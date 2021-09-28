Седьмая поликлиника Липецка с трудом справляется с четвертой волной COVID-19

В самой востребованной поликлинике города, в которой взрослое население по штату мирного времени должны обслуживать 24 участковых терапевта, осталось только шесть таких врачей.





… Чуть более года тому назад, 20 октября, на фоне роста второй волны ковида GOROD48 сделал



Как сегодня коллектив поликлиники №7 справляется с наплывом больных на фоне четвертой волны COVID-19? Сколько в поликлинике врачей-терапевтов ежедневно выходят на работу для обслуживания 55 тысяч прикрепленного к ней населения?



– Вчера мы приняли беспрецедентно большое количество вызовов – 416. Такого пика обращений с просьбой посещения больных на дому мы не видели последние три года, – говорит главный врач поликлиники Игорь Волкорезов.







Сотрудники поликлиники рассказывают о серьезном росте заболеваемости липчан простудными заболеваниями и ковидом. При этом средний возраст заболевших, которые вызывают врача на дом - 21 год. Как правило, все они – антипрививочники. В то же время в поликлинике не полностью загружено отделение вакцинации. Соответственно, если бы молодежь привилась вовремя – а компания по вакцинации от ковида идет с начала года – нагрузка на участковых терапевтов упала бы в разы. А так медики загружены выше крыши.



– Для нас определенной неожиданностью стало большое количество официально не прикрепленного к нам населения. То есть уже на месте терапевты узнают, что те, к кому они пришли, не прикреплены к поликлинике. В этом году мы выявили более 10 тысяч таких пациентов. К тому же сейчас, во время традиционного увеличения заболеваемости ОРВИ, к обслуживаемому нами населению прибавляются 7-8 тысяч работников Новолипецкого комбината, – говорит Игорь Волкорезов.



Даже для прикрепленных 55 тысяч горожан, которые живут в спальной юго-западной части Липецка, территория, находящаяся в ведении 7-й поликлиники, должна быть поделена на 30 участков. Но еще раньше, в доковидную эпоху, не от хорошей жизни их укрупнили до 24-х. Соответственно, поликлинике нужны 24 участковых терапевта. А их год назад было всего 12. Летом тут остались девять врачей-участковых. Сегодня по факту – всего шесть, главврач, который также принимает больных, и два фельдшера, ходящие по вызовам. Вот и получается, что каждый врач принимает в день по 80-90 больных и больше!







в момент съемки перед боксом для приема больных с температурой оставался еще ряд пустых кресел, но бывает, что занят и он



Конечно, из-за не прекращающейся вот уже полтора года эпидемии с ее бешеной нагрузкой участковых терапевтов становится все меньше. Не спасает от кадрового голода даже относительно высокая зарплата врачей (в среднем, по 7-й поликлинике она выросла на 8,2% за прошедший год и составляет с учетом ковидных доплат 90 тысяч рублей). Так, двух врачей поликлиника потеряла по причине их переезда в Москву, один врач перешел в ведомственную поликлинику МВД, двух переманили в областную больницу, еще одного – в платную клинику. Кто-то ушел на пенсию. Взамен всех этих потерь в этом году «семерка» заполучила всего одного врача-терапевта, выпускницу Воронежской медакадемии.



Прием больных в поликлинике терапевты заканчивают в 16.00. Потом они расходятся по участкам. В этом году количество вызовов на дом по территории, обслуживаемой поликлиникой, по сравнению с уже ненормальным 2020-м выросло на 21,2%. В среднем участковые терапевты и узкие специалисты ежедневно обслуживают более 3700 пациентов. За январь-август этого года в поликлинике приняли 90 499 человек – на 11,1% больше, чем за сопоставимый период 2020 года.



