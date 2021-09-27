Общество
сегодня, 17:21
Полноценную работу системы оплаты проезда планируют восстановить к 1 октября
21 1238
Ремонт, проверка и настройка аппаратуры заняли времени больше, чем предполагалось.
Работы по восстановлению системы безналичной оплаты проезда транспортными картами старого образца все еще идут, сообщили GOROD48 в региональном управлении дорог и транспорта. Ранее их планировали закончить еще на прошлой неделе.
- Дополнительное время потребовалось для проведения проверки полноты и целостности восстановленных данных. Результаты проверки показали положительные результаты. На текущем этапе специалисты приступили к восстановлению работы управляющих систем и модулей серверов. Прогнозный срок завершения работ - до 1 октября, - рассказали в управлении.
Напомним, система оплаты проезда транспортными картами старого образца вышла из строя в четверг, 16 сентября. Сначала сломалась система актуализации баланса на транспортных картах. В субботу утром на работу вышли несколько маршруток с демонтированными терминалами оплаты проезда старыми транспортными картами. Днем в субботу мэрия Липецка приняла решение сделать проезд в городе бесплатным 18 и 19 сентября. С 20 сентября до восстановления работоспособности системы безналичной оплаты проезда льготным категориям пассажиров, имеющим транспортные карты старого образца, льготный проезд будет сохранен. Порядок проезда распространяется на все маршруты городского и пригородного сообщения по регулируемым тарифам на территории Липецкой области.
- Дополнительное время потребовалось для проведения проверки полноты и целостности восстановленных данных. Результаты проверки показали положительные результаты. На текущем этапе специалисты приступили к восстановлению работы управляющих систем и модулей серверов. Прогнозный срок завершения работ - до 1 октября, - рассказали в управлении.
Напомним, система оплаты проезда транспортными картами старого образца вышла из строя в четверг, 16 сентября. Сначала сломалась система актуализации баланса на транспортных картах. В субботу утром на работу вышли несколько маршруток с демонтированными терминалами оплаты проезда старыми транспортными картами. Днем в субботу мэрия Липецка приняла решение сделать проезд в городе бесплатным 18 и 19 сентября. С 20 сентября до восстановления работоспособности системы безналичной оплаты проезда льготным категориям пассажиров, имеющим транспортные карты старого образца, льготный проезд будет сохранен. Порядок проезда распространяется на все маршруты городского и пригородного сообщения по регулируемым тарифам на территории Липецкой области.
21 1238
Комментарии (21)
комментарии обновляютсяЕще комментарии
Виктор Павлович
!
Подождём вашу мать
Sel00k
Вася
Sel00k
Sel00k
Елена
Гость
Елена