По Сети расходятся видеоролики с избиением людей в Липецке

Один эпизод вероятно произошёл на улице Буденного, другие — в селе Коровино.

Группа подростков нападает на людей в Липецке и подвергает их избиениям — видео с таким содержанием появилось сразу в нескольких липецких пабликах.Ролики не оставляют сомнений, что всё происходит именно в нашей городе. Подростки 15-16 лет на вид нападают на прохожих, лупят их и снимают всё это на видео.На одном из видео отчётливо видно, что экзекуция происходит в районе автобусной остановки на улице Будённого: не менее 4-х подростков налетают на одного человека, бьют даже ногами по голове, один использует палку. Пострадавшего спасает случайный прохожий, который не побоялся вмешаться. Другие ролики сняты предположительно в селе Коровино.Как пишут в Сети, сначала видеозаписи появились в одном из приватных Telegram-каналов, а оттуда уже разошлось по Интернету.