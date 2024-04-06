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А знаете ли вы
24
7 минут назад
А знаете ли вы, что Липецк был городом шахтеров
Еще 60 лет назад Липецк полукольцом окружали терриконы, а в городе кроме металлургов существовала еще одна производственная каста — шахтеры. О былой славе Липецка, как города шахтеров в нашей рубрике #а знаете ли вы.
Главным поселком шахтеров был Сырский Рудник. Когда-то он носил название Липецкий Железный Рудник, а от города его отделяли сельскохозяйственные поля. Теперь на них раскинулись районы «Европейский», 34-й и «Елецкий». Причем «Елецкий» делит с поселком Сырский пруд. В этот пруд впадает речка Липовка, исток которой находится в окрестностях села Казино Задонского района, и, вытекая из пруда, стремится через весь Липецк. На берегах Липовки и начиналась металлургическая и шахтерская история Липецка.
В Сырском Руднике сохранились здания, относящиеся к шахтерскому времени, и даже установлен единственный в регионе памятник шахтеру.
Историю же шахтерского поселка можно узнать из небольшой экспозиции, созданной краеведом Людмилой Поляковой. Размещена экспозиция в бывшем здании рудоуправления на улице Ударников, в котором сейчас находится Дом детского творчества «Лира». Экскурсии по экспозиции проводит молодой педагог, выпускник истфака липецкого педуниверситета Денис Титов. «Артефактов» в ней немного, роба и каска шахтера, фонарь, куски железной руды, которая некогда добывалась в окрестностях Липецка.
— История Сырского Рудника напрямую связана с металлургией Липецка. Железную руду добывали еще для домен липских железоделательных заводов. И даже еще раньше — для кустарного металлургического производства. В Липецке с конца XVII века существовали металлургический завод Борина, он находился в районе одноименного села, Кузьминский завод, в петровские времена появляются Нижний и Верхний липские заводы, Новопетровский. Затем в Липецке начинается спад металлургии, и город развивается уже как курорт минеральных вод. Однако Боринский и Нижний липской завод, располагавшийся чуть ниже нынешнего Дворца спорта «Динамо» работали. А к концу XIX века помещик и предводитель местного дворянства Александр Кожин возобновляет добычу железной руды и затевает строительство Сокольского металлургического завода. Добыча руды велась в окрестностях Липецка и даже в самом городе. На Сокольский завод ее доставляли конными подводами. Но поселок Липецкий Железный Рудник, будущий Сырский Рудник, возникнет позже, в 1919 году. Уже не будет в живых Кожина, уйдут бельгийцы, которые стали инвесторами завода, а сам завод национализирует новая власть — советская. И для него потребуется много руды, главным образом из разведанных мест, где и появится поселок Липецкий Железный Рудник. Новое предприятие назовут «Государственный Сокольский металлургический завод и Липецкие железные рудники». При советской власти руду на Сокольский завод начнут возить по железной дороге. Кстати, она сохранилась до сих пор. Именно ее рельсы видят липчане вдоль улицы Московской, — рассказывает Денис Титов.
Рудные запасы в районе современного Липецка были известны с древних времен. Об этом свидетельствуют данные археологических раскопок: остатки примитивных печей для выплавки железа. В Петровскую эпоху их наличие подтвердили изыскания Рудного приказа. Разведывались рудные залежи и по заказу помещика Кожина, и именно на его наработках начали действовать Липецкие Железные Рудники. Тут стоит отметить, что рудником называют комплекс из нескольких шахт. Сколько их было в районе нынешнего Сырского рудника? По словам Дениса Титова, в самом поселке — девять.
Во время Гражданской войны шахты работали нестабильно. Но уже с 1925 года добыча возобновляется в полной мере, началась прокладка железнодорожной ветки «Липецк-Рудник, Рудник-Шахты». В 1928 году создано рудоуправление и началось строительство для него здания. В нем сейчас размещен Дом детского творчества «Лира».
Тридцатые годы — время подъема и становления рудника и поселка. По комсомольскому призыву на рудник приезжают двести юношей и девушек из Воронежской, Белгородской, Орловской и Курской областей. В поселке строятся новые дома, магазины, аптека, санаторий, больница, молодежный клуб, детские ясли, школа, ПТУ для будущих шахтеров и многое другое.
