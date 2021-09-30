Константин Востриков: «В мэрии остается отличная команда управленцев»

Новый вице-губернатор перед уходом из администрации Липецка рассказал о том, что сделано в городе с его участием и чего ждать липчанам в ближайшем будущем.

Сегодня – первый официальный рабочий день Константина Вострикова в должности вице-губернатора, курирующего сферы ЖКХ, строительства и архитектуры, топливно-энергетического комплекса. А вчера в 18.45 еще в статусе первого вице-мэра Липецка он встретился с корреспондентом GOROD48 в еще своем кабинете на улице Советской.– Фотографии семьи, галстуки, пару зимних ботинок, – ответил Константин Викторович.– Я не собирал никаких подарков.– У меня таких вещей нет. Я привык к гаджетам. В них – все мои записи. Для комфорта на работе мне нужны планшет, на котором два приложения: в одном – все мои записи, в другом – долгосрочные цели и задачи. И мне нужен компьютер с календарем и задачами в системе «Битрикса». В «Битриксе» есть одна хорошая фишка: по конкретной задаче я переписываюсь с конкретным ее исполнителем, с работником любого ведомства, что избавляет руководителя от сбора совещаний.Для меня самое важное – структурирование задач. Но на это на новом месте уйдет какое-то время. Моя жена шутит (а мы сейчас живем у моей мамы, так как в своей квартире делаем ремонт), что теперь я буду допоздна долго сидеть на работе. Мол, мы это все уже проходили, когда Константин работал в областном управлении энергетики и тарифов, потом – в ФКР, затем – первым заместителем в мэрии. Мне на каждом новом месте работы нужно несколько месяцев, чтобы весь мой новый функционал уложился в голове. В ФКР такой переходной период занял у меня четыре месяца, например.– Мне очень импонирует отношение к делу вице-премьера Марата Шакирзяновича Хуснуллина. Например, у него каждый четверг в 9.00 ВКС со всеми субъектами РФ. Причем в большинстве случаев на них присутствуют губернаторы. У таких совещаний есть повестка. На каждую неделю – новая. Так, в этот четверг у него – подготовка регионов к зиме, в следующий – ремонт дорог. Такой подход к делу – по мне. Буду использовать его на работе на новом месте.– Да, это так. Но не думаю, что у меня возникнут проблемы в отношениях с муниципалитетами, ведь все они уже отработаны на примере Липецка. Когда я работал в областном управлении энергетики и тарифов, у меня была отрасль. Когда я стал первым заместителем главы Липецка, начал понимать, что у глав органов местного самоуправления спектр задач – вот такой (раздвигает руки в стороны на всю их длину). В отрасли – узкие вопросы. В местном самоуправлении – вся палитра проблем. Конечно, у вице-губернатора задачи куда масштабнее, чем у вице-мэра.– Мы гордимся тем, что структурировали отрасль ЖКХ. Уже работает проект Единой диспетчерской службы, который позволяет анализировать жалобы липчан в сфере ЖКХ и сокращать время на их решение. Раньше нас удивляло, почему департамент ЖКХ получал много жалоб от горожан? Мы выяснили, что не работают УК. ЕДС стала такой платформой, которая помогает и нам, и липчанам видеть реакцию УК и ресурсоснабжающих организаций на жалобы. Теперь у каждого типа проблемы – свой срок решения. Сутки даны на решение проблемы отсутствия горячей или холодной воды, отопления. Чиновники всегда могут разобраться, на каком этапе возникла проблема. Теперь нас не обмануть никому – ни собственнику квартиры, ни ресурсной организации, ни управляющей компании. Такая работа позволила наладить отношения между всеми участниками рынка услуг в сфере ЖКХ. Мне приятно, что в нашем общем чате у всех теперь уважительное отношение друг к другу, чего не было всего два года назад.Сейчас всем нам понятно, что должен делать ЛГЭК, а что – «Квадра». Вы увидели, что «Квадра» вдруг раскопала улицу Стаханова и проспект Победы в районе бизнес-центра «Виктория»? А почему? А потому, что в прошлом отопительном сезоне там были две крупные аварии на теплосетях. А в планах «Квадры» замены труб в этих местах не было. Мы добились того, чтобы «Квадра» срочно поменяла там сети, чтобы избежать повторения прошлогодней ситуации. Мы разложили по годам все инвестиционные программы ресурсных организаций. Мы начали взаимодействовать с ГК «Росводоканал», чтобы Липецк получил нормальные инвестиции через взятие комплекса водоснабжения и водоотведения ЛГЭКа в концессию.