Поэтому сотрудники поликлиники благодарны пациентам, которые с пониманием относятся к тому, что не могут попасть к врачам по первому требованию. Также пациентам, активно использующим гаджеты, предлагают пользоваться услугой дистанционного медицинского обслуживания с помощью приложения «Доктор рядом». Сегодня в редакцию GOROD48 обратились жительница микрорайона «Елецкий» Виктория Протасова. Она сообщила, что у нее и у ее мужа (обоим – по 35 лет, и они – не привитые), по их мнению, все симптомы ковида. И что они стали вызывать 27 сентября с 12.00 на дом участкового-терапевта поликлиники №7, но врач не пришел к ним до сих пор.… Чуть более года тому назад, 20 октября, на фоне роста второй волны ковида GOROD48 сделал вечерний репортаж из самой востребованной поликлиники Липецка, №7 . Почему вечерний? Потому что только после 19.00 у главврача поликлиники Игоря Волкорезова нашлось время для встречи с корреспондентом из-за большой загруженности в течение дня. Напомним, что в тот день диагноз COVID-19, по данным областной администрации, был поставлен 77 жителям области, а от инфекции скончались двое. За прошлые сутки в регионе зафиксировано 223 новых случая заболеваемости коронавирусом, а от COVID-19 умерли девять человек (всего с начала эпидемии в Липецкой области коронавирусной инфекцией заболели 52 569 липчан, из которых 1 643 человека скончались).Как сегодня коллектив поликлиники №7 справляется с наплывом больных на фоне четвертой волны COVID-19? Сколько в поликлинике врачей-терапевтов ежедневно выходят на работу для обслуживания 55 тысяч прикрепленного к ней населения?– Вчера мы приняли беспрецедентно большое количество вызовов – 416. Такого пика обращений с просьбой посещения больных на дому мы не видели последние три года, – говорит главный врач поликлиники Игорь Волкорезов.Сотрудники поликлиники рассказывают о серьезном росте заболеваемости липчан простудными заболеваниями и ковидом. При этом средний возраст заболевших, которые вызывают врача на дом - 21 год. Как правило, все они – антипрививочники. В то же время в поликлинике не полностью загружено отделение вакцинации. Соответственно, если бы молодежь привилась вовремя – а компания по вакцинации от ковида идет с начала года – нагрузка на участковых терапевтов упала бы в разы. А так медики загружены выше крыши.– Для нас определенной неожиданностью стало большое количество официально не прикрепленного к нам населения. То есть уже на месте терапевты узнают, что те, к кому они пришли, не прикреплены к поликлинике. В этом году мы выявили более 10 тысяч таких пациентов. К тому же сейчас, во время традиционного увеличения заболеваемости ОРВИ, к обслуживаемому нами населению прибавляются 7-8 тысяч работников Новолипецкого комбината, – говорит Игорь Волкорезов.Даже для прикрепленных 55 тысяч горожан, которые живут в спальной юго-западной части Липецка, территория, находящаяся в ведении 7-й поликлиники, должна быть поделена на 30 участков. Но еще раньше, в доковидную эпоху, не от хорошей жизни их укрупнили до 24-х. Соответственно, поликлинике нужны 24 участковых терапевта. А их год назад было всего 12. Летом тут остались девять врачей-участковых. Сегодня по факту – всего шесть, главврач, который также принимает больных, и два фельдшера, ходящие по вызовам. Вот и получается, что каждый врач принимает в день по 80-90 больных и больше!Конечно, из-за не прекращающейся вот уже полтора года эпидемии с ее бешеной нагрузкой участковых терапевтов становится все меньше. Не спасает от кадрового голода даже относительно высокая зарплата врачей (в среднем, по 7-й поликлинике она выросла на 8,2% за прошедший год и составляет с учетом ковидных доплат 90 тысяч рублей). Так, двух врачей поликлиника потеряла по причине их переезда в Москву, один врач перешел в ведомственную поликлинику МВД, двух переманили в областную больницу, еще одного – в платную клинику. Кто-то ушел на пенсию. Взамен всех этих потерь в этом году «семерка» заполучила всего одного врача-терапевта, выпускницу Воронежской медакадемии.Прием больных в поликлинике терапевты заканчивают в 16.00. Потом они расходятся по участкам. В этом году количество вызовов на дом по территории, обслуживаемой поликлиникой, по сравнению с уже ненормальным 2020-м выросло на 21,2%. В среднем участковые терапевты и узкие специалисты ежедневно обслуживают более 3700 пациентов. За январь-август этого года в поликлинике приняли 90 499 человек – на 11,1% больше, чем за сопоставимый период 2020 года.Поэтому сотрудники поликлиники благодарны пациентам, которые с пониманием относятся к тому, что не могут попасть к врачам по первому требованию. Также пациентам, активно использующим гаджеты, предлагают пользоваться услугой дистанционного медицинского обслуживания с помощью приложения «Доктор рядом».