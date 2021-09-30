Происшествия

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Экс-депутата Липецкого горсовета приговорили к трем годам лишения свободы условно

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#Юрий Шкляров #ЖКХ
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Экс-депутата Липецкого горсовета приговорили к трем годам лишения свободы условно

Суд решил, что в результате преступных действий директора ГУК «Привокзальная» и УК «Слобода» Юрия Шклярова ЛГЭКу и «НовитЭну» был причинен имущественный ущерб на общую сумму более 13 млн рублей.

В Правобережного районном суде Липецке вынесли обвинительный приговор в отношении генерального директора ООО «ГУК «Привокзальная» и ООО «УК «Слобода» Юрия Шклярова. Экс-депутат Липецкого горсовета признан виновным в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ («причинение имущественного ущерба собственнику путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб»). Суд решил, что подсудимый в нарушение требований закона, обязывающих управляющую компанию перечислять поступившие денежные средства от потребителей в счет оплаты коммунальных ресурсов потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме в пользу ресурсоснабжающих организаций, злоупотребляя доверием ООО «НовитЭн» и АО «ЛГЭК» в 2017-2019 годах не перечислял средства липчан этим ресурсоснабжающим организациям в полном объеме, а распоряжаться ими в интересах возглавляемых им юридических лиц.

Сам подсудимый еще до начала суда заявил о своей невиновности.

- В сообщении СК России - громкие слова о злоупотреблении доверием и обмане руководства этих компаний. Читаем в сообщении СК: «В результате противоправных действий поставщику энергоресурсов причинен имущественный ущерб на общую сумму более 13,5 млн рублей». Экспертное заключение, на основе которого сделан такой вывод, таковым по своему содержанию не является. Заключение выполнено путем простых арифметических действий с данными, представленными ООО «ОВЦ». Складывается впечатление, что эти суммы берутся с потолка. С учетом произведенных нами авансовых платежей еще может оказаться так, что УК поставщикам энергоресурсов просто переплатили. Резюмирую. Размер ущерба, который ООО «НовитЭн» и АО «ЛГЭК» считает причиненным им со стороны УК (если таковой вообще может иметь место), не определен ни одним документом или решением суда. С предъявляемым обвинением не согласен и буду отстаивать свою точку зрения в суде, - отреагировал на обвинения Юрий Шкляров.

Согласно приговору, ресурсоснабжающим организациям осужденный причинил имущественный ущерб в особо крупным размере на общую сумму более 13 млн рублей. По сообщению телеграмм-канала областной прокуратуры, суд приговорил Юрия Шклярова к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Приговор не вступил в законную силу. Осужденный будет его обжаловать в суде высшей инстанции.

Кстати, в том же Правобережном районном суде Липецка заканчивается уголовный процесс по обвинению другого экс-депутата горсовета Сергея Ткаченко, учредителя и директора УК «Объединенная Управляющая Компания», в таком же преступлении, что и его друга Юрия Шклярова. По версии следствия, в 2017-2019 годах Сергей Ткаченко принял решение не передавать ЛГЭКу и «НовитЭну» в полном объеме перечисленные его «управляшке» жителями многоквартирных домов средства. Сергею Ткаченко вменяют ущерб в размере 12,8 миллиона рублей.
16 1539
#Юрий Шкляров #ЖКХ
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Комментарии (16)

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Русский язык

2 минуты назад
Сейчас видимо модно называться Экс. Так и пишите Бывший . Все слова исковеркали .
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Гости

6 минут назад
Иван, а Квадра каждый год поднимает тарифы , что им можно?
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Николай

7 минут назад
А почему судят только Шкляров и Ткаченко, а что остальные не тырят?
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Гость

9 минут назад
ЗАКАЗУХА
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ZZZZ

15 минут назад
Ева, ноликов не хватило )))
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$$>

21 минуту назад
Платим бездарям юр. лицам. Конторы ООО Рога и копыта. Никто с ними договора не заключал. На каком основании эти воры собирают дань с народа . Наглые . А если не платишь , приходят без удостоверений отключают все.
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Иван

22 минуты назад
житель Липецка, Шклярова давно надо наказать. Давайте, вспомним 2020г. Самый разгар пандемии. И что же накануне в квитанциях прислал этот господин? А он предлагал собственникам заплатить за 2 месяца вперед кварт плату, тем самым доказать, что собственники против повышения тарифа. Чтобы не проводить собрания по повышению тарифов. И когда всех жителей г. Липецка посадили на карантин, Шкляров, увеличил тариф. Посмотрите, поднимите документы, уважаемые власти, как ведут себя генеральные директора управляшек. такое впечатление, что давно перепутали со своим карманом. Бес предел и наглость генеральных директоров.
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Прекрасно

24 минуты назад
Надо уметь тырить миллионами , ещё и уважать будут, за руку здороваться... а если б килограмм картохи украл, то сел бы лет на 6.
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Вадим

29 минут назад
А управляющая компания "Университетский", "Елецкий"? Генерального директора этих УК когда отдадут под суд? Костин Ю. обманным путем для собственников, придумывая очно-заочные собрания в 2018г. поднял тариф. Этого ему мало. Ничего не делает УК и не отчитывается по окончанию года перед собственниками о потраченных средствах. Уже с 1 ноября 2021 года повышает тариф. На каком основании? Бездельники и аферисты обирают людей и никак их к ответственности не привлекут. То он депутат обл совета, то начальник ЖКХ. Когда власти г. Липецка обратят на этого господина внимание? Заметьте в свое управление берет только новые дома. Где можно качать деньги рекой и ничего не делать. но документы оформит как надо очковтирательством,
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житель Липецка

41 минуту назад
Теперь он будет воровать осторожней и возмещать себе убытки.
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