Общество

44 минуты назад

Евгения Уваркина: «Даст бог, мы построим еще три школы в Липецке!»

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#Евгения Уваркина #дети #школа
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Евгения Уваркина: «Даст бог, мы построим еще три школы в Липецке!»

Второй приоритет мэрии – увеличение финансирования ремонта дворов.

Сегодня на сессии Липецкого горсовета вице-спикер Светлана Бессонова заговорила о школьных поборах. Она сообщила коллегам и чиновникам, что получает массу обращений от избирателей, которые отказываются оплачивать охрану школ по причине своей бедности. Депутат спросила у представителя департамента образования мэрии, не собирается ли городская администрация взять на себя эти затраты?

На этот вопрос отреагировала глава Липецка. Евгения Уваркина сказала, что мэрия и без того в этом году выделила на охрану школ 10% необходимой суммы из муниципального бюджета. Мэр заявила об увеличении смет капитальных ремонтов городских школ и росте затрат городской администрации на ремонт дворовых территорий.

О первом приоритете Евгения Уваркина сообщила еще в июле, когда побывала в 46-й школе. Там мэр Липецка заявила, что глава региона Игорь Артамонов согласился с инициативой мэрии о необходимости ежегодного комплексного капремонта двух старых городских школ. На каждый такой объект будет выделяться 120-130 миллионов рублей (для примера, на текущий ремонт всех 64-х школ Липецка в год выделяется 100 млн рублей). По сути, при таком капремонте от старой школы останутся только стены и потолки. Такие работы в школах начнутся уже весной, чтобы закончить их к 1 сентября.

– В Липецке в отличие от многих других крупных городов есть прирост школьников. Через несколько лет этот прирост по демографическим причинам прекратится. Поэтому, даст бог, мы построим три школы в Липецке. С этой целью мы выходим на участие в соответствующей федеральной программе, – сообщила депутатам глава города.

На свой второй приоритет, ремонт дворовых территорий, Евгения Уваркина собралась использовать помимо бюджетных средств еще и депутатский миллион, сумму, ежегодно выделяемую каждому депутату горсовета для решение локальных проблем в избирательных округах. И даже придумала название новой муниципальной программе – «Наш двор». Спикер горсовета Михаил Афанасьев согласился с таким подходом, ведь в любом случае этот самый миллион тратится на благоустройство дворов. Но тут же напомнил Евгении Уваркиной о необходимости индексации этой суммы. Мэр пообещала вернуться к этому вопросу уже 1 октября.

Также на сессии Евгения Уваркина заявила, что в Липецке обязательно появится 50-метровый плавательный бассейн. Либо на территории пока замороженных «Катящихся камней» в парке Молодежном, либо построенный за счет частных инвестиций.

– Администрация области выдела средства на строительство двух ФОКов – в микрорайоне «Елецкий» и в Сселках. Также субъект разрабатывает нормативную документацию на возможность софинансирования 30% затрат на капстроительство в виде субсидии частным инвесторам, которые будут строить социально важные объекты, – сказала Евгения Уваркина.
13 844
#Евгения Уваркина #дети #школа
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Комментарии (13)

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Animal planet.

5 минут назад
За бывшим Торнадо и во дворах дороги как после Сталинградской битвы,сплошные ямы.
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Мимоходом

7 минут назад
Даст Бог, нормальный мэр будет.
ответить

Ссёлки

10 минут назад
Он нам ваш Фок не нужен,Гулевский бассейн обещал.
ответить

Вопрос

12 минут назад
Одному аллах дает деньги, эта - на бога надеется. Мы и без вас можем надеяться, только вы нам тогда зачем нужны?
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))

15 минут назад
какой, .. ещё есть Шива. Но им даёт бог казна бюджетная
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Макаронная таверна

17 минут назад
От вашей лапши на ушах уже можно завод построить по производству лапши на ушах. Зарплаты где обещанные по городу 30 тысяч?
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Веко

18 минут назад
Так что с охраной то? Когда будут чёткие ответы?
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какой

24 минуты назад
бог именно вам дает:ШУМЕР,Ан ,Мардук,Анубис.Брахма.........?
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Дарья

25 минут назад
Ой бедненькие растерялись на что будут тратить гос деньги , или просто украдут целиком да и все
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УЕЮ может

29 минут назад
Сделать дорогу на проспекте так, что нельзя привлечь за ДТП пьяного. И не может вернуть деньги наши за охрану. Это уже давно уровень Федерации, даже не субъекта. А в Пипецке опять нет Солнца.
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