Потребности Сокольского завода нарастают — и на рудник из воронежского города Богучары прибывают еще 400 человек. Они помогли совершить настоящий прорыв и обеспечить завод сырьем. Параллельно в Липецке развивался новый металлургический завод — Новолипецкий. И он тоже «подсел» на руду сырских шахт. Ее обогащали на фабрике, располагавшейся в районе нынешней улицы Механизаторов на месте колонии №5. На фабрике к липецкой, богатой железом руде, добавляли бедную привозную. Через реку Воронеж руда доставлялась в специальных ковшах по канатной дороге. Многие липчане помнят эту «канатку».
С началом Великой Отечественной войны многие шахтеры ушли на фронт, 549 из них до Победы не дожили. Рудник же остановился, его оборудование вывезли на Урал. Возобновилась добыча руды в 1944-м году.
После войны возле Липецка открылись еще несколько новых шахт, именно тогда появились Северный Рудник, 10 шахта, Донской Рудник. Просуществовали липецкие рудники до начала эксплуатации Курской магнитной аномалии — добыча руды открытым способом оказалась значительно дешевле шахтного, к тому же, липецкие залежи оказались по большей части выработаны. 1 октября 1966 года липецкое рудоуправление было ликвидировано приказом Министерства черной металлургии СССР.
Второй в мире по величине карьер по добыче железной руды в курском Железногорске. Его длина — около семи километров, ширина — 2,6 километра, глубина — около 400 метров
Дети «подземелья»
По словам краеведа, инженера-строителя, а теперь пенсионера Александра Зовского, кроме основных шахт, рядом с Липецком действовали шахты-бис, располагавшиеся неподалеку от основных, и отдельно стоящие шахты. Таких было около тридцати. Глубина некоторых доходила до 80 метров. Все шахты, которые Александр Владимирович помнит с детства, он указал на карте. Конечно же — всё по памяти. Документацию по шахтам после их закрытия передали в специализированный архив Белгорода.
В Интернете выложена карта рабочих поселков Липецких железных рудников образца 1942 года.
Александр Зовский из того поколения руднинцев, которые помнят и шахты, и шахтеров, их быт и образ жизни. В его свидетельстве о рождении местом появления на свет значится поселок Липецкие Железные Рудники, сокращенно ЛЖР.
— Ещё в XIX веке профессор Красногородский изучал «подземелье» сглаженной Среднерусской возвышенности. Это «подземелье» было богато железными рудами от Ельца, нарастая мощностью пластов к Липецку. Промышленной разработке подлежали пласты, начиная от села Донского (Водопьяново) до нашего рудника, не оговаривая сам Липецк, где руды встречались на глубине всего трёх метров. Липецкие рудники включали в себя Центральный, Северный, Кулешовский, Сенцовский, Водопьяновский (Донской). Кроме них существовали и отдельные крупные шахты. Была построена сеть железных однопутных дорог и шахтерские посёлки барачного типа, — рассказывает Александр Зовский. — А что такое шахта по добыче железной руды? Представьте себе перевернутую яблоню: ствол дерева — это центральный ствол шахты, а ветви— штреки. Яблоки — рудное тело, до которого добираются проходчики, а шахтеры его добывают.
По словам Зовского, до введения механизации, в шахтах все делалось вручную, клети и грузовые «скипы» опускались и поднимались при помощи лошадей запряженных в колесо центрального «ворота», вручную передвигались вагонетки, совершались проходческие работы и добыча. Но это длилось недолго, советская власть постаралась механизировать процессы и выдавать на гора как можно больше руды.
В экспозиции «Лиры», кстати, хранится уникальное фото рудодобывающей машины, изобретенной руководителем Липецких рудников Иваном Хромовым. «Вундервафля» поражает футуристическими очертаниями, но она облегчила работу рудокопов.
Хотя основным орудием добычи руды оставался отбойный молоток. Кстати, о трудовых буднях липецких шахтеров можно узнать из газеты «За руду».
