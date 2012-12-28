В лобовом столкновении погиб 46-летний водитель

Смертельное ДТП произошло на трассе «Орел – Тамбов» в районе Ярлуково

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В субботу на трассе «Орел – Тамбов», в районе поворота на Ярлуково, произошло столкновение двух автомобилей. От удара они улетели в кювет.- 13 апреля в 18.20 в Грязинском районе произошло лобовое столкновение двух иномарок. Водитель одного автомобиля – 46-летний мужчина погиб на месте происшествия. Второму водителю потребовалась медицинская помощь. Также в ДТП пострадала пассажир одного из автомобилей. Предварительно причиной ДТП стал выезд на полосу встречного движения. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются сотрудниками полиции, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.