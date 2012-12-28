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Происшествия
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сегодня, 09:26
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По Сети расходятся видеоролики с избиением людей в Липецке
Один эпизод вероятно произошёл на улице Буденного, другие — в селе Коровино.
Ролики не оставляют сомнений, что всё происходит именно в нашей городе. Подростки 15-16 лет на вид нападают на прохожих, лупят их и снимают всё это на видео.
На одном из видео отчётливо видно, что экзекуция происходит в районе автобусной остановки на улице Будённого: не менее 4-х подростков налетают на одного человека, бьют даже ногами по голове, один использует палку. Пострадавшего спасает случайный прохожий, который не побоялся вмешаться. Другие ролики сняты предположительно в селе Коровино.
Как пишут в Сети, сначала видеозаписи появились в одном из приватных Telegram-каналов, а оттуда уже разошлось по Интернету.
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