18 и 19 сентября. С 20 сентября до восстановления работоспособности системы безналичной оплаты проезда льготным категориям пассажиров, имеющим транспортные карты старого образца, льготный проезд будет сохранен. Порядок проезда распространяется на все маршруты городского и пригородного сообщения по регулируемым тарифам на территории Липецкой области.

21 1238
#проезд #оплата #транспорт
5

Комментарии (21)

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Виктор Павлович

1 минуту назад
Лучше бы они сразу подключились к московской "тройке".
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!

1 минуту назад
Уже к 18 делали.И к 24 делали.И с 1 октября восстановят.
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Подождём вашу мать

1 минуту назад
Обещанное три года ждут
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Sel00k

3 минуты назад
Вася, тут они великие таланты. Если задача стимулировать вакцинацию, то они издают приказы - кто вакцинировался выходит в офис, кто нет - домой
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Вася

8 минут назад
У нас на руководящих должностях работают супер жффективные менеджеры, прошедшие не одну сотню коучей и тренингов. Наверное не специалисты с такими должностями не справились. Очень сложная работа.
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Sel00k

13 минут назад
Елена, Тут мутное дело, если бы у них сервер лег, то максимум за пару дней подняли бы. А терминалы тогда зачем снимать? Только если сами терминалы надо перепрограммировать. А это не новая цена, а новый принцип списания. Например не 50% с льготников, а 20 поездок в месяц. И это более вероятно, так как соответствующие изменения в правилах появились. И делать это надо было строго после выборов, вы догадываетесь почему.
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Sel00k

24 минуты назад
Теперь у них будет основания поднять стоимость - 2 недели убытков, + цена нового оборудования, + доплаты за сверурочные восстанавливающим. У кого то ноль на балансе окажется, а льготникам еще и карты как бы не пришлось переоформлять. Пока всех переоформят - 3 месяца уйдет - будут за полный ездить?
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Елена

27 минут назад
Такого я еще НИГДЕ не видела. ВЕСЬ ГОРОД ВСТАЛ, Это говорит о много. А где резервное оборудование? Что это за специалисты которые не могут оперативно решить проблемы с оборудованием.
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Гость

33 минуты назад
Елена, да, и вообще аудит по ним плачет
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Елена

40 минут назад
500 р съели будто так и надо. Мошенничество какое-то!
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