Вместе с Денисом Титовым и Александром Зовским мы прогулялись по улице Ударников. Даже в современном виде Сырский Рудник пропитан шахтерской жизнью. Прямо за «Лирой» — те самые двухэтажные домики барачного типа. Неподалеку — ДК «Рудничный». Он как раз стоит почти на месте центральной шахты. Вход в нее располагался за ДК, в районе детской площадки. В детстве Александр Зовский спускался в эту шахту. Тогда для школьников устраивали экскурсии.
— Вышагивая по лестницам, иногда в темноте, я чувствовал какое-то умиротворение и, иногда, не хотелось покидать такой необычный подземный мир. В темноте, как я убедился, глаза не видят, а ощущают предметы. Через вентиляционный ствол шахты днём были видны звезды. В шахте свои звуки, таинственные и завораживающие. Я чётко слышал плеск волн подземного озера и подземные ветра. По рассказам шахтеров, иногда сквозняки в штреках превращались в настоящие бури.
Как вспоминает Александр Зовский, у липецких шахтеров бытовала легенда о «домовом» шахт — Шубине. Он якобы предупреждал об обвалах и наводил на богатые пласты.
— По поверьям, Шубин был добрым дядькой и не обижал шахтёров. Некоторые утверждали, что видели его в белой шубе, ходящим по забоям и штрекам.
На старом фото, на котором рудоуправление еще одноэтажное, виден террикон шахты. Кстати, «Лира» это и есть бывшее рудоуправление, надстроенное и перестроенное.
Неподалеку от «Лиры» находится здание пожарной части рудников с каланчой. В нем когда-то располагались и отдел милиции, и горные спасатели.
Чуть поодаль здание аптеки, тоже помнящее шахтерские времена.
А напротив самой «Лиры» — нынешние «Бани», в советские времена — шахтерский кинотеатр «Уран».
Сталинские истории шахтерского поселка
Между ДК «Рудничный» и «Лирой» — единственный на весь регион памятник шахтеру.
— Появление памятника— история интересная. После смерти Сталина, в 1953 году, на этом месте установили памятник вождю народов. В хрущевские времена Сталина убрали. А в юбилейном для рудоуправления 1958 году решили установить памятник шахтеру. Его прототипом стал шахтер Иван Болгов. Но вот кто был автором скульптуры — неизвестно. Изготовили же памятник на заводе «Центролит», — рассказал Денис Титов.
Кстати, в газете «За руду» мы нашли фото проходчика шахты №1 Ивана Болгова, и даже его статью, в которой он рассказывает как получил орден Ленина, и как за первый год семилетки с бригадой выполнил план на 115%.
В 1962 году бригада Ивана Болгова разошлась не на шутку, выполняя план на 135 — 172%
О том, как сносили памятник Сталину, на Сырском Руднике бытует легенда. Ее как-то записал со слов одного из участников событий Александр Зовский:
«Подняли нас по тревоге ночью. Посыльные пробежались по всем активистам центрального рудника. Мы с тревожными чемоданчиками собрались в одной из комнат старого деревянного клуба. Парторг зачитал нам рекомендательное письмо из промышленного обкома, где оговаривались вопросы сноса памятников Сталину и, в частности, в Липецких Железных Рудниках. Коммунисты заволновались, робко сетуя на письмо. Парторг предложил проголосовать без протокола. Голосовали, робко поднимая руки, а некоторые тупо уставились в пол. Решили выйти к памятнику для осмотра, как действовать. «Прощай, товарищ Сталин» — шептали некоторые участники этого «развенчания культа личности». Вернулись на заседание, где начали обсуждать, как валить 4-метровую фигуру. Послали на конный двор за верёвками и вожжами. А дежурному конюху приказали пригнать четвёрку лошадей со сбруей под тягу. Накинули товарищу Сталину на шею верёвку с вожжами. Встали в колону по одному, и по команде «и-и-и, взяли» начали тянуть. Не получилось у коммунистов стянуть товарища Сталина. Крепко он держался на своём почётном месте. Подогнали лошадей и накинули еще веревки. «Ннооо, родимые»! «Не кричи так громко», — посоветовал парторг. И голова Сталина в его грозной фуражке скатилась к подножию памятника. Некоторые в страхе отбежали подальше. Вновь опутали тело Сталина и стали тянуть. Кони, упираясь, копытами роя землю, напрягались, и статуя стала клониться, трескаться, руки вождя отломились, и туловище медленно обрушилось на землю. Сапоги Сталина остались на пьедестале. Стали сапоги стягивать — не снимаются. Залезли к сапогам, стали осматривать — целы. Пробовали ломами между сапог. Стоят, не поддаются сталинские сапоги. Принесли кувалду, и парторг разрешил стучать. Постучав по сапогам, заметили трещину и опять ломами начали разувать товарища Сталина. Расковыряли сапоги, а толстый крюк из стали основание скульптуры — всё возвышается на постаменте. Пробовали пригнуть его лошадьми, но он не поддался и так возвышался несколько лет вместо памятника, как немой упрек. «Ну, что, мужики, надо помянуть товарища Сталина» — прокричал довольный парторг и пригласил к столу в клубе, где комсорг организовал стол, послав нарочных за местным самогоном и закусью. Мужики за столом развязали языки и единодушно осудили действо над товарищем Сталиным, а через недельку всех поочерёдно начали приглашать в местный КГБ на беседы. Прятали разбитую скульптуру в подполье клуба, прямо под сценой. Через оркестровую яму заносили останки...».
