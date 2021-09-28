Общество
44 минуты назад
Евгения Уваркина: «Даст бог, мы построим еще три школы в Липецке!»
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Второй приоритет мэрии – увеличение финансирования ремонта дворов.
Сегодня на сессии Липецкого горсовета вице-спикер Светлана Бессонова заговорила о школьных поборах. Она сообщила коллегам и чиновникам, что получает массу обращений от избирателей, которые отказываются оплачивать охрану школ по причине своей бедности. Депутат спросила у представителя департамента образования мэрии, не собирается ли городская администрация взять на себя эти затраты?
На этот вопрос отреагировала глава Липецка. Евгения Уваркина сказала, что мэрия и без того в этом году выделила на охрану школ 10% необходимой суммы из муниципального бюджета. Мэр заявила об увеличении смет капитальных ремонтов городских школ и росте затрат городской администрации на ремонт дворовых территорий.
О первом приоритете Евгения Уваркина сообщила еще в июле, когда побывала в 46-й школе. Там мэр Липецка заявила, что глава региона Игорь Артамонов согласился с инициативой мэрии о необходимости ежегодного комплексного капремонта двух старых городских школ. На каждый такой объект будет выделяться 120-130 миллионов рублей (для примера, на текущий ремонт всех 64-х школ Липецка в год выделяется 100 млн рублей). По сути, при таком капремонте от старой школы останутся только стены и потолки. Такие работы в школах начнутся уже весной, чтобы закончить их к 1 сентября.
– В Липецке в отличие от многих других крупных городов есть прирост школьников. Через несколько лет этот прирост по демографическим причинам прекратится. Поэтому, даст бог, мы построим три школы в Липецке. С этой целью мы выходим на участие в соответствующей федеральной программе, – сообщила депутатам глава города.
На свой второй приоритет, ремонт дворовых территорий, Евгения Уваркина собралась использовать помимо бюджетных средств еще и депутатский миллион, сумму, ежегодно выделяемую каждому депутату горсовета для решение локальных проблем в избирательных округах. И даже придумала название новой муниципальной программе – «Наш двор». Спикер горсовета Михаил Афанасьев согласился с таким подходом, ведь в любом случае этот самый миллион тратится на благоустройство дворов. Но тут же напомнил Евгении Уваркиной о необходимости индексации этой суммы. Мэр пообещала вернуться к этому вопросу уже 1 октября.
Также на сессии Евгения Уваркина заявила, что в Липецке обязательно появится 50-метровый плавательный бассейн. Либо на территории пока замороженных «Катящихся камней» в парке Молодежном, либо построенный за счет частных инвестиций.
– Администрация области выдела средства на строительство двух ФОКов – в микрорайоне «Елецкий» и в Сселках. Также субъект разрабатывает нормативную документацию на возможность софинансирования 30% затрат на капстроительство в виде субсидии частным инвесторам, которые будут строить социально важные объекты, – сказала Евгения Уваркина.
На этот вопрос отреагировала глава Липецка. Евгения Уваркина сказала, что мэрия и без того в этом году выделила на охрану школ 10% необходимой суммы из муниципального бюджета. Мэр заявила об увеличении смет капитальных ремонтов городских школ и росте затрат городской администрации на ремонт дворовых территорий.
О первом приоритете Евгения Уваркина сообщила еще в июле, когда побывала в 46-й школе. Там мэр Липецка заявила, что глава региона Игорь Артамонов согласился с инициативой мэрии о необходимости ежегодного комплексного капремонта двух старых городских школ. На каждый такой объект будет выделяться 120-130 миллионов рублей (для примера, на текущий ремонт всех 64-х школ Липецка в год выделяется 100 млн рублей). По сути, при таком капремонте от старой школы останутся только стены и потолки. Такие работы в школах начнутся уже весной, чтобы закончить их к 1 сентября.
– В Липецке в отличие от многих других крупных городов есть прирост школьников. Через несколько лет этот прирост по демографическим причинам прекратится. Поэтому, даст бог, мы построим три школы в Липецке. С этой целью мы выходим на участие в соответствующей федеральной программе, – сообщила депутатам глава города.
На свой второй приоритет, ремонт дворовых территорий, Евгения Уваркина собралась использовать помимо бюджетных средств еще и депутатский миллион, сумму, ежегодно выделяемую каждому депутату горсовета для решение локальных проблем в избирательных округах. И даже придумала название новой муниципальной программе – «Наш двор». Спикер горсовета Михаил Афанасьев согласился с таким подходом, ведь в любом случае этот самый миллион тратится на благоустройство дворов. Но тут же напомнил Евгении Уваркиной о необходимости индексации этой суммы. Мэр пообещала вернуться к этому вопросу уже 1 октября.
Также на сессии Евгения Уваркина заявила, что в Липецке обязательно появится 50-метровый плавательный бассейн. Либо на территории пока замороженных «Катящихся камней» в парке Молодежном, либо построенный за счет частных инвестиций.
– Администрация области выдела средства на строительство двух ФОКов – в микрорайоне «Елецкий» и в Сселках. Также субъект разрабатывает нормативную документацию на возможность софинансирования 30% затрат на капстроительство в виде субсидии частным инвесторам, которые будут строить социально важные объекты, – сказала Евгения Уваркина.
13 844
Комментарии (13)
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Animal planet.
Мимоходом
Ссёлки
Вопрос
))
Макаронная таверна
Веко
какой
Дарья
УЕЮ может