По дорогам. В этом году все дорожные работы мы закончили в сентябре. Это – крупный успех. Он был замечен областной администрацией, и Липецк впервые получил 100 миллионов рублей субсидии на то, чтобы в осенний период успеть отремонтировать еще десяток улиц. У нас уже прошли торги на ремонт улиц 2022 года. Подрядчики знают свои объекты, и в апреле спокойно выйдут на работы. У нас даже один подрядчик рвался начать ремонты следующего года уже сейчас, но мы его притормозили во избежание риска укладки асфальта в морозы, что теперь для нас табу. Большим молодцом оказался Николай Дергунов, руководитель профильного департамента.Определены цели нового департамента развития территорий – это дворы. Дворы – это не просто история про асфальт. Это, в первую очередь, история про общение с людьми. Что липчанам надо? Как они собираются сберечь благоустройство? Считаю, что было неправильным свалить заботу о состоянии дел внутри микрорайонов на мэрию. Город будет помогать деньгами, но содержать придомовую территорию должны сами жители.- Мы прибегли к идее софинансирования благоустройства дворов не из-за денег, а по причине необходимости психологического участия горожан в этом процессе. Нельзя жить по принципу, что то, что за порогом моей квартиры – не мое! Мы с вице-губернатором Сергеем Курбатовым пришли к выводу, что в нашей стране очень сильно развито иждивенчество. В каких домах порядок? В тех, где большинство понимает: площадка – наша! лифт – наш! Вот я сейчас живу у мамы в обычном доме на улице Стаханова в районе парка Победы. И что вижу: соседи вместе сажают цветы на клумбах, на стенах этажей – картины. Никаких окурков, конечно! Ждешь лифт, а попутно изучаешь план текущих ремонтов по дому, которые делает УК. Рядом – другой лист, с контактной информацией УК, чего мы добивались от управляющих организаций.Поэтому вклад жильцов в благоустройство очень важен. Но, понимая, что денег у людей в обрез, мы обсуждаем снижение порога софинансирования за счет жильцов с нынешних 6% до 2-3%.Жилищное строительство. Мы решили полностью отказаться от застройки окраин Липецка. Микрорайон «Звездный» станет последним там проектом по осваиванию полей. На окраины могут расти таунхаусы, коттеджи. Мы решили комплексно развивать районы старой аварийной жилой городской застройки. И это точно не точечная застройка, как ее, возможно, кто-то себе представляет. Для этого мы выбрали пять районов. Это улица Спиртозаводская в Левобережье, район улиц Радиаторной и Калинина, Интернациональной и Гагарина в центре города, улиц Нестерова и Качалова в районе железнодорожного вокзала, Ивана Франко и Ушинского на Соколе.- Мы этот вопрос глубоко проработали. Сейчас областная администрация подала заявку на участие в инфраструктурном бюджетном кредите. Это совершенно новый инструмент. Каждому региону правительство РФ довело лимит финансирования строительства объектов инфраструктуры. Главное требование – в течение 15 лет вернуть этот кредит через увеличение косвенные платежей в бюджет от развития новых территорий. В Удмуртии, например, собираются строить на такой инфраструктурный бюджетный кредит новый аэропорт. Мы в Липецке начнем на него строительство новых инженерных сетей и коммуникаций в определенных под комплексную застройку двух районов и под новые детские сады.Если говорить о МБУ «Управление благоустройства Липецка», то мне приятно, что мы добились того, что главные дороги города, по которым ходят автобусы, за ночь убирают от снега. Мы поменяли маршрутизацию, взяв за пример Москву. И сейчас убираем от снега город от центра в сторону окраин. В этом году частный сектор чистили как никогда – мы перешли полностью на наем частных организаций и физлиц для этой работы. Если открыть в «Битриксе» планы по этому муниципальному предприятию, то там стоят несколько задач и сроки их решения.– Эта задача стоит. Мы все просчитали. Мы на содержание дорог в Липецке опять-таки впервые в этом году получили субсидию от областной администрации в размере 113 миллионов рублей и будем увеличения этой суммы.– Безусловно, взаимодействие областной администрации с Липецком налажено и будет продолжаться (смеется). Я очень благодарен Евгении Юрьевне за то, что она в меня поверила, что многое мне дала как управленцу. Я профессионально вырос под ее руководством.– Никакого. Мы с Вадимом Николаевичем будем по работе встречаться, очевидно, ежедневно. Главное другое: в мэрии остается отличная команда управленцев в тех департаментах, которые были под моим руководством. Я могу назвать имена тех, кто уже доказал свою профпригодность, и это будет длинный список.