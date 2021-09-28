Общество

сегодня, 15:06

Евгения Уваркина заявила о завершении сделки по продаже части активов ЛГЭКа

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#ЛГЭК #Липецкий горсовет
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Евгения Уваркина заявила о завершении сделки по продаже части активов ЛГЭКа

1 октября электросетевой комплекс городской энергетической компании должен перейти к ПАО «Россети».

Сегодня на сессии Липецкого горсовета депутат Николай Двугрошев поинтересовался у председателя департамента ЖКХ мэрии Вадима Негробова тем, что происходит с АО «ЛГЭК»?

На этот вопрос ответила глава Липецка.

Евгения Уваркина согласилась с тем, что ЛГЭК находится в непростой финансовой ситуации. По ее словам, у организации, созданной путем слияния трех МУПов («Горэлектросеть», «Липецктеплосеть» и «Липецкводоканал»), большая кредиторская задолженность и отсутствие доверия со стороны ее подрядных организаций. Однако все вскоре будет хорошо. Так, мэрия получила добро на сделку по продаже электросетевой комплекса городской энергетической компании ПАО «Россети», о чем депутатам сообщили в июле, от основного регулятора таких процессов, Федеральной антимонопольной службы.

- 1 октября сделка будет завершена. До 15 ноября мы получим все деньги, - сказала Евгения Уваркина.

Напомним, что объем денежных обязательств ЛГЭКа к апрелю превысил 2 млрд рублей по словам гендиректора компании Андрея Сорокина. Из этой суммы 399 миллионов рублей – кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, 357 миллионов – долги перед МУПами «Горэлектросеть», «Липецктеплосеть» и «Липецкводоканал», а также перед МУП «ЛиСА», 709 миллионов – задолженность по банковским кредитам, 602 миллиона – сумма претензий со стороны ООО «НовитЭн».

На дно ЛГЭК тянут хронически убыточный комплекс теплоснабжения и ставший убыточным в прошлом году электросетевой комплекс. По факту на плаву предприятие держится за счет комплекса водоснабжения и водоотведения. Поэтому в мэрии Липецка схватились за возможность поправить финансовое положение организации за счет продажи «дочке» Россетей ПАО «МРСК Центра» 12 тысяч объектов электросетевого комплекса ЛГЭКа. Сама компания оценила остаточную стоимость своих активов в 2,5 млрд рублей, независимый оценщик ООО «ЛАИР» - в 1 миллиард 785 миллионов рублей. В довесок ПАО «МРСК Центра» покупает и МУП «Горэлектросеть», объекты которого являются, по сути, частью единого электросетевого комплекса города (Счетная палата Липецка в своем заключении на эту сделку указала, что 1 762 единиц своего движимого и недвижимого имущества МУП оценил в… 1 рубль).

Итого, по словам Андрея Сорокина, ЛГЭК получит от сделки 2 миллиарда 142 миллиона рублей. Этих денег, как считает гендиректор компании, достаточно, чтобы компания полностью рассчиталась с подрядчиками, поставщиками, МУПами, «НовитЭном» и частично – с банками-кредиторами.

В ЛГЭКе, кстати, готовы расстаться и с другими своими активами. Так, уже было заявлено, что свои последние котельные мэрия желает продать ПАО «Квадра», а комплекс водоснабжения и водоотведения городской энергетической компании может попасть в концессию ГК «Росводоканал».
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#ЛГЭК #Липецкий горсовет
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Комментарии (8)

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А что

7 минут назад
Будет с работниками?Уволите,переведёте в др.организацию с выслугой 0?
ответить

XXL

37 минут назад
Нужны вместе с дырками, а Липчанин заплатит за все! Эти не городской ЛГЭК, это федеральные компании. Поднимут тарифы и дырки будут у Липчан в карманах!
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вова

41 минуту назад
Хорошая новость! Теперь, холопы, держитесь! Зарплаты хватит только на оплату ЖКХ!
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Липчанин

45 минут назад
Вопрос, а нужны ли коммерческим структурам дырявые тепло и водо сети. Когда со своих дырок не вылезают
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Гость

46 минут назад
А с абонентами работать будут? Закрыто. Сейчас прошла поверка счетчика, а забрать подписанный акт можно только в декабре. Что это за работа такая оперативная????
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Премудрый пескарь

51 минуту назад
Депутаты напыжились, возразили, но их одернули, и все свершилось. Город продается с молотка! Город -> МУПы -> ОАО ЛГЭК -> ? -> Ку-ку!
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Артувар

57 минут назад
Где деньги,Зин,просто представил сколько это денег...
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Когда

сегодня, 15:16
Трио дербанить будут?
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