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Экс-депутата Липецкого горсовета приговорили к трем годам лишения свободы условно
Суд решил, что в результате преступных действий директора ГУК «Привокзальная» и УК «Слобода» Юрия Шклярова ЛГЭКу и «НовитЭну» был причинен имущественный ущерб на общую сумму более 13 млн рублей.
Сам подсудимый еще до начала суда заявил о своей невиновности.
- В сообщении СК России - громкие слова о злоупотреблении доверием и обмане руководства этих компаний. Читаем в сообщении СК: «В результате противоправных действий поставщику энергоресурсов причинен имущественный ущерб на общую сумму более 13,5 млн рублей». Экспертное заключение, на основе которого сделан такой вывод, таковым по своему содержанию не является. Заключение выполнено путем простых арифметических действий с данными, представленными ООО «ОВЦ». Складывается впечатление, что эти суммы берутся с потолка. С учетом произведенных нами авансовых платежей еще может оказаться так, что УК поставщикам энергоресурсов просто переплатили. Резюмирую. Размер ущерба, который ООО «НовитЭн» и АО «ЛГЭК» считает причиненным им со стороны УК (если таковой вообще может иметь место), не определен ни одним документом или решением суда. С предъявляемым обвинением не согласен и буду отстаивать свою точку зрения в суде, - отреагировал на обвинения Юрий Шкляров.
Согласно приговору, ресурсоснабжающим организациям осужденный причинил имущественный ущерб в особо крупным размере на общую сумму более 13 млн рублей. По сообщению телеграмм-канала областной прокуратуры, суд приговорил Юрия Шклярова к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
Приговор не вступил в законную силу. Осужденный будет его обжаловать в суде высшей инстанции.
Кстати, в том же Правобережном районном суде Липецка заканчивается уголовный процесс по обвинению другого экс-депутата горсовета Сергея Ткаченко, учредителя и директора УК «Объединенная Управляющая Компания», в таком же преступлении, что и его друга Юрия Шклярова. По версии следствия, в 2017-2019 годах Сергей Ткаченко принял решение не передавать ЛГЭКу и «НовитЭну» в полном объеме перечисленные его «управляшке» жителями многоквартирных домов средства. Сергею Ткаченко вменяют ущерб в размере 12,8 миллиона рублей.
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