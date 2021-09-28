Общество
сегодня, 15:06
Евгения Уваркина заявила о завершении сделки по продаже части активов ЛГЭКа
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1 октября электросетевой комплекс городской энергетической компании должен перейти к ПАО «Россети».
Сегодня на сессии Липецкого горсовета депутат Николай Двугрошев поинтересовался у председателя департамента ЖКХ мэрии Вадима Негробова тем, что происходит с АО «ЛГЭК»?
На этот вопрос ответила глава Липецка.
Евгения Уваркина согласилась с тем, что ЛГЭК находится в непростой финансовой ситуации. По ее словам, у организации, созданной путем слияния трех МУПов («Горэлектросеть», «Липецктеплосеть» и «Липецкводоканал»), большая кредиторская задолженность и отсутствие доверия со стороны ее подрядных организаций. Однако все вскоре будет хорошо. Так, мэрия получила добро на сделку по продаже электросетевой комплекса городской энергетической компании ПАО «Россети», о чем депутатам сообщили в июле, от основного регулятора таких процессов, Федеральной антимонопольной службы.
- 1 октября сделка будет завершена. До 15 ноября мы получим все деньги, - сказала Евгения Уваркина.
Напомним, что объем денежных обязательств ЛГЭКа к апрелю превысил 2 млрд рублей по словам гендиректора компании Андрея Сорокина. Из этой суммы 399 миллионов рублей – кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, 357 миллионов – долги перед МУПами «Горэлектросеть», «Липецктеплосеть» и «Липецкводоканал», а также перед МУП «ЛиСА», 709 миллионов – задолженность по банковским кредитам, 602 миллиона – сумма претензий со стороны ООО «НовитЭн».
На дно ЛГЭК тянут хронически убыточный комплекс теплоснабжения и ставший убыточным в прошлом году электросетевой комплекс. По факту на плаву предприятие держится за счет комплекса водоснабжения и водоотведения. Поэтому в мэрии Липецка схватились за возможность поправить финансовое положение организации за счет продажи «дочке» Россетей ПАО «МРСК Центра» 12 тысяч объектов электросетевого комплекса ЛГЭКа. Сама компания оценила остаточную стоимость своих активов в 2,5 млрд рублей, независимый оценщик ООО «ЛАИР» - в 1 миллиард 785 миллионов рублей. В довесок ПАО «МРСК Центра» покупает и МУП «Горэлектросеть», объекты которого являются, по сути, частью единого электросетевого комплекса города (Счетная палата Липецка в своем заключении на эту сделку указала, что 1 762 единиц своего движимого и недвижимого имущества МУП оценил в… 1 рубль).
Итого, по словам Андрея Сорокина, ЛГЭК получит от сделки 2 миллиарда 142 миллиона рублей. Этих денег, как считает гендиректор компании, достаточно, чтобы компания полностью рассчиталась с подрядчиками, поставщиками, МУПами, «НовитЭном» и частично – с банками-кредиторами.
В ЛГЭКе, кстати, готовы расстаться и с другими своими активами. Так, уже было заявлено, что свои последние котельные мэрия желает продать ПАО «Квадра», а комплекс водоснабжения и водоотведения городской энергетической компании может попасть в концессию ГК «Росводоканал».
На этот вопрос ответила глава Липецка.
Евгения Уваркина согласилась с тем, что ЛГЭК находится в непростой финансовой ситуации. По ее словам, у организации, созданной путем слияния трех МУПов («Горэлектросеть», «Липецктеплосеть» и «Липецкводоканал»), большая кредиторская задолженность и отсутствие доверия со стороны ее подрядных организаций. Однако все вскоре будет хорошо. Так, мэрия получила добро на сделку по продаже электросетевой комплекса городской энергетической компании ПАО «Россети», о чем депутатам сообщили в июле, от основного регулятора таких процессов, Федеральной антимонопольной службы.
- 1 октября сделка будет завершена. До 15 ноября мы получим все деньги, - сказала Евгения Уваркина.
Напомним, что объем денежных обязательств ЛГЭКа к апрелю превысил 2 млрд рублей по словам гендиректора компании Андрея Сорокина. Из этой суммы 399 миллионов рублей – кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, 357 миллионов – долги перед МУПами «Горэлектросеть», «Липецктеплосеть» и «Липецкводоканал», а также перед МУП «ЛиСА», 709 миллионов – задолженность по банковским кредитам, 602 миллиона – сумма претензий со стороны ООО «НовитЭн».
На дно ЛГЭК тянут хронически убыточный комплекс теплоснабжения и ставший убыточным в прошлом году электросетевой комплекс. По факту на плаву предприятие держится за счет комплекса водоснабжения и водоотведения. Поэтому в мэрии Липецка схватились за возможность поправить финансовое положение организации за счет продажи «дочке» Россетей ПАО «МРСК Центра» 12 тысяч объектов электросетевого комплекса ЛГЭКа. Сама компания оценила остаточную стоимость своих активов в 2,5 млрд рублей, независимый оценщик ООО «ЛАИР» - в 1 миллиард 785 миллионов рублей. В довесок ПАО «МРСК Центра» покупает и МУП «Горэлектросеть», объекты которого являются, по сути, частью единого электросетевого комплекса города (Счетная палата Липецка в своем заключении на эту сделку указала, что 1 762 единиц своего движимого и недвижимого имущества МУП оценил в… 1 рубль).
Итого, по словам Андрея Сорокина, ЛГЭК получит от сделки 2 миллиарда 142 миллиона рублей. Этих денег, как считает гендиректор компании, достаточно, чтобы компания полностью рассчиталась с подрядчиками, поставщиками, МУПами, «НовитЭном» и частично – с банками-кредиторами.
В ЛГЭКе, кстати, готовы расстаться и с другими своими активами. Так, уже было заявлено, что свои последние котельные мэрия желает продать ПАО «Квадра», а комплекс водоснабжения и водоотведения городской энергетической компании может попасть в концессию ГК «Росводоканал».
8 1133
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