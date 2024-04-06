А знаете ли вы, что Липецк был городом шахтеров

Еще 60 лет назад Липецк полукольцом окружали терриконы, а в городе кроме металлургов существовала еще одна производственная каста — шахтеры. О былой славе Липецка, как города шахтеров в нашей рубрике #а знаете ли вы.