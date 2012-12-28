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сегодня, 09:26
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По Сети расходятся видеоролики с избиением людей в Липецке

Один эпизод вероятно произошёл на улице Буденного, другие — в селе Коровино.

Группа подростков нападает на людей в Липецке и подвергает их избиениям — видео с таким содержанием появилось сразу в нескольких липецких пабликах.

Ролики не оставляют сомнений, что всё происходит именно в нашей городе. Подростки 15-16 лет на вид нападают на прохожих, лупят их и снимают всё это на видео.

На одном из видео отчётливо видно, что экзекуция происходит в районе автобусной остановки на улице Будённого: не менее 4-х подростков налетают на одного человека, бьют даже ногами по голове, один использует палку. Пострадавшего спасает случайный прохожий, который не побоялся вмешаться. Другие ролики сняты предположительно в селе Коровино.

Как пишут в Сети, сначала видеозаписи появились в одном из приватных Telegram-каналов, а оттуда уже разошлось по Интернету.
Избиение
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Комментарии (18)

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Как гость
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Алена
5 минут назад
Я надеюсь им дадут по полной! Если такие смелые в СВО их и пусть там свои силы отрабатывают.
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Липчанин
9 минут назад
Последствия фильма "Заводной апельсин"...
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Саша - Аппаратчик
17 минут назад
Верно. В 90е зарезали бы сразу.
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Animal planet.
21 минуту назад
Нужно такое сразу пресекать,найти и наказать,штрафом и физическим трудом. А то будет как в Бразильских фааелах,бандами будут на людей нападать и грабить.
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Патриот
22 минуты назад
Хорошо что сейчас не девяностые, говорили они
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!!!
24 минуты назад
Слово поцана тут не при чем ,сейчас не те времена что бы так безприделить ,ща полиция их быстро за сраку схватит и будут они там соплю на кулак наматывать .Безголовые ….
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Правда
35 минут назад
Надеюсь им прилетит по полной. А "яжматерям" пора готовиться к расплате за воспитание "ониждетей".
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мня
47 минут назад
а что там с системой распознавания лиц
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Фиксик
23 минуты назад
Деньги освоены, не волнуйтесь.
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Ещё
38 минут назад
В разработке.
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Не зря
54 минуты назад
Почитайте плоды ювенальной политики
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ПЕНСИОНЕР
56 минут назад
Народосбережение в действии.
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