— Мы пацанами, лазали там и видели белеющую голову Сталина и обломки туловища, без сапог. Нам страшно было! — вспоминает Александр Зовский.
Александра Зовских показал нам историческое здание бывшего вокзала поселка Липецких Железных Рудников. Оно находится в неприглядном виде. Когда-то за ним располагалась самая большая шахта Сырского Рудника и самый высокий террикон, сдвоенный, со стороны похожий на гору Арарат.
Александр Зовский показывает многие объекты, еще не так давно хранившие память о шахтерском прошлом поселка. На их местах промзоны, предприятия или жилые дома. Но он говорит, что стволы шахт надежно засыпаны.
Много воспоминаний хранит краевед-любитель и о людях. Например, вспоминает, что поселок до войны и после, стал местом ссылки из столиц людей неблагонадежных. И это была творческая интеллигенция, артисты, писатели, врачи, инженеры, журналисты, художники. Они внесли большой вклад в развитие поселка. Культурная жизнь здесь кипела.
Некоторые ссыльные оставались после своего срока ссылки здесь.
— Например, профессор медицины Преображенский, имени, к сожалению, не помню, он работал в больнице и поликлинике Сырского Рудника терапевтом, был как раз из ссыльных.
Работал в поселке и специальный магазин, его называли коммерческим, в который завозили разный дефицит.
— Шахтеры зарабатывали очень хорошо, и снабжение магазин имел по I категории. Кто-то кроме шахтеров прознал про это место, и ездил сюда покупать разный дефицит.
Работники шахты №6 ездили на работу на собственных мотоциклах. Подпись газеты так и гласит: «Растет благосостояние трудящихся рудника»
Кстати, почему Липецкие Железные Рудники стали Сырским Рудником и когда? Александр Зовский говорит, что Сырским его назвали в 60-х годах по старинному селу Сырское неподалеку, после того как рудники были закрыты.. Сырское — место сырое, вот и вся разгадка.
Известным шахтером был и тесть Зовского — Василий Уваров. Он прошел войну, вернулся с наградами и гордился тем, что ему удалось повоевать вместе с Василием Сталиным. Уваров был воздушным стрелком и говорил, что несколько раз летал с сыном вождя.
- «С Васькой Сталиным летал!» — гордился тесть всю жизнь», — рассказывает Александр Зовский…
В «Долине фараонов»
Вместе Александром Зовским мы отправились к селу Донское, где сохранились последние рудничные терриконы. Первый мы нашли в поле со стороны Верхнего Студенца.
«Террикон плывет, словно корабль в бескрайнем море русских полей», — так поэтически выразился Александр Зовский.
Выглядит террикон, словно египетская пирамида
Вторая пирамида находится в Донском прямо за цехом бывшего асфальтобетонного завода. В отвале Александр Зовский нашел кусок железной руды.
Вот и Fe₂O₃!
Использованы скрины газет с сайта pub.lib48.ru, фото сообщества «Липецк вчера и сегодня»
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