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В лобовом столкновении погиб 46-летний водитель

Смертельное ДТП произошло на трассе «Орел – Тамбов» в районе Ярлуково

В субботу на трассе «Орел – Тамбов», в районе поворота на Ярлуково, произошло столкновение двух автомобилей. От удара они улетели в кювет.

- 13 апреля в 18.20 в Грязинском районе произошло лобовое столкновение двух иномарок. Водитель одного автомобиля – 46-летний мужчина погиб на месте происшествия. Второму водителю потребовалась медицинская помощь. Также в ДТП пострадала пассажир одного из автомобилей. Предварительно причиной ДТП стал выезд на полосу встречного движения. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются сотрудниками полиции, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Видео Александра Зиборова, VK.com

ДТП
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Комментарии (5)

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Как гость
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29 минут назад
в следственный комитет и прокуратуру на должностных лиц ответственных за некачественное содержание дороги повлекшее смерть
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!
39 минут назад
прошлым летом полностью меняли асфальт от поста дпс до поворота на сселки, посмотрите что с ним стало за пол года, где уголовные дела?
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Дальнобой
45 минут назад
Зимой на этом участке после попадания в ямы машины с трассы в лес улетали, каждый день была такая картина
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Не дано там ехал
57 минут назад
Так там яма на яме, думаю именно их объезжал и незаметил как на встречке оказался , как вариант на скорости в яму попал и колесо взорвалось , жаль когда состояние дорог убивает людей...
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Гость
59 минут назад
там вся дорога разбита, водители вынуждены выезжать на встречку чтобы объезжать ямы. Надеюсь силовые структуры заинтересуются качеством содержания данной дороги фку упрдор Москва-Харьков
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