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Происшествия
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сегодня, 11:50
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В лобовом столкновении погиб 46-летний водитель
Смертельное ДТП произошло на трассе «Орел – Тамбов» в районе Ярлуково
- 13 апреля в 18.20 в Грязинском районе произошло лобовое столкновение двух иномарок. Водитель одного автомобиля – 46-летний мужчина погиб на месте происшествия. Второму водителю потребовалась медицинская помощь. Также в ДТП пострадала пассажир одного из автомобилей. Предварительно причиной ДТП стал выезд на полосу встречного движения. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются сотрудниками полиции, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Видео Александра Зиборова, VK.com
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